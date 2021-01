Tegnell: Vi försöker förstå hur smittan tog sin in i äldrevården

Covid-19 är en sjukdom som tydligt drabbar de äldre. 91 procent av de som har avlidit i Sverige är över 70 år. 1 procent är under 50 år. Och män drabbas hårdare än kvinnor; i Sverige är det 54 procent män som avlider mot 46 procent kvinnor, ett förhållande som har hållit i sig under hela pandemin.

Varför viruset slår så olika är en fråga som statsepidemiolog Anders Tegnell ännu inte sett något svar på:

– Jag har pratat med flera kollegor och vi kan inte komma på någon annan sjukdom där ålder är så extremt dominerande som riskfaktor. Det är mycket ovanligt när det gäller infektionssjukdomar. Och jag har ännu inte sett något svar på varför fler män än kvinnor dör, säger Anders Tegnell.

Statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Thomas Karlsson

Varför är det så svårt att skydda de äldre? De finns ofta på begränsade platser som borde gå att skydda?

– Jag vet inte. Därför har regeringen tillsatt en ny utredning för att förbättra arbetet på äldreboendena och för att försöka förstå hur smittan kom in. Detta som ett svar på coronakommissionens kritik. Och med tanke på de problem som har påpekats sedan många år i rapport efter rapport.

– Under våren var det uppenbart att det fanns en hel del förbättringspotential, och det har blivit bättre, men en stor del av de som nu avlider bor på äldreboenden. Nu är ju det en grupp som hade riskerat att avlida även om de inte bott där. Men viruset kommer fortfarande in där och varför det är så extremt svårt att hålla det helt borta, det kan bero på att det här är personer som behöver mycket kontakt med andra människor. Vi har sett samma utveckling i länder som vi tyckt klarat sig väldigt bra i våras, Tyskland är kanske det tydligaste exemplet som nu har fått en ganska stor spridning på sina äldreboenden.

Nu har Sverige passerat 10.000 avlidna till följd av covid-19 och en överdödlighet på mellan 6.000 och 7.000 jämfört med de senaste fem åren. Och under 2020 sticker en period ut när det gäller överdödligheten i Sverige, detta enligt statistik som The Economist tagit fram. Från 1 april till och med 19 maj, och särskilt veckan 8 till 14 april, avled 2.563 människor gentemot förväntade 1.679, en överdödlighet på 53 procent. Andra länder har haft betydligt högre toppar än Sverige som Belgien, Spanien, Storbritannien, Ecuador och Peru, för att nämna några, som alla hade mellan 100 och drygt 200 procent överdödlighet under våren 2020. Våra grannländer Norge och Danmark uppvisade även de en överdödlighet under april men betydligt lägre än Sverige.

Ser man till SCB:s statistik från 1975 och fram till och med 2019 så varierar antalet avlidna mycket lite och trots att befolkningen ökat med drygt två miljoner under perioden avled nästan exakt lika många för 45 år sedan som 2019 – 88.208 personer 1975 och 88.766 år 2019. Över de 45 åren blir det ett genomsnitt på 92.000 döda per år, sett till de senaste fem åren blir snittet 91.000. Under 2020 ser antal döda ut att bli mellan 97.000 och 98.000. En visserligen hög siffra men inte unik under perioden då 97.008 personer avled under 1993.

Att siffrorna över hur många som dör i Sverige under ett år ligger så stabilt trots att folkmängden ökar beror på att medellivslängden också ökar och jämnar ut siffrorna.

Bild 1 av 2 Röda torget i Moskva, januari 2021. Foto: Alexander Nemenov/AFP Bild 2 av 2 Polis kontrollerar resenärer vid Bryssels tågstation, januari 2021. Foto: Nicolas Maeterlinck/Belga/AFF Bildspel

Hur ser du på att ett land som Ryssland redovisar en överdödlighet på drygt 240.000 mellan början av april och slutet av november men officiellt bara omkring 60.000 avlidna till följd av covid-19 under hela året?

