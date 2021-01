Tegnell: Kommer dröja innan vaccinet förändrar läget i Sverige

Bilden av Sverige i utlandet har varierat från nattsvart i början av pandemin till väldigt positiv. Enligt Svenska institutets senaste rapport, som publicerades på onsdagen, har bilden åter mörknat och tonvikten i rapporteringen har legat på att den svenska strategin skulle ha misslyckats och myndigheterna gjort en helomvändning där Sverige inför nya restriktioner, stänger skolor och planerar för en pandemilagstiftning.

Anders Tegnell har agerat för att ändra Sverigebilden, sedan han ombetts delta i olika möten och diskussioner via svenska ambassader utomlands – i Indien, USA, Japan, Brasilien och Colombia. Också Utrikesdepartementet har regelbundet försett de svenska ambassaderna utomlands med faktaunderlag kring den svenska strategin.

– Jag har varit tydlig med att det inte är så att vi inte gör något alls i Sverige, vilket ofta har varit den bild som medier i andra länder har förmedlat. Vi har haft väldigt många insatser och dessa har ofta lett till minst lika stora beteendeförändringar hos befolkningen som i de länder där man arbetat med hårda stängningar av samhället, säger han.

Och siffrorna är dystra. I antal dödsfall per capita ligger Sverige i nivå med Brasilien där över 200.000 människor dött med närmaste nordiska land, Danmark, 50 placeringar bakom oss.

Hur har du kunnat nyansera den bilden?

– Framförallt när det gäller vad vi verkligen gjort, och vi har gjort väldigt mycket. Det finns länder som har agerat extremt hårt och som ändå ligger väldigt illa till. Som flera av de sydeuropeiska länderna och Storbritannien, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell säger att han vill se en vidare diskussion om hur relevant det är att peka på dödsfallsstatistik som måttet på hur ett samhälle har lyckats skydda sig. Han är tveksam till att det går att jämföra den länder emellan.

– Jag tycker att dödsfallsstatistiken är väldigt viktig, jag försöker inte alls prata bort den, men den är oerhört svår att jämföra och beror väldigt mycket på hur stor andel ett land har av äldre och sköra, hur äldrevården fungerar och hur man bor.

Socioekonomiska faktorer är också viktiga. Svenskar med sina rötter i andra länder tillhör fortfarande den grupp som drabbas svårast. Så var det när pandemin nådde Sverige och så är det fortfarande, enligt Anders Tegnell:

– Gruppen som har sina rötter i andra länder har drabbats hårt. Den gjorde det under våren men det ser ut som att det samma gäller under hösten. Där är gruppen överrepresenterad. De bor inte sällan trångt och ofta i relativt stora familjer, flera generationer tillsammans. De har ofta yrken där de träffar många personer.

Anders Tegnell konstaterar att smittspridningen gått snabbt även i länder med hårda restriktioner. Foto: Thomas Karlsson

Vad kunde vi ha gjort annorlunda när smittan åter började ta fart i höstas? Vilka lärdomar kunde vi tagit med oss från våren?

– Det är en svår fråga. Vi ser en liknande utveckling i nästan alla länder i Europa och man har vidtagit en rad åtgärder på lite olika sätt i olika länder. Men utvecklingen har ändå gått mot en extrem smittspridning i länder som haft väldigt radikala åtgärder på plats. Jag tror nog att det som görs har effekt men det verkar inte finns något som kan stoppa smittspridningen. Inte när man verkligen har smittan etablerad i ett land. I alla fall inte med någon form av rimliga åtgärder.

Vecka 52 och 53 hade Sverige den femte högsta smittspridningen per 100.000 invånare i Europa efter Litauen, Tjeckien, Liechtenstein och Slovenien. Samtidigt hade vi 25 länder före oss som hade ett högre antal döda per 100.000 invånare under samma period. Kan du förklara det?

– Dels ligger dödsfallen förskjutna en eller ett par veckor jämfört med smittspridningen som ökade i Sverige senare än i många andra länder. Sedan är antalet fall extremt beroende på hur mycket man testar. Det är också oklart i vilken mån länder redovisar de så kallade snabbtesterna och om de verkligen finns med i statistiken.

Enligt Anders Tegnell har redovisningen av virusspridning alltid varit osäker, men att detta blir extra tydligt nu när alla försöker vara så aktuella med data. Rapporteringen går snabbare men osäkerheten finns kvar.

Anders Tegnell ser ljuset i tunneln och hoppas att vaccinet snart ska förändra situationen i Sverige. Foto: Thomas Karlsson

– Normalt sett brukar vi ta längre tid på oss när vi publicerar data för olika sjukdomar så att vi ska få en bättre kvalitetssäkring av uppgifterna. Men nu finns det ett stort behov av uppdateringar och då tappar man möjligheterna till kvalitetskontroll som vi har annars, säger han.

Och även om smittade i dag finns i hela samhället ser Anders Tegnell att det nya coronaviruset sprider sig ojämnt och delvis slumpartat. Även om de kluster som Folkhälsomyndigheten planerade för inför hösten istället kom som en bred samhällsmitta finns det ändå tecken på att sjukdomen dyker upp i kluster.

