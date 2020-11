Tegnell: Munskydd är inte räddningen

Snart har hela världen infört munskydd på olika sätt. Några kräver det i offentliga miljöer inomhus, andra även utomhus. Kollektivtrafik anses som en viktig plats att bära skydd för mun och näsa. Pasi Pohjola, direktör vid Social- och hälsoministeriet i Finland sa på torsdagen att det är bra om så många som möjligt använder sig av munskydd eftersom dessa bromsar smittan.

Varför väljer Sverige att gå sin egen väg?

– Vi jobbar fortfarande utifrån idé att det viktigaste är att hålla avstånd. Det finns mycket att säga om munskydd. Vi kan ju se att i många länder med väldigt strikta munskyddsregler sker trots allt en omfattande smittspridning, så att tro att munskydden ska vara räddningen är nog farligt, säger Anders Tegnell.

Tegnell: Svårt att säga att något går åt rätt håll

I Italien infördes obligatoriskt munskydd på alla som vistas utomhus den 8 oktober. En vecka senare hade antalet bekräftat smittade per dag fördubblats och ytterligare en vecka senare fördubblats igen. I dag ligger antalet smittade tio gånger så högt per dag jämfört med i början av oktober och antalet döda per dag är hundra gånger så högt.

I Belgien tog man bort kravet från och med den 1 oktober utom i sammanhang där det var omöjligt att hålla fysisk distans till andra. I dag är det ett krav att bära munskydd på affärsgator, butiker och där det vistas många människor.

Det är inte lätt att bära munskydd på ett bra sätt. Man tar av och på dem väldigt ofta.

Trots detta har smittspridningen ökat från 1.337 den 1 oktober till 16.915 en månad senare och antalet dödsfall från 15 den 1 oktober till tresiffriga dödsfall under hela början av november.

Vad talat för munskydd och vad talar emot munskydd?

– Det som talar emot är att det inte finns så mycket data som talar för det. Det är inte lätt att bära munskydd på ett bra sätt. Man tar av och på dem väldigt ofta. Sådant som de som arbetar inom sjukvården vet inte är ett bra sätt att hantera ett munskydd. Det skulle till och med kunna öka riskerna för smittspridning. Sedan finns det en kostnad för munskydd. Ska man byta munskydd var tredje, fjärde timme så blir det ganska stora kostnader för individen. Och munskydd skickar inte signalen om att man ska hålla avstånd.

– Det som talar för munskydd är att det i teoretiska modeller minskar risken något för att du ska smitta en annan. Om du bär dem rätt och hela tiden. Men det är bättre att stanna hemma om du har symtom.

Anders Tegnell menar också att det kan vara svårt att bära munskydd på de platser där smittan sprids mest – i hemmet och på arbetsplatsen:

– Att bära munskydd i hemmet tror jag inte är genomförbart, åtminstone inte i Sverige. Det är nog också tveksamt på de flesta arbetsplatser. Det man har testat i många länder är munskydd i kollektivtrafiken. Men det verkar inte ha gett någon stor effekt. Smittspridningen är fortfarande omfattande i dessa länder. Det viktigaste är att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk.

Varför tror du inte att det skulle hjälpa i kollektivtrafiken i Sverige?

– Dels är det ju inte där vi har smittspridningen och om man talar med dem som driver kollektivtrafik så är det en mycket liten andel av all trafik där det är trängsel.

Men många länder har sådana regler.

– Ja, men vi ser också länder där smittan är betydligt mer explosiv än vad den är i Sverige trots munskydden.

– Nu ska man inte påstå att spridningen beror på munskydden för det är mycket annat som spelar in. Men att införa munskydd kommer inte att ändra situationen radikalt.

Ser du någon möjlighet att Sverige ska kunna stå emot trycket utifrån? Kan det verkligen förvärra läget att införa krav på munskydd?

– Jag tycker att munskyddsdebatten har minskat. Vi har en stor konsensus bland dem som jobbar med vårdhygien i Sverige, det är inte enbart Folkhälsomyndigheten som menar detta.