Sympatierna för S växer kraftigt bland C-väljarna

Så gjordes undersökningen

Mätningen genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 228 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Det totala individbortfallet uppgår till 53,7 procent. Det totala antalet svarande är 4 274, vilket motsvarar 46,3 procent. Data samlades in under perioden 28 april till 25 maj.