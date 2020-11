Tegnell: Svårt att säga att något går åt rätt håll

Med drygt 3.000 nya bekräftade fall per dag och stigande antal döda är Sverige, liksom övriga Europa, på väg in i en vinter som kommer att präglas av covid-19. En del länder stänger åter delar av samhället. I Sverige ligger fokus på att bekämpa smittan lokalt. Några restriktioner på nationell nivå är inte aktuella just nu, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I början av hösten varnade du för att smittan skulle komma att öka i kluster på olika orter eller arbetsplatser men kanske inte nödvändigtvis över hela landet. Nu ser vi att allt flera regioner verkar påverkas. Finns det någon anledning att tro att inte hela landet kommer att drabbas?

– Nej, det har blivit en annan utveckling än vi trodde. Utvecklingen i andra europeiska länder har gått mot en mycket bredare och mer allmän smittspridning än vad man till och med såg i våras. Nu följer Sverige det mönstret. Hela landet kommer sannolikt att drabbas, mer eller mindre.

Anders Tegnell beskriver en utveckling med ett stort antal mindre kluster som sprider sig jämnt över Sverige. Och de som sprider smittan är i alla åldrar, från 15 år och uppåt men också med en liten ökning bland 70-plussarna.

När ni lättade på restriktionerna för 70-plussarna den 22 oktober gjordes det i ett läge där smittan i Sverige var på väg att öka. Var det verkligen rätt tillfälle?

– Effekterna för den här gruppen hade blivit så extremt negativa och vi såg väldigt lite spridning där. Det är faktiskt fortfarande så att det inte är där som smittspridningen ökar mest, den här pandemin drivs av smitta bland personer under 60 år. Det är där motorn finns. Att då stänga in 70-plussarna ännu längre är vare sig effektivt eller särskilt relevant. Men det är en grupp med större risk så det är viktigt att var och en gör sin personliga utvärdering.

En covid-19-smittad patient rullas in på sjukhus i Strasbourg, Frankrike på fredagen. Foto: Patrick Hertzog/AFP

Spridningen av coronaviruset är just nu svår i en lång rad länder. I Europa kom de första tecknen på en andra våg i slutet av september för att ta fart i större omfattning i mitten av oktober. Varför det blev så är finns det ännu inget entydigt svar på men Anders Tegnell menar att en del av förklaringen kan stå att finna i hur en rad länder då åter hade öppnat sina samhällen efter en längre period av hårda stängningar. Många började helt enkelt leva som vanligt igen.

Just nu kan länder som Frankrike, Spanien, Polen, Italien och Belgien räkna antalet döda per dygn till mellan 200 och 400. Storbritannien har åter valt att stänga stora delar av samhället och hade på onsdagen nästan 500 dödsfall och på torsdagen 378. Tjeckien, som den 30 juni firade att coronasmittan inte längre fanns i landet med ett långbord på Karlsbron i Prag, räknar nu antalet döda i ett par hundra per dygn och antalet nya smittade till långt över 10.000.

Regent Street i London under den första dagen av den nya nedstängningen. Foto: Peter MacDiarmid/TT

I Finland varnar myndigheterna för att smittan i dag finns i hela landet. Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet sa i slutet av veckan att ”läget är explosivt och epidemin kan förvärras snabbt”. Antal smittade som behöver sjukhusvård utanför de tidigare hårdast drabbade områdena, Helsingfors och Nyland, ökar.

Under torsdagen gick Norges statsminister Erna Solberg ut och varnade för att situationen ändrat sig dramatiskt. Nya rekordsiffror där antalet nya fall nu är lika många på en vecka som de var under hela september. ”Håll er hemma!”, var Solbergs besked till sina landsmän.

Samtidigt har Danmarks statsminister Mette Frederiksen sagt att Danmark nu kan vara på väg att tappa kontrollen över smittan. I norra Jylland stängs gränserna mellan kommunerna för att hindra människor från att föra smittan vidare, munskydd krävs på alla allmänna transportmedel, alla skolor i årskurs 5 till och med 8 stängs för fysiska lektioner och högst tio personer får samlas.

Världshälsoorganisationen WHO talar om ”en explosion” av antalet fall över Europa. Varför tar ni inte ett beslut om hårdare restriktioner för hela landet utan jobbar främst mot regionerna?

– Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att jobba här i Sverige där regionerna har ett stort självstyre. Vi kommer att fortsätta arbeta på det viset, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell menar att arbetet mot regionerna gör att det går att förankra beslut mycket brett. De lokala smittskydden, länsstyrelserna, sjukvårdsledningen och kommunerna blir en del av kampen mot coronasmittan. Detta ger enligt honom bättre effekt än mer övergripande nationella restriktioner.

Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

På vilka konkreta sätt står vi bättre rustade att möta smittspridningen i dag än vad vi gjorde i våras?

– Vi har en större kunskap om sjukdomen men också en sjukvård som är väldigt mycket mer beredd och en äldrevård som är på tårna på ett helt annat sätt. Vi har också fått med oss betydligt fler aktörer i regionerna, även privata. Det finns en helt annan uppslutning från samhället i dag.

Så du ser inte att vi kommer att hamna i ett liknande läge som i våras?

– Nej, det hoppas jag verkligen inte. Samtidigt ska vi vara väldigt ödmjuka, den här sjukdomen har ständigt överraskat oss. Men vi har helt andra förutsättningar att kunna hantera det på ett mycket bättre sätt nu. Inte minst inom äldrevården där väldigt många dog i våras.

Vi får signaler om att man inte tar det lika mycket på allvar. Att hålla sig hemma när man är sjuk, att undvika träffas på privat fester och liknande

Gör Sverige tillräckligt mycket just nu?

– Det görs väldigt mycket ute i regionerna där man arbetar med stort och smått. Det som fortfarande är viktigt är att vi som medborgare måste ta samma ansvar som vi gjorde under våren. Men vi får signaler om att man inte tar det lika mycket på allvar. Att hålla sig hemma när man är sjuk, att undvika träffas på privat fester och liknande. Det måste vi komma tillbaka till.

Klarar vi av att följa regler, råd och restriktioner? Tar vi ett ansvar utan att tvingas till det genom lagar?

– Det tror jag. Och man måste tänka på hur det skulle ha sett ut om vi istället tvingats använda lagstöd. Det har inte varit någon succé på andra håll. De frivilliga åtgärder man under våren infört i Sverige har gett lika stort genomslag som lagar i andra länder. Jag tror att man måste komma ifrån att diskutera vad som kan göras frivilligt och vad som kan göras lagligt och istället titta på vilken effekt man får av sina åtgärder. Vi har en lång tradition i Sverige att lägga ansvar på invånarna själva.

Anders Tegnell menar att svenska folket faktiskt lyssnar och följer myndigheternas råd och restriktioner. Han nämner resandet som under höstlovsveckan nyligen som var 30 procent lägre än samma vecka 2019.

– Man ska inte undervärdera hur mycket som har gjorts. Svenskarna har ändrat sitt sätt att leva väldigt mycket. Att bara prata om de grupper som inte har gjort det är inte rättvist. Det finns en bild av att det inte händer något men den är inte sann.

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef Folkhälsomyndigheten, under torsdagens presskonferens med myndigheter. Då meddelades skärpta allmänna råd i Region Sörmland och Kronoberg. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Nu är vi inne i en period där allting verkar öka, ser du något som är på väg åt rätt håll just nu?

– Tittar vi på smittspridningen är det svårt att säga att något går åt rätt håll. Men det finns många ljusglimtar. Jag hörde en intervju med ett äldreboende i Skåne där man snabbt hittat smittan hos personalen och lyckats förhindra att den kom till de boende. Det hade vi mycket svårare att göra i våras. Att man tar ett sådant ansvar, det är det som ger en förhoppning.

Det som är lite oroande just nu är att man inte hinner testa alla som vill bli testade

Vad är du mest orolig för?

– Att vi inte ska orka hålla i. Att sjukvården inte orkar med. Visserligen har kapaciteten ökat väldigt mycket sedan i våras men det som är lite oroande just nu är att man inte hinner testa alla som vill bli testade. Det är en oroande signal. Att kunna testa är centralt.

I en ny bok, som refererades i SvD på fredagen, påstår den tidigare chefen för Socialstyrelsens smittskyddsenhet Peet Tüll, att Folkhälsomyndigheten från början av pandemin arbetade efter tre olika strategier för att bekämpa smittan. Det tredje av dem skulle ha varit att uppnå ett slags flockimmunitet genom att låta smittan sprida sig i samhället.

