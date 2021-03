Tegnell: Bristen på vaccin gör det svårt att stoppa en tredje våg

För lite drygt ett år sedan slog pandemin som värst mot Sverige. Den 9–15 mars 2020 avled 664 personer vilket är den enskilt värsta veckan under hela pandemin.

Sett till antalet avlidna är det tydligt hur pandemin 2020 accelererade under vecka 8, med 44 döda, vecka 9, 190 döda, vecka 10, 451 döda för att kulminera vecka 11 med 664 döda. Först under den andra vågen i slutet av december nådde dödssiffran åter en nästan lika hög nivå.

Antal döda fortsatte sedan långsamt att minska i början av april men det skulle dröja flera veckor innan de svarta siffrorna gick under 500 per vecka för att sedan sakta gå ned in i maj.

Nu pekar flera kurvor åter åt fel håll. Trots det är statsepidemiolog Anders Tegnell inte pessimistisk utan tror att Sverige kan hantera vad som ser ut att vara en tredje våg.

– Vi har en smittspridning som ligger på ungefär samma nivå som förra året men med betydligt bättre möjligheter att hantera den. Å ena sidan är det segt och jobbigt för många, det har pågått ett helt år vilket gör det mer slitigt än förra året. Å andra sidan har vi mycket bättre kontroll på det vi gör nu, även om siffrorna går upp. Vi vet mycket mer om sjukdomen, vi har också väldigt många insatser på plats, en fungerande testning, en smittspårning som också fungerar rätt bra. Dessutom har vi vaccinerna även om det inte är i den omfattning vi hade hoppats, säger Anders Tegnell.

Intensivvårdsplats på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Janerik Henriksson/TT

Antalet inlagda på intensivvårdsavdelningar, iva, ökar sedan en tid och smittspridningen i Sverige är omfattande. Och det finns fler varningssignaler. Sedan en dryg månad är antalet nya fall per dygn i världen åter på väg uppåt – även i Europa – och sedan två veckor har minskningen av antalet avlidna per dygn stannat av och ökar nu på flera håll, enligt statistik från Världshälsoorganisationen WHO.

I Sverige minskar dock antalet avlidna per vecka sedan vecka 53 förra året.

Trots utvecklingen i världen tror inte Anders Tegnell att Sverige är på väg mot någon ny topp med höga dödstal.

– Nej, jag tror inte det. Det man ser just nu är att kurvan som gick väldigt brant nedåt börjar flacka av men jag tror inte att det ska bli någon ny topp. Man ska verkligen inte underskatta effekterna av att man läggs in på iva, vägen tillbaka kan vara lång. Men det är samtidigt så att det är en liten andel som avlider. Omkring 78 procent av de som vårdas där klarar man.

Anders Tegnell pekar på att de grupper som löpt störst risk att avlida nu har fått sitt vaccin. Samtidigt har bristen på vaccin gjort att nästa grupp som står på tur, 60-åringar och äldre, släpar efter.

– Det kommer att ta tid att skydda den gruppen och vi får sannolikt se att medelåldern på dem som vårdas på iva sjunker något. Risken för den enskilde att tvingas till intensivvård kommer knappast att öka.

Sedan våren 2020 har det ursprungliga Wuhanviruset hunnit mutera. I dag finns flera hundra varianter med flera mutationer var spridda över världen. De mest kända är den brittiska, den sydafrikanska och flera brasilianska.

Foto: Jonas Lindkvist

Dödsfallen stiger kraftigt i Brasilien med flera varianter som verkar sprida sig snabbt, finns det en risk att det som händer där kommer hit?

– Man måste komma ihåg att detta är en naturlig utveckling för nästan alla virussjukdomar. Influensan gör så hela tiden. Hiv-viruset gjorde likadant. Det kommer att komma nya varianter. De som sprider sig mycket kommer att vara bättre anpassade. Över tid säger erfarenheten att de också blir mindre farliga, men innan dess kan vi få några som är lite farligare. Några drastiska skillnader har jag nog svårt att tro på trots allt, säger Anders Tegnell.

Den brittiska varianten ser ut att ta över helt på många håll. I Danmark står den för en bra bit över 90 procent av alla nya fall. Hur är läget i Sverige?

– Den senast siffran på nationell nivå ligger på mellan 60 och 70 procent, men den varierar mycket mellan olika regioner. Den ökar väldigt snabbt och vi kommer högst sannolikt att gå samma väg som Danmark.

