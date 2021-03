Tegnell: En stor framgång att vi lyckats vända dödstalen

Av de 30 länderna på den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s lista över dödsfall per en miljon invånare ligger Sverige sjua från slutet under den senaste 14-dagarsperioden. Det visar en rapport som publicerades på torsdagen.

Högst dödstal har Slovakien med 246 fall per en miljon invånare och Tjeckien med 239 fall. Sverige har 11,5 fall. Övriga nordiska länder: Finland (7,5), Danmark (6,5), Norge (4,5) och Island (0). Också Liechtenstein har 0 döda under perioden medan Cypern har registrerat 4,5.

En liknande trend syns i sajten Our world in datas grafer som visar dödstalen under en genomsnittlig sjudagarsperiod. Där minskar dödstalen i Sverige tydligt från och med den 26 januari efter höga nivåer bara veckan före. Men trenden började redan strax efter jul.

– Vi har en väldigt snabbt minskande utveckling när det gäller dödstalen, säger statsepidemiolog Anders Tegnell som hänvisar till hur Sverige har fokuserat sin vaccinering mot de äldre som bor på särskilda boenden.

– Vi har nått den grupp som har störst risk. Möjligen är det därför som dödstalen minskar snabbare här än i andra länder.

Hittills har drygt 90 procent av alla på särskilda boenden fått minst en spruta och 80 procent två. Siffror som Anders Tegnell beskriver som mycket höga. Att nå alla räknar han inte med.

– Några få säger nej men framför allt finns det de som har så allvarliga sjukdomar att det inte är rimligt att ge dem vaccin så att man riskerar att ställa till med mer problem än man gör nytta. Så mycket högre tror jag inte att vi når.

– Sedan har vi haft en fallande smittspridning under samma period men jag tror att det framför allt handlar om att vi har vaccinerat en grupp som tidigare stått för de stora dödstalen i Sverige.

Anders Tegnell trycker på att det nu är av stor vikt att vaccinera alla nya som kommer in på de särskilda boendena så att man inte får en ny utsatt grupp.

– Men tack vare att vi ligger så högt så får man ingen spridning på boendet om någon enstaka skulle få smittan. Nu börjar vi också nå en hyfsad andel av de som har hemtjänst vilket är viktigt, dessutom har vi gått in i fas två där vi täcker alla över 65. När den fasen är klar borde dödstalen gå ned till väldigt låga nivåer. Det är väldigt ovanligt med dödsfall under 65 årsåldern.

Att en möjlig brist på vaccin från Astra Zeneca skulle påverka dödstalen negativt tror inte Anders Tegnell. För även om vaccinmålet kanske inte uppnås före sommaren har de mest utsatta grupperna redan planerats in för vaccindoser som är på gång in till Sverige nu.

– Den stora bristen kommer eventuellt att uppstå för populationen 18 till 60. Vi kanske inte når de nivåer vi skulle vilja nå vid halvårsskiftet, möjligen kan det påverka vårdbehoven.

Anders Tegnell tror heller inte att de nya virusvarianterna, som den brittiska som anses vara mera dödligt, kommer att påverka dödstalen i Sverige.

– Nej, det tror jag inte. Också de varianterna slår ju hårdast mot de allra äldsta och dessa är vi ju på väg att täcka in bra med vaccinet.

Även om trenden nu är positiv ligger Sverige högt när det gäller det sammanlagda antalet avlidna sett till en miljon invånare sedan pandemin inleddes. Hur man beräknar antalet döda till följd av covid-19 skiljer sig i olika länder och det är ofta svårt att jämföra exakt länder emellan.

Sverige har enligt ECDC fortfarande en hög spridning av viruset med 527,5 fall per 100.000 invånare. Den listan toppas av Estland som har 1.397.