Talmannen kan få avgörande roll

På måndagsmorgonen enades regeringen och Centerpartiet om ett kompromissförslag gällande pensionerna. Förslaget stöds även av V och MP och ser ut att samla en riksdagsmajoritet – förutsatt att den politiske vilden Amineh Kakabaveh också röstar för.

Men det dröjde inte länge innan förslaget stoppades i finansutskottet där M, SD, KD, och L har en så kallad falsk majoritet – det vill säga en majoritet som finns i utskottet, men inte i hela riksdagen.

– Det här låg inte inom ärendets ram. Det här är ett förslag som inte alls hunnit beredas, säger KD:s ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed.

Beslutet väckte starka reaktioner bland partierna bakom kompromissförslaget – som menar att agerandet saknar motstycke.

– Det är otroligt att man använder den här typen av paragrafrytteri för att stoppa en majoritet i Sveriges riksdag att fatta ett beslut som förbättrar för landets pensionärer, säger finansutskottets ordförande Åsa Westlund (S).

Statsvetaren och historiken Erik Wångmar från Linnéuniversitetet anser att den falska majoriteten i finansutskottet agerat ”demokratiskt tveksamt”.

– Att man stoppar ett förslag så att det inte ens kan tas upp i kammaren är extremt anmärkningsvärt. Varför ska man försöka stoppa någonting från prövning?

Efter stoppet i finansutskottet undersöker både S och C om det finns andra sätt att ta pensionsförslaget till onsdagens budgetomröstning. Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson i C, utesluter inte att lägga fram förslaget under riksdagsdebatten inför onsdagens votering.

Vanligen bereds alla förslag i ett utskott innan riksdagen tar ställning till dem. Men det går även att lägga förslag direkt till kammaren.

Om de där ska få gå till omröstning är upp till talmannen Andreas Norlén. Anser han att ett förslag är förenligt med grundlagen och riksdagsordningen kan han ge grönt ljus för votering.

Norlén kommer inte på förhand ta ställning till kompromissen mellan S och C.

”Först efter det att ett yrkande har framställts kan talmannen ta ställning till om det får tas upp till votering eller inte”, skriver hans pressekreterare i ett sms till DN.

Går talmannen på samma linje som finansutskottets falska majoritet finns det en sista chans för kompromissförslaget. En riksdagsmajoritet måste då besluta om att skicka vidare frågan till konstitutionsutskottet.

KU bedömer i sin tur förslaget på samma grunder som talmannen. Kommer utskottet fram till en annan slutsats får riksdagen rösta om förslaget. Säger KU nej blir det regeringens ursprungsförslag – med det så kallade Nooshitillägget – som ställs mot oppositionens.

Även i KU har M, SD, KD och L majoritet. Hittills har förslaget inte diskuterats i utskottet, säger S-ledamoten Per-Arne Håkansson. Ett sammanträde väntar under tisdagen, men det är oklart om frågan då står med på dagordningen.

– Det är inte säkert att det här beslutet blir upp till oss att fatta, och vad alla ledamöter tycker går inte att veta innan ämnet har diskuterats. Samtidigt försöker KU ofta hitta en väg med bred enighet i våra ärenden. Vår grundhållning är att försöka vara överens, säger Håkansson.