Vad betyder det att den brittiska varianten tar över?

– Mycket talar för att den sprids lättare. Men de insatser som gjorts i Storbritannien och Danmark har sänkt smittalen väldigt mycket. Den är inte omöjlig att hantera.

Hur oroliga ska vi vara för utvecklingen just nu när det gäller de olika varianterna?

– Den brittiska kanske ligger bakom att vi har en fortsatt uppgång i antalet smittade. Det behöver vi hantera med att få en ännu bättre följsamhet i de rekommendationer och restriktioner som är på plats. De andra har inte visat den typen av potential. Den brittiska kanske gör att de andra inte får plats, säger Anders Tegnell.

Vaccinationscenter nära Wembley i London. Foto: Thomas Krych/SOPA Images/Sipa USA

Det som skulle kunna bli ett bekymmer är om någon av varianterna undviker immunsystemet så att de som haft covid-19 åter kan komma att smittas. När det gäller den brittiska varianten vet forskarna att de vaccin som i dag finns skyddar bra. När det gäller den brasilianska är frågan fortfarande öppen.

Ger vi viruset fler möjligheter att mutera eftersom vi inte har kunnat vaccinera nog många?

– Ju fler virus det finns i världen desto större risk är det att det dyker upp olika varianter. Det finns ett klart samband. På det sättet är det bra om vi på global nivå kan pressa bort så mycket av viruset som möjligt.

Genom att analysera prover av viruset, så kallad sekvensering, försöker Folkhälsomyndigheten via olika laboratorier upptäcka nya varianter. Enligt Anders Tegnell görs en sådan sekvensering på tio procent av de virusstammar som upptäckts.

– Vi gör det framför allt för att se om det dyker upp varianter som vi inte har känt till tidigare och på så vis se om de vaccin vi har är effektiva mot dem. Men att stoppa ett virus som är mera smittsamt än andra det är närmast omöjligt, det har den brittiska varianten visat med all önskvärd tydlighet.

Nu har vaccineringen gått betydligt långsammare än planerat och i fredags kom besked om att Sverige får ännu färre doser än utlovats. Hur ser vaccinationsplanen ut just nu?

– Just nu har vi lite kvar av fas 1 men nu jobbar vi också i fas 2 där alla över 65 år ska vaccineras så fort det går. Håller schemat borde vi vara klara på en månad eller så, men allt handlar om leveranserna.

Vaccinationsfaserna Fas 1 Personer på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer. Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Fas 2 Personer som är 65 år och äldre liksom de som genomgått transplantationer eller har dialysbehandling och deras hushållskontakter. Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt LSS samt de som har assistansersättning. Personal inom vård och omsorg (och LSS), som arbetar nära dem som nämns i ovanstående punkter. Fas 3 Personer 60–64 år med sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Personer i åldern 60–64 år. Personer i åldern 18–59 år med sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Fas 4 Personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

Just nu vaccineras mellan 30.000 och 40.000 personer i veckan. I dag har drygt 12 procent av svenskarna fått en dos. Regionerna säger att man klarar 1,2 miljoner i veckan, alltså ett stort glapp mellan det vi kan och vad som verkligen ges. Räcker det för att få stopp på en tredje våg?

– Även om det är väldigt frustrerande att vi inte har mer vaccin så har vi lyckats använda det vi har mycket effektivt och fått ned dödstalen på ett väldigt bra sätt. Men det räcker inte med 30.000–40.000 i veckan för att få stopp på en tredje våg. Det kommer inte att få någon större påverkan på smittspridningen i samhället och det betyder att väldigt många kommer att behöva sjukhusvård. Men det blir ändå en bra påverkan på hur många personer som överlever sjukdomen, säger Anders Tegnell.

Kan vi lita på att vi får de vaccin vi har blivit utlovade före sommaren?

– Nej, det tror jag inte. Det kommer säkert att komma fler förändringar. Det har vi börjat vänja oss vid nu.

När vaccinbeskeden kom i december kände många att nu är det på väg att vända, allt skulle snart vara på väg mot något slags normalitet. Tänkte du dig att det skulle bli sådana här problem?

– Ja, absolut. Vi som var med under svininfluensapandemin var helt införstådda med att det skulle bli så här. Så var det även då. Börjar man produktionen av något biologiskt som inte är särskilt förutsägbart och som man inte har producerat tidigare, då kan man förvänta sig att det blir en ganska stor oregelbundenhet i produktionsvolymerna.

