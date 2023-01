Taxiförare i protestkaravan – kräver mer betalt av Uber

En karavan med tutande taxibilar rullade in och parkerade utanför gigföretaget Ubers kontor i Solna. Strax efter klockan 13 på tisdagen gick tre representanter från organisationen Taxiunionen in genom entrén för att möta Nordenchefen Peter Löfstrand. Med sig hade de tre konkreta krav, bland annat att priserna för taxiresor som beställs via Ubers app ska höjas.

Efter mötet hördes försiktigt positiva tongångar från båda parter, trots att Uber inte gav några konkreta löften om förändringar av sina villkor.

– Vi uppskattar alltid den här typen av feedback och tar det här på allvar. Intjäningen är väldigt viktig för förare som använder vår app. Varje missnöjd förare är en för mycket, säger Peter Löfstrand.

När det gäller de konkreta kraven vill han inte ge några besked, men Uber har lovat att återkomma med svar senast den 25 januari.

– Jag hoppas att vi kan få till ett samarbete mellan förarna och appbolagen, i det här fallet Uber, för just nu har vi ingen dialog. De väljer att selektivt prata med utvalda förare som kliar deras rygg istället för med oss som har koll på läget, säger taxichauffören Cathrine Lind som var med på mötet.

Taxiunionens kamp mot gigföretagen Uber och Bolt har pågått sedan i fjol, då kravlistan först lämnades över. Som en del i tisdagens demonstration uppmanades alla förare att koppla bort sig från deras appar under 24 timmar för att på så vis slå mot utbudet.

– Vi vill att Uber ska börja ge oss rätt betalt för tjänsten vi utför. De kan inte fortsätta hålla de här låga priserna bara för att höja statistiken över antalet resor som görs via deras app, säger Omid Sakhdari, ordförande för Taxiunionen.

Efter mötet rullade den tutande karavanen vidare mot riksdagshuset via Sveavägen för att demonstrera sitt missnöje för politiker och förbipasserande stockholmare.

Fakta. Protesterna mot Uber och Bolt Taxiunionen är en organisation som samlar chaufförer som kör bland annat Uber och Bolt. Deras krav till appbolagen är: • att jämförelsepriset för taxiresor höjs från 179 till 299 kronor • att Uber och Bolt sänker sina serviceavgifter från 20-25 till 15 procent av intäkterna • samt att bolagen ska acceptera Taxiunionen, som enligt egen utsago har runt 500 medlemmar, som en förhandlingspartner. Visa mer

