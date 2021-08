Tegnell: Råd om hemarbete kvar till slutet av september

Under sommarmånaderna har Sverige genomfört tre av fem steg i lättnaderna av covidrestriktionerna. Rekommendationen att arbeta hemifrån ligger dock kvar – och lär göra det ett tag framöver. Uppmaningen är en del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som gäller till och med sista september.

– Som läget är just nu är rådet om att arbeta hemma ingenting vi ser över, säger Anders Tegnell.

Att låta svenskarna återgå till arbetsplatserna är en stor logistisk förändring som kräver framförhållning och planering, betonar han.

– Vi vet också att arbetsplatserna är ett av ställena där störst del av smittspridningen sker. Därför är det bra att minska trängsel där så mycket som möjligt.

Fakta. Råd om hemarbete Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån. För den som av olika skäl inte kan gäller det att färdas så smittsäkert som möjligt till och från arbetet. Den som inte kan arbeta hemifrån rekommenderas att om möjligt anpassa sina arbetstider för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen. På arbetsplatsen bör personal hålla avstånd till andra vid möten, i fikarum och omklädningsrum. Källa: Folkhälsomyndigheten. Visa mer

Samtidigt har smittspridningen ökat de senaste veckorna, om än från låga nivåer. Till vecka 29, som är den senast sammanfattade i Folkhälsomyndighetens veckorapport, ökade antalet fall med 42 procent – till 2 637.

– Det verkar fortsätta att gå åt samma håll tyvärr. Det ser ut på samma sätt som tidigare, med de flesta fallen i storstadsregionerna. Av dem är majoriteten unga personer i Stockholm. Sen har vi olika utbrott runt om i landet också.

När slutar smittspridningen ligga på det ni kallar ”låga nivåer”?

– Det finns inga exakta mått. Men 50 fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod är en gräns som många har använt som en indikation på hög eller låg smittspridning under pandemin, säger Anders Tegnell.

– Det är en siffra man kan kolla på. Men det är inte riktigt så enkelt. Man måste titta på vilka det är som smittas och hur belastningen ser ut på vården bland annat.

Enligt den senaste veckorapporten hade Sverige 43 fall per 100 000 de senaste två veckorna. Ökningen av nya fall har däremot inte satt spår på sjukvården.

– Hittills har det inte speglat sig inom vården, utan det är fortfarande få fall som behöver sjukhusvård. Det har att göra med att många som smittas är unga.

Om smittotrenden hotar nästa steg i avvecklingen av restriktionerna vill Anders Tegnell inte kommentera i dagsläget.

– Vi gör ingen bedömning så här långt innan. Vi ser när det börjar närma sig var vi befinner oss.

Baserat på utvecklingen i Europa är det svårt att förutspå åt vilket håll den svenska smittspridningen är på väg, menar han.

– Det finns inget givet facit när man ser sig omkring i Europa. Nederländerna gick upp snabbt, men där minskar också spridningen ganska snabbt nu. Britterna såg en uppgång under en relativt lång period innan det nu verkar ha stabiliserats. Det finns flera olika varianter.

– Man ska ha klart för sig att smittspridningen inte är en naturlag. Det handlar om följsamhet. Hur vi beter oss avgör hur stor spridningen blir.

Nästan 80 procent av alla vuxna svenskar har nu fått en första vaccinspruta. Över hälften har fått även andra dosen och är fullvaccinerade. Anders Tegnell ser inga tecken på att vaccinationstakten börjar mattas av.

– Vi har inte kommit dit än vill jag påstå. Vi har väldigt hög täckning bland de grupperna vi började vaccinera, över 90 procent.

Vaccinsamordnare Richard Bergström har tidigare pekat på skillnaden mellan andelen som fått första respektive andra dosen som en indikator på när vaccineringsviljan börjar mättas av i ett land – ju mindre skillnaden är desto färre nya personer är intresserade av att ta en första spruta.

– Vi är nog rätt långt i från den typen av mättnadsgräns. Här är fortfarande många som får både första och andra dosen, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten har ingen prognos för hur stor del av den vuxna befolkningen som kommer att vaccinera sig. Massvaccinationer likt den mot covid-19 har är sällsynta och det finns inte speciellt mycket data att jämföra med. Senast – när svenskarna skulle skyddas mot svininfluensan – vaccinerade sig omkring 60 procent, enligt statsepidemiologen.

– Det var en väldigt bra siffra. Målet nu är att nå så många som möjligt. Ju fler som vaccinerar sig desto mer stabilt blir smittläget. Kan vi nå över 90 procent i alla åldersgrupper är det väldigt bra, säger han.

Läs mer:

Professor: ”De som fått Astras vaccin bör snarast få tredje dos”

FHM: Sannolikt med tredje vaccindos nästa år

Ovaccinerade på sjukhus när coronapatienterna blir fler i Stockholm