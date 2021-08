Sveriges befolkning växer i långsam takt

Sveriges befolkning ökade med 29 953 personer under första halvåret i år, visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är drygt 5 000 fler än under samma period 2020, då Sverige hade den lägsta folkökningen sedan 2005. Men trots att ökningen är större ligger den fortfarande på en låg nivå jämfört med åren före coronapandemin.

Vid halvårsskiftet var Sveriges befolkning 10 409 248 personer.

Januari månad 2021 i år sticker ut i statistiken. Då låg dödligheten på höga nivåer, främst på grund av coronapandemin, men från februari och resten av halvåret har dödligheten varit lägre än under motsvarande månader året innan. Och när antalet döda räknas ihop för hela halvåret dog färre människor i Sverige under perioden än under motsvarande period i fjol.

Under de sex första månaderna 2021 föddes 58 466 barn, vilket är något fler än under samma period 2020. Sammantaget konstateras ett födelseöverskott på 11 681 personer under första halvåret i år, vilket kan jämföras med 6 860 under första halvåret 2020, visar statistiken, som är preliminär och mindre förändringar kan komma att föras in senare

Men det är inte bara antal födda och döda som påverkar befolkningsmängden, det gör även in- och utvandringen. Under första halvåret 2021 invandrade 32 900 personer, vilket är den lägsta siffran sedan 2005. Den största gruppen invandrade personer var födda i Sverige, mer än dubbelt så många som den näst största invandrade gruppen som var födda i Indien.

Det var under det första halvåret 2020 som invandringen först minskade dramatiskt, mycket på grund av coronarestriktioner som har införts i många länder. Och under första halvåret 2021 har antalet personer som invandrat alltså varit ännu lägre än i fjol. Däremot har utvandringen ökat, vilket har gett ett betydligt mindre invandringsöverskott, 9 818 personer, jämfört med 14 769 året innan.

Folkmängden har ökat i de allra flesta svenska län, 18 av 21 stycken. Endast i Blekinge, Norrbotten och Västerbotten har antalet invånare i stället minskat.

Allra mest har befolkningen ökat i Stockholms län, med 10 619 personer under halvåret, följt av Skåne län och Västra Götalands län som har fått 5 108 respektive 4 127 fler invånare.

Men i kommunen Stockholms stad har folkökningen inte varit särskilt stor. Den ökar fortfarande, men under årets första halvår endast med 268 personer, jämfört med 1 175 personer motsvarande period 2020. Detta efter att ha legat på mellan 4 606 och 8 483 personer under första halvåret mellan åren 2006 och 2019.