Där ska du ha svarat, i ett mejl, att ”jo, vi har vandrat igenom detta och trots allt landat i 3”.

– Det är ju inte så att en myndighet fattar några som helst beslut utifrån en enskild mejlkonversation. Så är det förstås inte. Jag har massvis med utbyten med en mängd olika personer hela tiden som jag sedan tar med mig till gemensamma diskussioner på myndigheten. Det är där som besluten fattas. Att tro att just detta mejl skulle vara beslutet det är som att plocka en droppe ur havet och påstå att den är havet.

Anders Tegnell säger att av de förslag som Peet Tüll jobbade med var just alternativ 3 som låg närmast det som Folkhälsomyndigheten jobbade mot, men det var aldrig tal om att försöka få till en flockimmunitet:

– Vi har aldrig jobbat på att få till en sådan. Beskrivningen är inte ett relevant eller ärligt sätt att beskriva hur en myndighet fattar sina beslut. Det är en lösryckt diskussion, en av hundratals som vi hade under den tiden.

Så ni landade aldrig i alternativ 3?

– Nej, vi landade i det klassiska man gör vid pandemier, att försöka få ned smittspridningen så mycket som möjligt med de resurser vi hade på plats och att använda dem på ett effektivt sätt.

När det gäller Sverige säger Anders Tegnell att man nu har mycket bättre koll på hur smittspridningen sker eftersom smittspårningen fungerar betydligt bättre än tidigare. Och det som då syns är att smittan framför allt sprids i hemmet och på arbetsplatserna som står för ungefär en tredjedel var.

– Den sista tredjedelen sker på andra platser, bland annat genom fester, after work, olika typer av sociala aktiviteter som ofta går att koppla till arbetsplatsen. Vi måste försöka undvika dessa sammanhang oberoende av hur man mår eller känner sig.

Ansiktsmasker på Hakaniemi marknad i Helsingfors förra helgen. Foto: Markku Ulander/AFP

I Finland har 60 procent av smittkällorna spårats till den egna familjen, du säger att det är en tredjedel i Sverige. Så hur gör vi för att begränsa smittspridningen i den egna familjen?

– Att stoppa smittan i familjen är i det närmaste omöjligt. Skulle vi isolera alla familjemedlemmar var för sig leder det till orimliga åtgärder. Är någon covid-19-sjuk ska nu de andra familjemedlemmarna stanna hemma en vecka. Det viktiga är att familjesmittan inte tar sig vidare till arbetsplatsen, smittan kommer ju ofta in i familjen från en arbetsplats. Och vi ser väldigt mycket spridning på arbetsplatserna.

Anders Tegnell trycker på att det är just arbetsplatserna som kan bli avgörande hur smittan fortsätter att spridas i Sverige. Genom att begränsa antalet som arbetar på plats, se till att inte alla fikar samtidigt, att man håller avstånd. Att ta sig till jobbet med kollektivtrafik ser dock inte Anders Tegnell som ett stort problem.

– Smittan i kollektivtrafiken står för en väldigt liten del av all smitta även om det är svårt att säga exakt. Men inte ens i Kina där kollektivtrafiken har ett helt annat tryck än vad vi har i Sverige syns detta. Fokus ska ligga på arbetsplatserna. Och privata fester, det är där vi har problemet.

Trångt på bussen. Foto: Barzan Dello

För en månad sedan sa du att det blir en jul utan släktkalas och inga julbord. Har något förändrats när det gäller det?

– Jag har väldigt svårt att tänka mig annat än att det blir ett begränsat julfirande som kommer att ske inom den närmaste familjen.

Sedan ett par veckor gäller olika typer av lokala restriktioner i Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. Var ser du nästa område som kan komma att behöva lokala restriktioner?

– Alla ligger och bubblar, skulle jag säga. Vi har en dialog med nästan alla regioner löpande.

Borde vi testa folk som reser in i Sverige. Som Island och Nya Zeeland?