– Även om vi i dag har en så stor samhällsspridning att det nästan inte går att se klustren så finns de där. Det är fester och liknande som genererar att många smittas samtidigt. Det är väldigt många småkluster hela tiden, det ser man betydligt mer sällan när det gäller influensan.

Anders Tegnell har mött det svenska folket i otaliga direktsändningar i tv och intervjuer, som här under tisdagens presskonferens. Foto: Thomas Karlsson

En positiv trend i den pågående pandemin är att fler svårt sjuka överlever än i våras, vårdtiderna är kortare och läget beskrivs som bättre under kontroll. Ändå kan allt detta snabbt förändras, säger Anders Tegnell som i veckan beskrev de kommande veckorna som ”kritiska”.

– Om vi får ett snabbt ökande antal fall i samhället, som vi brukar få så här års när det gäller influensa, då kommer det att få konsekvenser för sjukvården. Det är nog mer eller mindre oundvikligt. Men jag tror att hälso- och sjukvården kommer att kunna fortsätta ge bra vård till alla covid-19-patienter, men det kan i sin tur påverka annan vård som kanske måste skjutas upp ännu mer. Det får också konsekvenser för personalen som redan är sliten. Där vill vi verkligen inte hamna. De här två veckorna kommer att bli väldigt viktiga för oss.

Ju längre Sverige kan skjuta en sådan topp framåt i tiden desto större chans är det att vaccinen kommer att slå igenom och bromsa den negativa utvecklingen. Det är Anders Tegnells mål.

Men om vi slarvar, om folk känner sig trötta på restriktionerna, hur illa kan det gå?

– Nu ser det ut som om en del regioner i Sverige har nått en topp och är på väg nedåt. Får man då en uppåtsväng igen behöver den nog inte vara så stor för att man ska få det väldigt svårt att fortsätta hålla en bra bemanning i vården.

”Det som händer den närmaste tiden beror väldigt mycket på hur bra vaccinet visar sig fungera”, säger Anders Tegnell. Foto: Thomas Karlsson

Anders Tegnell har varnat för två kritiska veckor. Antalet fall per 100.000 invånare är just nu högst i Skåne, Halland och Kronoberg. Regioner som skulle påverkas tydligt om smittan fortsätter ligga på en hög nivå.

– Det som händer den närmaste tiden beror väldigt mycket på hur bra vaccinet visar sig fungera. Om det är lika bra som studierna visar då tror jag att vi kan få en väldigt bra effekt. Redan nu får de första 5.000 sin andra dos och vi kommer också att nå den största gruppen mest utsatta, som är närmare 80.000 personer, rätt snabbt. Det borde få en stor påverkan på hur många som avlider. Har vi samma låga influensaspridning även i år kan det också betyda att vi får en lägre dödlighet i influensan. Vi kanske kan se fram emot en vår med ganska låg dödlighet i befolkningen.

Flera studier har visat att den som smittats av coronaviruset bär ett skydd mot nya infektioner i mellan fem och sex månader. Hur länge vaccinet skyddar vet ingen ännu men enligt Anders Tegnell ger det sannolikt ett lika gott skydd som en spruta mot säsongsinfluensan:

– Jag tror att man kan säga minst ett år och kanske upp till två år hos de allra flesta. Att vi har haft den här sjukdomen under ungefär ett års tid och fortfarande ser extremt få fall där någon blivit sjuk två gånger ger en trygghet att vaccinen rimligen borde ge lika lång skyddstid. Sedan måste vi nog fylla på. Vi kommer inte att utrota det här viruset.

I Kina har drygt 10 miljoner av 1,4 miljarder invånare vaccinerats men räknar med att ha uppnått flockimmunitet i slutet av 2021 med 70 procent vaccinerade. En rad fattiga länder har inte ens startat och det kan dröja mer än ett år innan de gör det.

Hur orolig är du att vi kommer att få en ny våg från dessa länder och kanske nya mutationer som skapar en ny våg i höst?

– Det finns definitivt en oro för att vi kan få problem igen framåt hösten. Kanske inte så mycket i de länder som har råd att både köpa och ge vaccin men i de länder som inte har hunnit med det finns det en risk att även nästa höst, på global nivå, ger stora problem.

Anders Tegnell medverkar på Folkhälsomyndighetens presskonferens på tisdagen. Foto: Thomas Karlsson

Om Astra Zenecas vaccin snart blir godkänt, hur snabbt tror du då att vaccinet kommer att förändra läget i Sverige?

– Det är där som de stora volymerna kommer och det blir helt avgörande för hur snabbt vi kommer att kunna vaccinera befolkningen. Men jag tror inte det blir förrän tidig sommar, kanske sen vår. Det är först då vi har hunnit vaccinera de delar av befolkningen där viruset sprids mest. De yngre vuxna som är mest drivande i pandemin.

När står nästa grupp på tur och vilken är det?

– Det är de över 70 år, det vi kallar fas 2. Och man kommer parallellt att fortsätta vaccinera vårdpersonal. I fas 3 blir det personer med andra typer av medicinska risker, kroniska sjukdomar. Möjligen också gruppen 60 till 70, det håller vi på att titta på just nu.

