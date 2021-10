Sveriges mest miljöfarliga vrak töms på olja på 60 meters djup

Länge var det bara lokala fiskare som kände till ungefär var vraket låg. Ungefär tio kilometer utanför Lysekil, på 74 meters djup.

Det var enbart de regnbågsskimrande fläckarna på havsytan som avslöjade vrakets plats. Och det var också det som gjorde att det började larmas om dess existens redan på 70-talet.

Eftersom ingen myndighet hade ansvar för miljöfarliga vrak, bollades frågan fram och tillbaka mellan olika instanser i flera decennier.

Det var först efter Sjöfartverkets regeringsuppdrag som avslutades 2015 som Havs- och vattenmyndigheten fick ansvar för frågan. I samband med det sammanställdes en lista över de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten och Skytteren hamnade i topp.

Bild 1 av 5 Arbetsfartyget Vina har all utrustning som behövs för att tömma Skytteren på vatten. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 5 En undervattenskamera används vid dykningarna. Med hjälp av den kan besättningen ombord på Vina följa arbetet. Foto: Tomas Ohlsson Bild 3 av 5 Det krävs en hel del utrustning för att fästa slangen som pumpar ut oljan på Skytteren Foto: Tomas Ohlsson Bild 4 av 5 Flera personer deltar i insatsen. Besättningen leds av kaptenen Tonni Andersen. Foto: Tomas Ohlsson Bild 5 av 5 Dykarna sänks ner i vattnet under ett provdyk. Arbetet sker på 60 meters djup. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

– Man tittar på lite olika parametrar. Det kan innehålla stora mängder olja. Det har legat på havsbotten så länge och vi vet att det finns skador. Sen ligger det i nära anslutning till känslig havsmiljö. Och dessutom finns det mycket turism här och hela den ekonomin skulle påverkas om det skulle bli ett oljespill, säger Fredrik Lindgren, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Det 172 meter långa fartyget har en händelserik historia. Det byggdes 1899-1900 av samma rederi som Titanic och var under många år i linjetrafik mellan Europa och Australien, via Kapstaden. Under andra världskriget tillhörde det ett norskt rederi men blev fast i Frihamnen i Göteborg när Tyskland angrep Norge.

Den 1 april 1942 försökte ett tiotal fartyg, däribland Skytteren, bryta sig ut för att nå de allierade med svenskt stål och kullager. Men fartygen upptäcktes och besköts av tyskarna. För att den värdefulla lasten inte skulle beslagtas valde kaptenen att sänka fartyget. En besättningsman dog och 110 togs till fånga och sattes i tyska fångläger.

Fredrik Lindgren är utredare på Havs- och vattenmyndigheten. ”Det väldigt bra för för den marina miljön att agera nu innan det blir ett stort oljespill”, säger han. Foto: Tomas Ohlsson

Sedan dess har det varit stiltje kring Skytteren, fram tills nu. I dag är arbetsfartyget Vina, från danska JD Contractor, förankrat ovanför vraket. Ombord finns ett tiotal dykare som har jobbat sedan mitten av september med att komma åt dess oljetankar.

En av dem är Knud Erik Kristensen som tillsammans med sina kollegor hissas ner till 60 meters djup till platsen där de ska jobba.

– När vi väl är nere kan vi inte se mycket av vraket. Det är så stort, vi ser bara en liten del. Sen är vi kopplade till en slang så vi kan inte gå vilse där, säger han.

Bild 1 av 2 Knud-Erik Kristensen gör sig redo för att ta på sig dykardräkten. Han får hjälp av Anas Poulsen och Henrik Froglund. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Jesper Jacobsen gör sig redo för sitt provdyk. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Det är fyra grader kallt i vattnet och Knud Erik Kristensen bär en dräkt fylld med varmvatten för att inte frysa. Bara hjälmen väger 13 kilo och är otymplig ovanför vattenytan.

Dykarnas jobb är att borra hål i skrovet och skruva fast ventiler som de kopplar ihop med en slang för att pumpa ut oljan.

De kan som mest arbeta i 55 minuter innan de måste påbörja uppstigningen – som tar två timmar för att undvika dykarsjuka.

Mycket står på spel. På Skytteren kan det finnas uppemot 400 tusen liter olja som letar sig ut genom springor och öppningar i det rostande skrovet.

Morten Baun följer dykarna via sina monitorer. Foto: Tomas Ohlsson

En utmaning i arbetet är att bränsletankarna på babords sida, det vill säga vänstersidan, inte gick att undersöka i förväg eftersom de ligger längst ner mot havsbotten.

– Detta är en mycket komplicerad del av operationen där man sänker ner en borrlans på cirka 9 till 10 meter som går igenom styrbords tank ner i babords tankar. Oljan i babords tankar får sedan läcka in i styrbords tank och så pumpar man ut olja därifrån. Den delen har hittills gått bra, säger Fredrik Lindgren.

Dykarna stötte dock på ett annat oväntat problem. Under de nästan 80 åren på havets botten hade oljan skiktats och det har bildats ett slags tjockolja som blev svårare att pumpa ut. Av besättningen beskrivs den som sirap som kladdar och fastnar i utrustningen.

Steffen Volder Kortegård är en av de som deltar i insatsen. Foto: Tomas Ohlsson

Lösningen blev att dra ner en slang med ånga och värma upp oljan så att den blir mer flytande.

Ett problem som de har svårare att jobba runt är de starka strömmarna, vilket också försenar arbetet.

– Det kan man inte riktigt planera för. Vi kan se hur vädret kommer att bli men strömmarna är oförutsägbara, det får man bara acceptera, säger Fredrik Lindgren.

Hittills bedömer han att man har kommit halvvägs med arbetet. Allt ska vara klart senast sista november och prislappen väntas landa på mellan 18 och 19 miljoner kronor. Prisvärt, tycker Fredrik Lindgren.

– Oljan som finns där nere kommer läcka ut förr eller senare. Det väldigt bra för för den marina miljön att agera nu innan det blir ett stort oljespill. Dessutom är det mer kostnadseffektivt att ta ut oljan nu än att lägga pengar på att sanera senare.

I 79 år har fartyget Skytteren legat på botten ungefär tio kilometer utanför Lysekil, på 74 meters djup. Foto: Tomas Ohlsson

Fakta. Vrak längs Sveriges kuster Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med HaV, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers tekniska högskola. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan läcka ut okontrollerat. Detta inträffade 2014, då vraket efter fartyget Immen plötsligt började läcka olja utanför Gotland samt vid årsskiftet 2018/2019 då vraket efter fartyget Finnbirch läckte olja ur en bunkertank med 85 kubikmeter olja. Skytteren anses vara det mest miljöfarliga vraket i svenska vatten. Regeringen beslutade 2018 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Fakta: Havs- och vattenmyndigheten Visa mer