– Ja, om de har symtom. Men inte alla. Titta på hur det ser ut på Island nu, där det inte fungerar, det är ingen framgångsrik väg. Det är väldigt resurskrävande och är inte en särskilt effektiv åtgärd. En sådan kontroll kan sakta ned spridningen och göra att den kommer lite senare men det går inte att stoppa den. Jag tror inte att det går att genomföra något sådant i Sverige där vi utbyter folk över gränserna hela tiden. Skulle vi stoppa det utbytet får det enorma konsekvenser för samhället.

Anders Tegnell syftar på att Island, som under lång tid klarat sig mycket bra och som sedan länge testar alla vid gränsen och sätter den som visar positivt prov i karantän, nu ser en ökande smittspridning och där antalet döda plötsligt börjat stiga de senaste veckorna. Från att ha registrerat det senaste dödsfallet den 20 april har Island nu ytterligare åtta avlidna sedan den 17 oktober.

Förra helgen testade Slovakien 3,6 miljoner av sin befolkning på 5,5 miljoner. En procent var smittade. I Storbritannien är nästan tio procent av testerna positiva. Sverige ligger på ungefär samma nivå som Storbritannien om vi ser till tester gjorda vecka 44, vart tionde prov visar att en person har en pågående infektion.

Borde vi testa mer och kan vi genomföra ett masstest som Slovakien?

– Nej, inte just nu. Då skulle vi få sluta testa en massa personer som verkligen behöver testas. Det skulle bli en konstig omprioritering. Det är bra att kunna testa men man måste ha en tanke med varför man testar. Man måste testa och smittspåra. Det är trots allt en ögonblicksbild. De som var friska i dag kan bli sjuka i morgon.

Kan vi göra den uppföljningen i dag?

– Ja. Smittspårningen fungerar ganska bra men har även den vissa resursproblem.

Sett till dödsfall per 100.000 invånare under de senaste 14 dagarna visar ECDC:s statistik att Sverige, tillsammans med Danmark, ligger på plats 26 av 31 länder i Europa. Efter Sverige återfinns Cypern, Estland, Finland och Norge. Globalt placerar sig Sverige på plats 18 sedan pandemin började med 59,3 dödsfall per 100.000 invånare vilket kan jämföras med genomsnittet för hela världen på 15,85. För Sveriges del inträffade de flesta covid-19-relaterade dödsfall under april och maj med några dagar i början av april där över 100 personer registrerades avlidna varje dygn. Sedan den 21 juni har Sverige inte haft fler än 25 registrerade dödsfall något dygn.

Dödstalen ökar kraftigt globalt och Stefan Löfven varnade i tisdags för att antalet avlidna kommer att öka också i Sverige.

Vi är inte ens på tio procent av det antal som vårdades under våren

Finns det någon risk att vi kommer i samma läge som i våras när det gäller de mycket höga dödstalen eller ser du att de ska gå att hålla nere den här gången?

– Jag tycker att det finns goda förhoppningar. Inte minst för att man har blivit så mycket bättre på att hantera smitta på äldreboenden. Det är ju inte så att smittan inte kommer dit men nu är man mycket snabbare på att stoppa spridningen. Man har bättre koll på att personalen är välutbildad, att man får testa sig snabbt och att det finns skyddsutrustning. Nu börjar visserligen dödstalen öka lite grann men vi har ändå haft en höst med ganska stor smittspridning men väldigt lite fall på äldreboenden.

Hur tänker du kring vården när antalet patienter på intensivvårdsavdelningar nu ökar?

– Vi är inte ens på tio procent av det antal som vårdades under våren. Där har vi väldigt långt till ett kapacitetstak. Sedan är det givetvis så att vi måste hålla nere detta eftersom vården har väldigt mycket annat att ägna sig åt. Men jag tror inte att kapaciteten i vården kommer att bli ett stort problem, förutom att personalen är sliten och skulle behöva en längre viloperiod.

I Iran talar man om en tredje våg, vilket siffrorna också visar, USA visar klättrande kurvor utan någon egentlig avmattning, Nya Zeeland hade en topp i våras och nu ett stilla brus av nya fall, och i Europa ser vi en kraftig andra våg i många länder.

Kommer vi att få leva med dessa bergochdalbanor tills vi får ett vaccin?

– Ja, troligen. Och även med ett vaccin tills vi har vaccinerat tillräckligt många.

