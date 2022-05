Terrormålet: Åklagaren lutar sig mot hemliga agenter

När det nya lagrummet om resandebrott i terrorsyfte för första gången ska prövas i en svensk domstol är åklagaren ödmjuk inför att rätten har många obekanta faktorer att ta ställning till. Lagen är oprövad och utmanande.

– Brottsrubriceringen är lång som en måndag, och inte så smidig, säger Henrik Olin och förklarar att brottet han vill fälla två bröder för utspelar sig mycket tidigt i en brottslig kedja. Resandebrott handlar om att någon inleder en resa, som är tänkt att avslutas med något slags stöd för en terrororganisation.

– Tänk er detta som något som inträffar till och med tidigare än ett stämplingsbrott, föreslår han, främst riktad mot de tre ickejuristerna, alltså nämndemännen, i rätten.

Rådman Anna Lantz har samma morgon bestämt att målet ska hållas, trots de åtalades kritik, som går ut på att de utsatts för en brottsprovokation av en utländsk underrättelsetjänst.

Åklagaren medger i rätten att det är just materialet från ett annat lands säkerhetstjänst som är kärnan i hans bevisning. Den yngre brodern har chattat med det han trodde var IS, men som nu visar sig vara hemliga agenter. Konversationen handlar om att bröderna vill strida för IS.

Detta kan enligt åklagare Henrik Olin vara ett helt legitimt bevismaterial. Han läser för rätten från riksåklagarens resonemang kring brottsprovokation.

– Det är tillåtet enligt riksåklagaren att framkalla en brottslig handling, men inte tillåtet att väcka en brottslig vilja. Det är alltså inget konstigt att åberopa detta, däremot ska rätten naturligtvis iaktta viss försiktighet när ni värderar den här bevisningen.

Han ber nämnden fokusera på vem som säger vad i chattarna som pågår under hela hösten 2021 och ända fram till gripandet av bröderna på Landvetters flygplats den 19 februari i år. Enligt åklagaren försöker agenterna ibland hålla tillbaka, medan den yngre brodern insisterar på att vilja slåss för terrororganisationen.

Vilka agenterna är vet dock inte åklagaren. De avfotograferade chattarna han visar för rätten är kraftigt redigerade och maskade. Men det är inte åklagaren själv som gjort urvalet eller dolt uppgifterna.

– Vilket lands säkerhetstjänst vi samarbetet med kan jag avslöja för rätten bakom lyckta dörrar, men det material vi har i förundersökningen är det material vi fått. Och i det skicket vi fått det, säger kammaråklagare Henrik Olin.

Advokat Lennart Johansson försvarar den äldre brodern. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

När försvaret vill veta mer om dem som chattar med 40-åringen i Göteborg kan alltså åklagaren inte hjälpa till. Vid ett tillfälle anges att en av agenterna fick kontakt med göteborgaren via en tredje person, och försvararna undrar om den personen också är en agent.

– Det vet inte jag, säger Henrik Olin.

Advokat Pontus Lindgren säger i sin sakframställan att ingen verkar tvivla på att bevisen mot hans klient tillkommit genom provokation.

– Frågan är om det är tillåten bevisprovokation eller otillåten brottsprovokation. Vi gör gällande att det är otillåten.

Bland annat säger advokaten att den yngre brodern, som han företräder, kom i kontakt med alla de andra agenterna genom en person vars konversationer inte finns med i bevismaterialet. Den personen ska ha skickat propagandamaterial från IS, försökt värva mannen aktivt och kallat honom en dålig muslim om han inte anslöt sig till terrorsekten.

Advokat Pontus Lindgren försvarar den yngre brodern. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Lindgrens klient nekar till brott och till att alls ha velat strida för IS. Han säger att det han skrivit i chattarna var pladder och fantasier. När nu alla de personer han chattat med dessutom visat sig vara från en utländsk säkerhetstjänst, säger hans försvar att oavsett vad rätten kommer fram till kring uppsåtet, så måste faran för andra vara obefintlig eller obetydlig.

– Ingen av kontakterna han hade kunde ju de facto koppla ihop honom och hans bror med IS, säger advokat Pontus Lindgren.

Även den andre brodern nekar till brott. Hans advokat har även han invänt mot hela åtalet, just eftersom det bygger på uppgifter från hemliga agenter som inte kan höras.

