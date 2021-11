Tegnell: Utvecklingen i Europa är en varningsklocka

Tegnell säger att vi har en överdriven tro på att det är resten av Norden som påverkar oss mest och att Danmark mer ska ses som en del av det som händer i Europa just nu.

– Vi har en utveckling i många av EU:s länder just nu som är en varningsklocka som vi måste hålla koll på. Flera av dem har vaccinationsnivåer som liknar våra. Då ökar sannolikheten att det också kommer att öka i Sverige. Vi räknar med att en ökning under hösten och in i vintern är i det närmaste oundviklig.

Enligt Anders Tegnell måste Sverige förbereda sig på att också vi kan drabbas av en sådan ökning. Även om den inte syns just nu. Tvärtom beskriver Tegnell smittspridningen den senaste tiden som en utplanande kurva efter en liten uppgång för cirka två veckor sedan.

Hur ska vi ta vara på den tid vi har på oss om Folkhälsomyndigheten ändå räknar med att vi kommer att se en ökning av antalet smittade?

– Det är alltid den svåra frågan och vi har egentligen inte så många lärdomar sedan tidigare om det verkligen hjälper att göra saker i förväg. Men givetvis måste vi som samhälle vara berett på detta. Sjukvården måste vara beredd på att det tyvärr kan bli fler covidpatienter igen. Det kan också betyda att vi måste gå tillbaka till en del åtgärder som vi haft på plats tidigare.

Ska vi börja fundera på att jobba mer hemifrån kanske, ska vi dra ned på de stora evenemangen igen? Allt det där beror ju på hur smittan utvecklas

Finns det något som myndigheterna kan göra för att skydda oss i förväg?

– Framför allt att hålla en dialog med sjukvården och regionerna så att man har beredskap för en ökning. För sjukvården gäller det att ta emot fler patienter och i regionerna att jobba med smittspårningen vilket blir väldigt viktigt i ett sådant läge. Ska vi börja fundera på att jobba mer hemifrån kanske, ska vi dra ned på de stora evenemangen igen? Allt det där beror ju på hur smittan utvecklas.

Tycker du att en vanlig medborgare eller ett företag redan nu ska börja tänka i de banorna? Att inte släppa på för mycket, att fortsätta jobba hemifrån?

– Det är en fördel att komma ihåg att vi fortfarande är i en pandemi. Att fortsätta hålla avstånd och att dra ned på sitt umgänge, framför allt om man inte är vaccinerad. Det viktigaste man kan göra just nu är att bli vaccinerad. Om vi kan vaccinera ytterligare 5–10 procent av befolkningen kommer att göra enorm skillnad. Då har vi ett helt annat läge.

Varför ökar det då i Danmark? Även i Norge ser man en ökning.

– Jag ställde den frågan på ett möte med Europeiska smittskyddsmyndigheten där jag framförde att man borde göra en syntes av de olika länderna där smittan ökar, om man kan se några gemensamma mönster, men jag har inte sett någon tydlig analys ännu. Det vi hör är att det är en stor dominans av ovaccinerade även om man ligger högt i vaccinationstäckning både i Danmark och Norge.

Skulle det hjälpa att stänga gränsen eller öka kontrollerna mellan länderna?

– Nej, det tror jag inte. Det är ganska tydligt att smittspridningen är lokal och nationell. Det finns många länder, inte minst Norge, som har haft väldig koll på gränserna som ändå har fått en omfattande spridning.

Har vi resurser att skala upp spårningen?

– Regionerna har byggt upp ganska stora resurser för smittspårning. Det gäller att inte tappa bort dem nu om vi skulle ställas för en ökad smitta i vinter. De kan behövas.

