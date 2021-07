TBE på uppgång sedan millennieskiftet

Fram till den sista juni 2020 hade 32 fall av TBE rapporterats in. I år är redan 62 drabbade, enligt Folkhälsomyndigheten statistik. Det är den högsta siffran som har noterats under första halvåret sedan 2011.

Samtidigt rapporteras att färre vaccinerar sig mot den fästingburna virussjukdomen i skuggan av covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten bör man låta det gå en vecka innan man tar något annat vaccin efter att ha tagit coronavaccin.

– Vi får en del frågor om man kan ta TBE när man har tagit covid-vaccinet. Jag tror att många skjuter på det till efter att de har tagit covid-vaccinet, säger Maria Adensjö, sjuksköterska hos den privata vaccinatören Min Doktor, till SVT Nyheter.

Eftersom TBE-vaccin inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet saknar Folkhälsomyndigheten statistik över antalet vaccinerade, men i maj uppgav Apoteket och Doktor 24 att antalet TBE-vaccinationer hade minskat med cirka 40 procent sedan coronapandemin startade, rapporterar SVT Sörmland.

Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet, ser dock inget direkt samband mellan minskad vaccinering och ökning av TBE-fall.

– Grundvaccineringen mot TBE ges med tre sprutor, sedan måste man ta första påfyllnadsdosen efter cirka tre år och därefter vart tredje eller femte år beroende på ålder. Börjar man vaccinera sig nu har man alltså ändå inget fullgott skydd förrän nästa år, säger han till DN.

Det ökade antalet smittade bör dessutom ses i ljuset av att vi 2020 hade ovanligt få inrapporterade fall, bara omkring 268 mot 358 under 2019.

– Totalt sett är det ju få fall, slumpen spelar in.

Per-Eric Lindgren menar att man inte kan dra slutsatser från ett år till ett annat, utan måste se utvecklingen över åtminstone en femårsperiod.

– Däremot har vi sett en uppåtgående trend de senaste åren, men med många hack. Kurvan brukar öka i tre, fyra år för att sedan gå ner ett år och sedan upp igen. Man har funderat på vad det kan bero på, det kan till exempel vara kopplat till förekomsten av andra värddjur, till exempel möss och sorkar, säger Per-Eric Lindgren.

Under 00-talet låg siffran över inhemska fall av TBE i regel under 200 årligen. 2017–2019 smittades däremot över 300 per år.

Det går inte att säga om riskerna för att smittas av TBE är högre i år än 2020, menar Per-Eric Lindgren.

– Det är som att spekulera om vädret, man får summera när fästingsäsongen är över.

Klart är dock att fästingar trivs bäst i vattennära områden som i skärgården eller vid sjöar. Riktigt varma och torra somrar betyder ofta färre fästingar.

En del som smittas av TBE får inga eller mycket lindriga symtom. Hos ungefär var tredje person sprids viruset till hjärna och hjärnhinnor. I de fallen behöver man sjukhusvård. Dödsfall är ovanliga men förekommer.

– Ett mindre antal varje år får långvariga symtom som kognitiva problem, ljud- och ljuskänslighet, personlighetsförändringar eller förlamning. Neurorehab ger ofta en positiv utveckling på sikt för de här patienterna, säger Per-Eric Lindgren.

Han tycker att man bör vaccinera sig, det gäller speciellt de som bor i fästingrika områden som i Stockholms och Göteborgs skärgård, Mälardalsområdet och på ostkusten och vistas i naturen. Och helt säker är man knappt någonstans i Sverige.

– Där det finns fästingar kan det också finnas TBE.

Läs mer: Antalet TBE-fall fördubblade