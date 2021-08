Tegnell: Hösten svårast hittills att förutsäga

Folkhälsomyndigheten står fast vid sin bedömning att det är för tidigt att lyfta fler restriktioner.

– Så här långt räcker inte vaccinationstäckningen i samhället utan vi behöver riktlinjer fortsatt, säger Anders Tegnell på torsdagens pressträff.

Antalet nya bekräftade fall har ökat under omkring sex veckor. Smittspridningen drivs främst av unga, men även bland äldre finns det grupper där vaccinationstäckningen är låg.

Den ökade smittspridningen syns på intensivvårdsavdelningarna och speglas även i dödstalen, även om nivåerna fortfarande bara är en bråkdel jamfört med smittopparna tidigare under pandemin då vaccineringen inte kommit igång.

Mycket få av de som är fullvaccinerade smittas. Folkhälsomyndigheten har registrerat drygt 5 000 personer som fått covid-19 trots dubbla doser, av dessa behövde 21 personer iva-vård. Över 6,5 miljoner personer har fått minst en dos vaccin i Sverige och över 5 miljoner har fått två.

Folkhälsomyndigheten presenterade tidigare under veckan sina scenarier för hur smittspridningen kan komma at te sig i höst. Anders Tegnell säger att det är många variabler som har förändrat sig och gör det svårt att bedöma framtiden.

– Jag tycker personligen att den här hösten är svårare att förutsäga än någon gång tidigare, säger han på pressträffen.

Som exempel på dessa nya variabler nämner statsepidemiologen vaccinationerna och nya varianter av coronaviruset. I dag dominerar Deltavarianten, som ses som mer smittsam än någon av de tidigare.

Sverige har också fått in de så kallade Delta plus i flera regioner. Omkring 15 fall har hittills identifierats av Delta plus, varav många hos personer som varit ute och rest. Folkhälsomyndigheten har skickat in en fråga till andra europeiska länder gällande hur de ser på spridningen av Delta plus, men har ännu inte fått något svar.

– Den finns i Sverige, vi kommer förmodligen hitta fler och fler av den. Vi vet egentligen väldigt lite om den så här långt och hur stor betydelse den har för smittspridningen är oklart, säger Anders Tegnell.