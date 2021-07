Sveriges första dödsdoula vill prata om döden utan rosa skimmer

Jenny-Ann Gunnarsson tar emot oss på begravningsbyrån hon driver i centrala Göteborg. Lokalen är luftig och samtidigt ombonad, fylld med antika möbler och personliga prylar. Det är först vid en närmare titt som man lägger märke till informationsbladen om sorgbearbetning och stativet som visar upp olika modeller av kistmaterial.

– Det är lite genomtänkt så, att det inte ska kännas tillgjort. Flera av möblerna har faktiskt tillhört släktingar till mig, säger hon.

Det var i samband med att Jenny-Ann Gunnarssons mamma dog för 11 år sedan som ett brinnande engagemang för att stötta döende, och även närstående, uppstod. Hon vårdade själv sin mamma in i det sista.

– Hon dog hemma hos oss och det var precis lika starkt som när jag födde min dotter. Jag ska inte försköna döden, men för mig blev det väldigt fint och jag kände att det här måste jag göra något med, säger hon.

Efter att Jenny-Ann Gunnarsson vårdat sin döende mamma kände hon att det var något hon ville utveckla vidare för att kunna stötta andra personer i den processen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Tankarna kring det hon hade varit med om landade i att hon bytte bana – från olika roller inom service och hushållsnära tjänster – till att starta en egen begravningsbyrå. Redan från början var det viktigt för henne att inte enbart tillhandahålla en tjänst, hon ville vara delaktig i själva omhändertagandet och sorgearbetet med sina klienter.

– Jag ville egentligen vara en doula, jag visste bara inte att det fanns.

Men så en dag hittade hon via sociala medier ”Death Cafe”, en internationell rörelse som har sitt ursprung i England, och som går ut på att man samlas för att prata om döden – över en kopp te och kakor. Hon tog konceptet till Sverige och sin egen begravningsbyrå.

Nätverket hon knöt till sig ledde vidare till en utbildning i just England, och efter två år kunde hon titulera sig certifierad dödsdoula.

Som doula fungerar hon lite som spindeln i nätet. Hon är länken mellan den döende och sjukvården, närstående och andra eventuella kontakter. En dödsdoula kan även hjälpa till med juridiska detaljer, terapiliknande inslag och vardagssysslor. Mot slutet handlar det också om att vaka.

Skillnaden mellan dödsdoulor och hemtjänst, eller ett palliativt vårdteam, är framför allt att man som doula inte sköter den medicinska vården. Men också att man finns där precis så mycket som den döende önskar, via ett avtal, antingen ideellt eller där klienten betalar ett arvode eller per timme.

– Det här är inte på något sätt att klanka ner på vad vi redan har, det är ett komplement. Det finns volontärorganisationer och vakpersonal. Men det är ofta i slutet när den döende kanske inte ens är vid medvetande. På äldreboenden handlar det många gånger om att man tittar till personen kontinuerligt, och då tänker jag, vad händer där emellan?

Bild 1 av 2 ”Det är viktigt att det får ta tid när jag har samtal med klienter. Därför serverar jag kaffe i riktigt porslin, det ska inte bara vara att trycka på en kaffeknapp.” Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 2 Dödsdoulornas viktigaste uppgift är att bara finnas där, och att lyssna, menar Jenny-Ann Gunnarsson. ”Att verkligen lyssna, och bekräfta. Att oja och aja, inte komma med lösningar. För det är också så att... vi ska trots alls inte rädda liv här.” Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

En del av dem som kontaktar henne är personer, eller närstående till personer, som saknar familj. Men även de som har nära anhöriga vill ibland ha stöd för att förbereda familjen.

– Om man har kontaktat mig i egenskap av doula eller som begravningsentreprenör säger det i sig att man har kommit till någon form av acceptans. Vad som är svårt, det är prata med de närstående, för man vill inte göra dem ledsna. Och sen finns det en sorg hos den döende, att man ska lämna dem. Jag har blivit lite som en kudde emellan, säger Jenny-Ann Gunnarsson.

Sedan hon för ett och ett halvt år sedan fick sin certifiering har hon doulat en handfull personer. Eftersom de flesta fortfarande inte vet om att det finns har hon oftast kommit in rätt sent i skedet och för det mesta har det handlat om olika punktinsatser. Tanken är att hon helst ska följa sina klienter under hela processen.

– I den perfekta doulavärlden är man med från början till slutet, och sedan hjälper man till även efter.

En nyligen publicerad artikel i New York Times beskriver en rörelse, bland de som uppmanar till öppna diskussioner om döden och våra känslor kring dödlighet, som börjar få fäste i såväl USA som i andra länder. I USA har fler än 1 400 personer utbildats till dödsdoulor på Larner College of Medicine vid universitetet i Vermont sedan 2017.

Prylar till ”urnstuga”. Jenny-Ann Gunnarsson har försvenskat det brittiska konceptet ”coffin clubs”. I stället för att bygga sin egen kista får deltagarna dekorera sin egen urna. ”Det kanske är lite magstarkt ännu att vi har ett gäng här som bygger sin egen kista och provligger den.” Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Jenny-Ann Gunnarsson tycker att svenskar generellt behöver bli bättre på att prata om döden utan för mycket ”rosa skimmer” runt den som hon uttrycker det.

– Vi håller på med en döende kropp, en kropp i förfall. Det är kroppsliga saker som händer. Och det mentala hos en döende person, allt ifrån att vara livrädd till att acceptera döden. Mediciner kan göra att du blir aggressiv, gråtmild, deprimerad. Så det här är inte bara en ”hålla handen”-roll.

Hon upplever att man i Sverige pratar mer praktiskt kring döden, som vilken typ av begravning man önskar, medan man i England har tagit det ett steg längre. Där finns det flera olika evenemang, bland annat dödsfestivaler och så kallade ”coffin clubs” där man bygger och provligger sin egen kista.

– Nästan ingen vet här, när de har lämnat sina avlidna, vad som händer sen. Vem hämtar? Var hamnar vi? Jag tror att vi hade mått bra av att veta sådant.

En trappa ner visas ett par kistor upp, en stängd och en öppen. ”Jag tycker det är viktigt att man får se hur det faktiskt ser ut inuti en kista.” Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Och det verkar som att fler vågar närma sig döden även här i Sverige. Sedan Jenny-Ann Gunnarsson blev dödsdoula har runt hundra personer från hela landet, och även Norge och Danmark, tagit kontakt med henne för att fråga hur de ska gå tillväga för att själva utbilda sig. Därför startar hon i höst upp ett kursprogram i småländska Nässjö, tillsammans med en sorgterapeut.

– Programmet består av fyra moduler. För att bli certifierad dödsdoula behöver man göra allihop men man kan också välja att bara gå någon av dem, för att man kanske är intresserad av just den modulens innehåll, säger hon.

Kursprogrammet innehåller bland annat olika kulturers syn på döden, hur sorg påverkar oss, omhändertagandet av den avlidne, praktisk information om olika dokument och hur man kan stötta både fysiskt och psykiskt. Planen är att utveckla kursutbudet längre fram med olika fördjupningskurser, som dödsdoula i samband med husdjur, och workshops för allmänheten.

Målet är att dödsdoulor ska bli lika etablerade bland döende som födelsedoulor är bland gravida i dag.

– Egentligen liknar de varandra jättemycket. Det är bara det att vi aldrig vet när någon ska dö, medan vi vet ungefär när någon ska födas.

