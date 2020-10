Sverigedemokraternas framgångar i Skåne kom av sig

Eva Klang Vänerklints plan var att bo kvar i Skåne i resten av sitt liv. Men snart går flyttlasset från Hörby där hon fram till i våras arbetade som socialchef, till den nya tjänsten som vård- och omsorgschef i Mölndal.

Hon ser ingen anledning att hålla tyst om orsaken.

– Redan när SD tog över makten började chefsavhoppen. Jag blev den i den tidigare ledningsgruppen som stannade kvar längst. Jag är en i grunden positiv person, men till slut kände jag inte igen mig själv, jag var arg hela tiden. I slutet av januari lämnade jag in min avskedsansökan, säger hon.

Efter valet 2014 hade Sverigedemokraterna inte majoritet i någon kommun. 2018 förändrades bilden – då blev partiet störst i tolv kommuner, varav elva skånska. Allra bäst gick det i Hörby. Här röstade över 35 procent av de drygt 15.000 invånarna på SD, som kunde ta makten genom valsamverkan med M.

Redan från start fick partiet en skandal på halsen. Det tilltänkta kommunalrådet, gruppledaren Stefan Borg, avslöjades med att ha spritt högerextremism och homofobi på Facebook, och tvingades dra tillbaka sin kandidatur (i dag sitter han i kommunstyrelsen och är ordförande i barn- och ungdomsnämnden). Istället gick posten till vice gruppledaren, Cecilia Bladh in Zito.

När tidningen Sydsvenskan ett år efter valet granskade chefsavhoppen i Skåne var Hörby den kommun som stack ut mest. Här hade 22 chefer – över 40 procent av de med personalansvar i kommunen – lämnat sina tjänster efter SD:s maktövertagande.

Sedan dess har ytterligare chefer lämnat, däribland den förra socialchefen Eva Klang Vänerklint. Hon är en av flera tjänstemän som anklagat SD-ledningen för att ignorera fakta och kunskapsunderlag.

– Som kommunal tjänsteman är man van vid att den politiska ledningen byts ut då och då. Den stora skillnaden med SD är att de inte har någon tradition av att leda en kommun. Tillsammans med den okunskapen visade det sig också finnas ett kunskapsförakt och en envis uppfattning om de egna slutsatsernas förträfflighet. Dessa byggde på ideologiska grunder vilket i beslutsfattandet ofta påverkade möjligheterna att följa lagar och drabbade ofta de med utländsk härkomst, säger hon.

Under hösten 2020 har missnöjet bland de kvarvarande cheferna i i Hörby kommun eskalerat. Upprinnelsen är en urspårad chefskonferens på Örenäs slott utanför Landskrona som slutar med att två berusade toppchefer badar nakna i en pool inför chockade medarbetare.

Kommunchefen Lena Mårtensson Stenudd, som anställts efter att SD tagit makten, anser inledningsvis inte att händelsen behöver utredas.

Detta leder så småningom till att facken i Hörby anmäler kommunen till Arbetsmiljöverket. I samma veva skickar 32 kommunala chefer ett gemensamt brev till kommunstyrelsen med krav på kommundirektörens avgång. De anklagar henne för vad som kan beskrivas som ett skräckvälde där tystnadskultur råder och där många är rädda att utsättas för repressalier.

Den 7 oktober, dagen efter att chefsuppropet har offentliggjorts, kallar kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito, till presskonferens för att informera om att kommunchefen och hennes närmaste kollega har arbetsbefriats i avvaktan på utredning.

– Vi ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. Det räcker inte att göra en utredning från konferensen, det behövs även en oberoende utredning angående arbetsmiljön och den påtalade tystnadskulturen. Alla medarbetare ska kunna känna sig trygga i Hörby kommun, säger hon.

Bladh in Zito duckar på frågan om vilket ansvar hon själv har när det gäller missnöjet bland de anställda och vill inte uttala sig om något annat än hur den politiska ledningen har agerat i frågan om händelserna i samband med chefskonferensen.

