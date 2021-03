Tegnell om ökande smittspridningen: ”Inte hållbart”

Takten i den smittspridningen i Sverige har accelererat de senaste två veckorna. Under perioden har antalet nya fall ökat med omkring 18 procent och statsepidemiolog Anders Tegnell beskriver utvecklingen som ”ett klart orosmoment”, på tisdagens pressträff. På det nationella planet handlar det om 600 fall per 100.000 invånare under den senaste tvåveckorsperioden.

– De senaste två veckorna har vi haft en ganska ordentlig ökning, säger Anders Tegnell.

– Vi är fortfarande i en fas där vi har en omfattande smittspridning. Det är inte hållbart att ligga på den här nivån en längre tid. Sverige behöver definitivt komma betydligt längre ned i smittspridningen, säger Anders Tegnell.

Antalet nya dödsfall fortsätter däremot att minska i Sverige på grund av vaccineringen. Den nedåtgående trenden visar däremot vissa tendenser på att avstanna, enligt Anders Tegnell.

Trots den ökande smittspridningen är ytterligare restriktioner inför påskhelgen, enligt statsepidemiologen. I stället handlar det om att få större följsamhet i åtgärderna som redan finns på plats.

– Följsamheten just nu verkar gå åt det sämre hållet av olika skäl. Det är lite svårt att veta varför. Det är väl många som känner att det har gått ett helt år med tuffa restriktioner och det kan vara jobbigt att hålla i hela tiden. Man kanske ändå tror att det snart är över när vacciner finns på plats, säger Anders Tegnell.

Sedan den 16 mars har vaccineringen med doser från Astra Zeneca varit pausad i Sverige efter rapporter om en misstänkt ovanlig men allvarlig biverkan som skapar rubbningar av blodets koagulationssystem. Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har slagit fast att vaccinet är säkert och effektivt, men kan i sina utredningar varken avfärda eller bekräfta kopplingen mellan koaguleringsstörningen och doserna.

Flera länder återupptagit vaccinationerna efter EMA:s besked, men i Sverige och resten av Norden har Folkhälsomyndigheten valt att avvakta med besked medan myndigheten ser över hur vaccinet kan användas i Sverige.

– Vi är nästan där. Vi räknar med att presentera en rapport om detta och ett förslag på hur vi ska fortsätta vaccinera om två dagar, säga Anders Tegnell.

– Vi hoppas att den här pausen vi haft då vi gått i genom underlaget ordentligt kommer att öka förtroendet för vaccinet igen genom att skapa en förståelse för var riskerna finns och var det inte finns.

Flera av de som drabbats av koaguleringsrubbningarna har varit kvinnor under 55 år. Anders Tegnell vill inte gå in närmare på åt vilket håll myndigheten lutar i frågan innan torsdagens besked. Han säger dock att ett möjligt scenario är att Folkhälsomyndigheten kommer att ge särskilda rekommendationer för vissa grupper när det gäller vaccinet, säger Anders Tegnell.

– Nu försöker vi framför allt se vilka grupper som är drabbade och vilka som är lite drabbade, för att se vilka grupper vi kan vaccinera.

På tisdagens pressträff meddelade också Anders Tegnell att de nya regleringarna för nöjesparker, museer, konsthallar, djurparker, temaparker och liknande anläggningar börjar gälla från den 25 mars.

Folkhälsomyndighetens förslag om nya åtgärder fick hård kritik från nöjesparker som Liseberg och Gröna Lund i samband med att det gick ut på remiss, då man på sådana parker ska räkna antalet besökare på 20 kvadratmeter per person. Detta skiljer sig från exempelvis butiker, där det räcker med 10 kvadratmeter per person. Nöjesparkerna anser att det då inte är lönsamt att hålla öppet. Museer och konsthallar får däremot räkna på samma sätt som butiker, med 10 kvadratmeter.

Ytterligare 53 dödsfall bland personer som smittats av covid-19 har rapporterats i Sverige. Totalt har nu 13.315 svenskar avlidit under pandemin, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. 14.063 nya fall av viruset har bekräftats i landet. Det innebär att 758.335 personer har testat positivt för covid-19.

Nästan en miljon svenskar – 971.736 – har fått en första dos av coronavaccinet. 414.239 av dessa har även fått den andra dosen och är fullvaccinerade.

Totalt vårdas nu 1.697 covidpatienter på landets sjukhus – 70 fler än för en vecka sedan.