Finns det någon risk att de som fått sin första spruta inte ska få sin andra inom rimlig tid?

– Nej, det skulle jag inte påstå. Man kan vänta väldigt länge med den andra sprutan. Det är bättre att den ges i rätt tid men det är absolut inte så att det är en katastrof om man får vänta ytterligare några veckor, säger Anders Tegnell.

Foto: Magnus Hallgren

Antalet nya bekräftade fall per 100.000 invånare under en tvåveckorsperiod är fortsatt högt i Sverige jämfört med övriga Norden. Den 28 mars såg siffrorna ut så här:

Sverige 668, Norge 234, Finland 172, Danmark 145, Island 27.

Det är i princip samma utveckling som för ett år sedan. Om siffrorna fortsätter uppåt efter påsken, vad måste det då till för åtgärder?

– I grunden behövs det en bättre följsamhet till de råd och restriktioner som finns på plats. Jag är väldigt övertygad om att vi har de viktigaste åtgärderna igång redan. Vad vi behöver är att få till färre möten mellan personer som kan föra smittan vidare.

Du ser inte flera åtgärder utan att vi följer dem som redan finns?

– Precis. Det är väldigt svårt att veta vad vi skulle införa som inte redan är på plats. Vi har brutit utvecklingen i de två tidigare vågorna med en mängd åtgärder. Det man skulle kunna ta till är tyvärr sådant som inte har väldigt mycket effekt. Möjligen skulle det ha ett visst signalvärde.

Du tror inte på mer tvingande åtgärder?

– Nej. Titta på länder som Tjeckien och många av Europas länder som efter omfattande nedstängningar också visar en ökning som ligger på samma nivå som i Sverige. Det är helt uppenbart att mer tvingande åtgärder inte per automatik är mer effektiva, det tycker jag att vi har lärt oss, säger Anders Tegnell.

Så även om det blir en ökning efter påsk så ser du inte att det behövs hårdare åtgärder?

– Nej. Frågan är ju, och den ställer vi oss alltid när vissa vill ha hårdare restriktioner, vad är det exakt vi ska göra då? Det finns inga riktigt bra svar på det. Att stänga mer har inte visat sig vara någon framgångssaga. Och frågan är vad vi ska stänga som inte kommer att ha väldigt negativa effekter. På många sätt låter det som vissa länder stängt väldigt mycket men i praktiken är Sverige lika mycket stängt. Fast vi kallar det inte tvingande och drar ned mer selektivt.

Foto: Jonas Lindkvist

Vad skulle krävas för att stoppa smittspridningen helt?

– Då skulle Sveriges tio miljoner invånare få sätta sig i var sitt rum och inte träffa någon annan under en fjortondagarsperiod. Det är mötena vi försöker minska och det syftar ju alla nedstängningar också till, säger Anders Tegnell.

Så vad gör vi i dag för att förhindra att fler människor ska dö som vi inte gjorde för ett år sedan?

– Den stora skillnaden är att nu kan vi vaccinera dem som är allra känsligast. De höga dödstalen som vi hade våren 2020 kommer vi inte att komma upp till igen. Och så har vi väldigt många andra åtgärder på plats också. Vi har regler för många verksamheter som håller nere chansen att träffas och smittas, på handelsplatser, på gym, där det blir stora folksamlingar. Sådant vi inte hade stängt förra våren är numera mer eller mindre stängt.

På tisdagen föreslog Folkhälsomyndigheten att de lättnader som skulle ha införts skjuts fram från 11 april till den 3 maj.

För att det ska bli lättnader i restriktionerna måste trycket på vården ned ordentligt, säger Anders Tegnell. Detta samtidigt som spridningen i samhället minskar. Några siffror vill han inte sätta på detta – ”det skulle ge en felaktig trygghet” – utan pekar på totalbilden över läget i samhället. Först då ser han att det är rimligt att lätta på restriktionerna:

– Men där är vi inte på ett tag ännu, säger han.

En del av den kritik som riktats mot Sveriges hantering av pandemin är att regeringen lät Folkhälsomyndigheten ta för stort eget ansvar. När andra nordiska länder lät sina regeringar besluta om åtgärder blev det en myndighet som fick hantera pandemin i Sverige. Hade ni för stor makt?

– Myndigheten har och hade den makt som lagar och regler ger och det var inga förändringar under denna tid, svarar Anders Tegnell.