– Sverige sticker ut när det gäller hur vi redovisar de som avlidit. Här stämmer siffrorna över antalet avlidna i covid-19 bra med den överdödlighet som redovisas. Det var inte mycket överdödlighet som vi inte fångade förra året. Många andra länder, och regioner, har en stor skillnad. New York har till exempel omkring 50 procent fler döda än vad man har registrerat. Överdödligheten är ett bättre och mer objektivt värde som inte är beroende av hur mycket man provtar eller hur man ställer diagnoser, säger Anders Tegnell.

Så 60.000 döda i Ryssland tycker du låter lite med tanke på den stora överdödligheten?

– Ja, det är helt säkert en ordentlig underrapportering. Men det är ett klassiskt problem inom sjukvården när det gäller personer med flera sjukdomar, vad är det man egentligen dör av? Är det den där hjärt- och kärlsjukdomen någon haft i flera år som personen avlider av eller är det covid-19-infektionen som får den att tippa över?

Olika länder räknar på olika sätt. Sverige har en väldigt vid definition. Alla människor som har en covid-19-infektion, och även andra som bedöms ha det, och som sedan dör inom 30 dagar räknas som avlidna i covid-19. ”Många människor har nog dött med covid-19 och inte av covid-19, speciellt gamla och skröpliga människor”, konstaterade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i en intervju med DN i juni förra året. Dessutom räknar många länder räknar bara de som dör på sjukhus.

Foto: Magnus Hallgren

Och mycket förändras när det gäller coronaviruset, konstaterar Anders Tegnell. Kunskapen ökar och möjligheten att rädda liv har ökat sedan i våras.

– Vi vet mycket mer om vilka grupper som drabbas, vården vet mycket mer om hur man ska behandla sjuka vilket gör att färre behöver intensivvård än i våras. Det har också blivit tydligare att det är hemmen och arbetsplatserna som är de platser där de flesta smittas. Däremot finns det fortfarande stora frågetecken om stängningar av ett samhälle verkligen är av betydelse eller inte. Där finns det studier som visar både och. Möjligen beror det på den lite slumpartade spridningsbenägenheten som viruset har, säger Tegnell.

Andra frågor väntar fortfarande på svar som den om hur mycket en person utan några som helst tecken på sjukdom kan tänkas smitta. Så kallade asymtomatiska fall. Redan den 28 januari informerades USA:s president Donald Trump vid en säkerhetsgenomgång om att det nya viruset kunde vara lika farligt som spanska sjukan 1918 men också att smittan spreds asymtomatiskt i Kina; att hälften av alla som smittats inte visade några symtom. Folkhälsomyndighetens ståndpunkt har länge varit att den gruppen inte smittar lika lätt.

Hur ser du på det i dag när mycket pekar på att det var den totala smittan i samhället som drev upp dödssiffrorna bland de äldre?

– Många av de åtgärder vi har handlar om att hålla avstånd, att inte skapa nya kontakter. Och då spelar det ingen roll om de som smittar är asymtomatiska eller har symtom. Sedan visar många studier att asymtomatiska smittade inte är så vanliga som vi tror. När vi testar folk som inte har symtom för att se om de bär på viruset så har vi upptäckt att de som visat sig bära på det i stort sett alla faktiskt haft symtom när vi pratat med dem efteråt. Problemet är att det är så vaga symtom i början att man inte tänker på det som individ.

– Betyder det att vi ska ha andra åtgärder? Nej, här fungerar samma grundåtgärder som vi redan har på plats. Jobba hemifrån så mycket som möjligt, hålla avstånd i alla möjliga situationer, stanna hemma om man har symtom. Och det handlar inte om att få bort alla som kan smitta, det handlar om att få bort så många att vi kommer ned i ett R-värde under 1. Alltså att en person smittar färre än en annan.