DN har varit i kontakt med kommunchefen som i nuläget inte vill ge några kommentarer.

Om den politiska ledningen i Hörby anser läget vara lugnt är det tvärtom med det lokala näringslivet. Här sprider sig nu en oro för att den senaste tidens händelser ska skada deras verksamheter.

Göran Sjöberg är vd för 100-årsjubilerande trädgårdsföretaget Hörby Bruk, ett av de större företagen i kommunen.

– Vi har Hörby i vårt varumärke, i vårt bolagsnamn - och just varumärket är vår absolut viktigaste tillgång. Som det är just nu gör kommunen allt den kan för att förstöra det. Det är för oss fullständigt oacceptabelt att ha en kommunledning och ett styre som förstör på det viset.

Utanför entrén till Hörby kommunhus står Carin Holst, en av de 32 tjänstemän som skrivit under protestuppropet mot kommundirektören. Efter nio år i Hörby kommuns tjänst, senast som tillförordnad planerings- och utvecklingschef, har hon just lämnat in sina uppsägningshandlingar.

– Jag har kommit till en gräns där jag inte orkar mer. Vi har under en lång period haft en kultur som inte är positiv. När man är kommunens ansikte utåt mot medborgarna, då måste man kunna stå för det man är ålagd att göra - och för mig går det inte längre, säger hon.

I ett litet konferensrum i kommunhuset har representanter för Hörbys sju oppositionspartier samlats till en gemensam presskonferens. De backar chefernas krav på kommundirektörens avgång och menar att de som hände på konferensen blev kulmen på en lång tids usel personalpolitik.

– Jag har aldrig varit med om att personal ringer till mig och gråter under de 40 år jag har varit politiker, säger Anders Larsson (C).

En timmes bilresa från Hörby ligger det gamla arbetarfästet Bromölla. Här blev SD näst störst i förra valet och fram till den 10 september styrde partiet i minoritet med stöd av M och KD.

Utanför anrika konditori Böckmans sitter sverigedemokraten Magnus Persson, riksdagsledamot och ordförande i kommunfullmäktige.

– Visst är jag besviken. Jag tycker att en del av mina partikollegor gav upp för lätt och visst är det ett misslyckande att behöva söka hjälp från andra partier. Men jag köper inte det som en del säger – att vi har kastat in handduken. Vi vill fortfarande vara med och bilda ett brett majoritetsstyre i kommunen, säger han.

I augusti meddelade SD att de inte längre ville leda ett minoritetsstyre, att de förlorat hälften av omröstningarna i kommunen och därför inte ansåg sig kunna driva igenom sin politik. Kort därefter avgick kommunalrådet Eric Berntsson (SD) och med hänvisning till personliga skäl – och med honom följde ytterligare tre ledande SD-politiker som lämnade sina poster.

– Beskedet kom helt oväntat, som en blixt från klar himmel. I det läget valde vi att lämna alla våra ordförandeposter i nämnderna och gå i opposition. Vi kan heller inte sitta kvar och styra en politik som vi inte kan påverka, säger Magnus Persson.

Nu står kommunen och de 12.000 invånarna utan styre sedan drygt en månad – dessutom med ett budgetunderskott på drygt 25 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jenny Önnevik (S) leder tillfälligt kommunstyrelsens arbete och har just kommit ut från ett sju timmar långt sammanträde i kommunhuset.

– Varje dag utan styre är en dålig dag och nu har det gått två månader sedan kommunalrådet avgick. När ingen har majoritet blir det många diskussioner och svårigheter att komma till beslut - och det är såklart jättenegativt för kommunen, säger hon.

I nuläget är inga andra partier beredda att ta över ledarskapet.

Samtidigt som bakslagen drabbat SD i Hörby och Bromölla, har partiet under mandatperioden också vunnit ny skånsk mark. I januari 2020 tog Sverigedemokraterna över styret i Bjuv, traditionellt S-fäste. Här styr partiet nu i samverkan med M och en avhoppad L-ledamot.