Det kan gå snabbt, menar Anders Tegnell. Under svininfluensan 2009 vaccinerades omkring 60 procent av befolkningen på närmare tre månader. Detta tack vare ett stort antal utbildade sjuksköterskor och en utbredd primärvård.

Vad säger du till de som är skeptiska till att ta vaccin?

– Det finns ju de som aldrig tror på vaccin och inte tror på någon vetenskap över huvud taget. Den lilla gruppen är inte den man ska satsa på eftersom vi vet att den är svår att nå. Det gäller att satsa på de som är lite tveksamma. Och där gäller det att ge hälso- och sjukvården bra verktyg som de kan förmedla vidare. Sjukvården har hög trovärdighet, man litar mycket på vad sjuksköterskor och läkare säger. Det kommer att vara viktigt att de har bra information om fördelarna och de eventuellt små riskerna som finns med vaccinen.

Tegnell arbetar mestadels hemifrån men jobbar på kontoret i Solna en eller ett par dagar i veckan. Foto: Thomas Karlsson

Hur många som behöver ta vaccin för att det ska ge effekt på hela samhället är svårt att säga, enligt Anders Tegnell. Den ojämna spridningen av sjukdomen gör att det kan finnas ”fickor” i olika grupper, eller olika platser, där man får lägre immunitet och där man kan få fortsatta utbrott.

– Det blir nog inte lika tydligt som när det gäller till exempel mässling där man når en viss nivå och kan stoppa spridningen helt och hållet. Men experter pratar om att vi bör komma någonstans över 50 procent. Den amerikanska smittskyddsexperten Anthony Fauci var nyligen ute och pratade om 70 procent. Men då måste vi nå alla i samhället, det får inte finnas områden med väldigt mycket lägre skydd.

Vad vet vi i Sverige om de ”nya” mutationerna från Storbritannien och Sydafrika? Är de mer smittsamma? Har det gjorts verkliga försök som visar detta?

– Svårigheten är vilka försök man ska göra. Det finns tre, fyra olika faktorer som är lika viktiga och där viruset är en. Det verkar som att de här varianterna ger något mer virus i kroppen på den som smittats. Där är britterna ännu inte säkra på hur stor skillnaden egentligen är jämfört med de andra varianterna. Vi får följa hur det går i Danmark där man uppenbarligen har en etablering av den brittiska varianten på samhällsnivå. Om det kommer att betyda en snabb ökning av antalet fall även är, då kan man känna sig något säkrare på att det spelar en stor roll. Men så här långt är jag inte övertygad om att det kommer att betyda något drastiskt för hur viruset sprids. Det bestäms nog mer av andra faktorer som hur väl man lyckas få olika åtgärder att fungera och grundimmuniteten i befolkningen.

Att en ny mutation tar över är inte ovanligt. Det säger flera epidemiologer som DN talat med. Mutationer sker ofta och är virusets försök att hitta nya vägar att etablera sig. Det betyder i sig inte att viruset måste bli farligare eller mera smittsamt.

”Vi försöker umgås så lite som möjligt med andra. Vi träffar våra barn men nästan ingen annan”, säger Tegnell om hur han själv agerar. Foto: Thomas Karlsson

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa på tisdagen att Tyskland inte kommer att ha nog många vaccindoser för att klara en vaccinering fram till sommaren. Är inte det ett oroväckande tecken också för Sverige?

– De prognoser vi har fått från företagen och från vaccinsamordnaren visar att vi kommer att ha gott om vaccin framåt april, maj. Men det hänger på att de blir godkända i den takt man planerar för och att produktionen rullar på enligt plan. Nästa viktiga del är om Astra Zenecas vaccin blir godkänt i slutet av månaden. Det är där som de stora volymerna kommer och det blir helt avgörande för hur snabbt vi kommer att kunna vaccinera befolkningen.

Tyskland, som redan nu har infört stora stängningar av samhället, redovisade på torsdagen ytterligare 1.244 dödsfall under de senaste 24 timmarna.

Nu blir det 5,5 miljarder extra till testning och smittspårning. Men smittspårningen verkar inte ha fungerat när antalet fall blev för många. När Stockholm hade några hundra fall om dagen i somras räckte inte resurserna. Kommer vi att kunna smittspåra alla och i så fall när?

– Det är inte bara en fråga om pengar, det gäller att hitta personal. Nu expanderar den verksamheten mycket i regionerna och vi smittspårar mycket mer än vad vi gjorde i våras. Men man måste prioritera. Och då har man gjort det kring äldreboenden och sjukvård. Men det pågår väldigt mycket smittspårning nu.

Hur gör du för att skydda dig själv och din familj?

– Vi försöker umgås så lite som möjligt med andra. Vi träffar våra barn men nästan ingen annan. När vi träffar varandra gör vi det utomhus och tar promenader. Jag åker väldigt sällan till Stockholm och när jag gör det sitter jag på ett tåg utan med någon bredvid mig. Det är väldigt få personer som åker mellan Linköping och Stockholm.