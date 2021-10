Testningen bantas – när smittspridningen väntas öka

Folkhälsomyndighetens huvudscenario är fortsatt smittspridning, som kan öka under de kommande månaderna, men i begränsad omfattning. Grunden till detta är deltavariantens höga smittsamhet, att viruset sprids lättare under vintersäsongen och att det fortfarande finns grupper som är ovaccinerade.

Troligaste är en topp på upp till 2 500 nya fall per dygn under vinter. Den senaste månaden har det registrerats drygt 2 000 nya fall i veckan. Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, beskriver smittspridningen just som stabil, på en låg nivå.

– Det kan bli en belastning på sjukvården i vinter, men det behöver inte bli så omfattande, säger hon

Om smittan ökar kan rekommendationer om hemarbete och att hålla avstånd bli aktuella på nytt. Det kan också bli aktuellt att införa vaccinationsbevis.

Samtidigt som kallare väder är på ingång väljer Folkhälsomyndigheten att ta bort rekommendationen om testning för de flesta grupper som är fullvaccinerade den första november.

Provtagningsstation för covid-19 på Arlanda flygplats. Foto: Claudio Bresciani / TT

Är det inte dålig tajming att slopa testningen just nu?

– Vi tror att det är rätt läge att göra det. Det är fortfarande väldigt många som kommer att behöva testas, även personer som är fullvaccinerade som arbetar inom vård och omsorg. Vi tror att den testningen som vi rekommenderar även efter den 1 november kommer att vara tillräcklig för att följa läget. Ser vi att någonting inte är tillfyllest så ändrar vi på rekommendationen.

När det allmänna rådet om testning slopas, finns det inte en risk att det signalerar att faran är över?

– Signalvärdet är ju en sak, men vi måste testa de som löper störst risk att vara smittade av covid-19. Vaccinet skyddar bra, framför allt mot allvarlig sjukdom men också mot smitta och smittspridning, säger Britta Björkholm.

Hon tror inte att risken kommer att öka för att nya smittutbrott eller förekomsten av nya virusvarianter ska gå under radarn när delar av testningen försvinner.

På torsdagens pressträff betonade Britta Björkholm flera gånger att vaccinationstäckningen behöver öka. I Sverige är nu mer än 80 procent av befolkningen över 16 år fullvaccinerad.

Storbritannien, där en lika stor andel av befolkningen är vaccinerad som i Sverige, upplever nu en dramatisk ökning i smittspridningen. De senaste dagarna har omkring 50 000 nya fall registrerats och hälsominister Sajid Javid befarar en dubblering av den siffran.

Vad talar för att samma sak inte ska inträffa i Sverige?

– Det är jättesvårt att säga om vi kommer att följa utvecklingen i Storbritannien eller inte. Det går inte att jämföra länder rakt av. Man har delvis haft en annan vaccinationsapproach i Storbritannien, man har en annan struktur på vilka grupper som inte är vaccinerade, med åldersfördelning och bostäder. Det finns många saker som skiljer våra länder åt, även om mycket är lika. Vi får helt enkelt följa utvecklingen.

Är ni oroliga för en brittisk utveckling?

– Vi vet inte hur det kommer att gå, det här är första vintern som vi har en stor vaccinationstäckning. Vi bevakar noga och är beredda att vidta åtgärder.

Kan det spela roll att Storbritannien till stor del har använt Astra Zenecas vaccin, som har sämre effekt?

– Jag vet inte om någon har kunnat dra den slutsatsen, om det finns en direkt korrelation. Men det är ju en del i att man har vaccinerat på olika sätt.

Är ni förvånade över att det är en ökande smittspridning i länder i Europa som har en hög vaccinationstäckning?

– Utvecklingen beror delvis på att deltavarianten är oerhört mycket mer smittsam än de tidigare varianterna och då räcker inte den vaccinationstäckningen som länderna har nått upp till. Man behöver vaccinera ännu fler och se till att fler grupper nås.

Vad är du mest bekymrad för när det gäller situationen i Sverige?

– Jag är inte direkt orolig, jag har stor tillförsikt i att vaccinerna fungerar och att vi kommer att klättra uppåt i vaccinationstäckning. De som behöver en tredje dos kommer att få det. På det viset kan vi hålla nere framför allt de svåra sjukdomsfallen och dödsfallen, säger Britta Björkholm.