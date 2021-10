Sverige passerar 15 000 coronarelaterade dödsfall

Drygt ett och ett halvt år in i pandemin har nu 15 002 personer registrerats som döda i covid.

– Jag tänker att för varje död i statistiken döljer sig en människa. Det är det viktiga. Just nu har vi ingen överdödlighet Sverige. Vi hoppas att vaccinationerna ska hålla dödligheten nere, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, om Sveriges dödstal.

Dödligheten i sjukdomen har sjunkit kraftigt under 2021.

”En effekt av vaccinationerna, en riktigt bra sådan.”, beskriver epidemiolog Karin Modig utvecklingen.

”Det säger att vaccinet är effektivt och att vi har en förhållandevis god vaccinationsgrad i Sverige”, skriver hon vidare i ett mejl till DN.

Karin Modig är docent i epidemiologi på Karolinska institutet och har under pandemin fokuserat på överdödligheten.

Den andra januari 2021 översteg Sverige 10 000 döda i covid-19. Vid den tiden hade det bara gått ungefär en vecka sedan de första vaccinleveranserna kommit till Sverige. 16 200 personer hade fått en första dos.

Smittspridningen var hög i landet och samma vecka rapporterades totalt 41 347 nya fall av covid-19.

När Folkhälsomyndigheten nu rapporterar över 15 000 döda i covid-19 har 1 000 personer avlidit i sjukdomen på omkring ett halvår – hälften så många som under januari månad. Dödsfallen finns främst bland personer över 70 år som bor på äldreboenden eller som har hemtjänst.

Den senaste månaden har smittspridningen legat på en stabil nivå med omkring 79 fall per 100 000 invånare. Samtidigt fortsätter antalet patienter på iva att minska, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport. Nästan 85 procent av befolkningen över 16 år har fått en första vaccindos och över 80 procent är fullvaccinerade.

Karin Modig menar att hygienrutiner kan ha förbättrats under pandemin och att detta kan ha hjälpt till att skydda sårbara grupper. Men den effekten tror hon är marginell jämfört med vaccinets påverkan på dödlighet.

Hur farligt covid-19 är i en vaccinerad befolkning går inte att bedöma riktigt än. Karin Modig lyfter bland annat vaccineffektens hållbarhet som en viktig aspekt.

”Men sannolikt är det inte särskilt dödligt i en vaccinerad befolkning, det är ju det vi ser just nu”, skriver hon.

Även i överdödligheten syns den minskade dödligheten i covid-19 tydligt under året.

Mellan i 3 januari och i 7 mars sjönk överdödligheten i Sverige från drygt 30 procent till minus 14, enligt statistik från Our World in data.

”Sedan i februari 2021 har vi inte haft någon direkt överdödlighet”, skriver Karin Modig.

Strax under 90 procent av alla som har dött i covid-19 under pandemin var 70 eller äldre och en majoritet var män. Det är ungefär så det sett ut under hela pandemin och trots att de äldre blev vaccinerade först syns ingen stor förändring i åldersfördelningen.

Kan vi helt undvika dödsfall i covid-19?

”Kanske, svårt att säga, men så länge viruset är aktivt och existerar ute i samhället kommer vi nog få se dödsfall, om än få”, svarar Karin Modig.

Globalt närmar sig antalet coronarelaterade dödsfall under pandemin fem miljoner. På tisdagen hade 4 958 206 personer avlidit efter att ha smittats av viruset, enligt Johns Hopkinsuniversitetet.

