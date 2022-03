Tidigare Rysslandsambassadören: ”Jag ångrar ingenting”

På väggen inne på hans arbetsrum hänger ett stort fat med en målning på. Den föreställer tre björkar med en liten bäck bakom träden. I horisonten skymtar en skog. Ett typiskt ryskt landskap, enligt Sven Hirdman. Fatet är en gåva från en av Rysslands rikaste män – den ryske oligarken Alexey Mordashov.

Samme man som efter Rysslands invasion av Ukraina nu står på EU:s sanktionslista.

– Det är helt orimligt. Det finns andra som till skillnad från honom faktiskt är riktiga banditer, säger Hirdman.

Sven Hirdman har varit statssekreterare åt två svenska försvarsministrar under 80- och 90-talet. Han var under flera år chef över dåvarande Krigsmaterielinspektionen. Men han är framför allt känd för att under tio års tid, mellan 1994 och 2004, ha varit Sveriges ambassadör i Ryssland.

Hirdman har suttit i styrelsen för Moskvas statliga institut för internationella relationer – tillsammans med landets utrikesminister Sergej Lavrov. Foto: Robin Bäckman

De senaste åren har Sven Hirdman ofta deltagit i den svenska säkerhetspolitiska debatten. I debattartiklar och nyhetssändningar har han varit en tydlig motståndare till omvärldens sanktioner mot Ryssland, ett svenskt medlemskap i Nato – och mot ”krigshysterin” från svenska politiker och ledarsidor.

Den tidigare ambassadören har också kritiserats för att ha förminskat hoten från Ryssland – samtidigt som han suttit i styrelser med ”ryska intressen”.

Hirdman menar att den ryska presidenten Vladimir Putins beslut att invadera Ukraina var både dåraktigt och brottsligt. Han bedömer att den ryska regimen inte var beredd på de kraftiga sanktionerna från västvärlden.

– Om kriget fortsätter, och då även sanktionerna fortsätter, vad händer då? Vi får ett jättestort farligt Nordkorea mitt i Europa. Nordkorea är ju totalt blockerat av sanktioner. Ska Ryssland vara omgärdat av en mur, där medborgare inte får resa eller köpa utländska varor, med en levnadsstandard som sjunker?

Men är det muren, alltså sanktionerna, som är problemet? Eller den ryska regimens agerande?

– Skulden är den ryska ledningens. Men konsekvenserna går ut över hela den ryska befolkningen. Frihandeln, kulturutbudet, idrotten, allt slås sönder.

Hirdman har följt Ryssland i över sex decennier, och bland annat skrivit boken ”Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst”. Foto: Robin Bäckman

Vilka konsekvenser bör regimen få?

– Alla problem är inte lösbara. Vad ska du göra, skicka ett CIA-förband för att mörda Putin? Man måste reagera. Man uttrycker sin avsky. Man säger att man inte vill samarbeta med landet längre. Vad man måste göra just nu är att åstadkomma ett vapenstillestånd. Det positiva är att båda sidor nu förhandlar, och jag tror man får till detta inom någon vecka.

Sven Hirdman har följt Ryssland under större delen av sitt liv. Men trots det blev han tagen på sängen när Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina i slutet på februari. Bara några timmar tidigare hade han stått i SVT:s Aktuellt och sagt att han inte tror på en invasion.

– Jag blev förvånad. Det är rätt omodernt att ett land bara anfaller ett annat land. Så det här var ett helt dåraktigt beslut. En katastrof för Ukraina och en tragedi för Ryssland.

Sven Hirdman har varit styrelseordförande för Varyag resources, senare Rusforest, vars syfte var att investera i onoterade ryska bolag. Han har också suttit i styrelsen för Moskvas statliga institut för internationella relationer.

Ordförande under samma period var Sergej Lavrov, då som nu Rysslands utrikesminister.

– Jag har inte haft några uppdrag, pengar, arvoden, ingenting från ryskt håll. Noll. Ingvar Kamprad donerade pengar till det institutet. Jag satt då i styrelsen för att kolla var pengar gick. Folk med en annan syn på Ryssland än jag tar ofta upp det här, säger han.

2014 intervjuas du i en artikel där du säger att ”Ryssland har inget intresse av ett kaotiskt Ukraina”. Kort därpå sker annekteringen av Krim. Tror du fortfarande på att Ryssland inte har ett intresse av ett kaotiskt Ukraina?

– Jag tror inte de vill ha ett kaotiskt Ukraina. Ukraina är viktigt för dem.

Ryssland har inga ”territoriella behov”, menar Hirdman. Foto: Robin Bäckman

Men Ryssland har ju invaderat Ukraina?

– Jo, men innan de här bråken uppstod var Ukraina största handelspartnern till Ryssland. När de hade bra relationer hade de ett bra utbyte och det tjänade bägge parter. Ryssarna har förlorat mycket på det här. Man har intresse av handel och samarbete. Och alla de mänskliga banden. Det är miljontals ryssar som är ukrainare, och vice versa.

2018 skriver du en debattartikel om att opinionsbildare och medier bidrar till en krigshysteri, och att du inte tror på premissen att Ryssland är en aggressiv stormakt som utgör ett säkerhetspolitiskt hot mot sina grannländer. Vad tänker du om den debattartikeln i dag?

– Jag gjorde den bedömningen och den stämmer helt och hållet, bortsett från att Ryssland har invaderat Ukraina. Jag kunde inte tänka mig att det skulle ske. Det beror på att de motsättningar som har byggts upp är så starka mellan Ryssland och Ukraina.

Med undantaget Ukraina står han fast vid att Ryssland inte är en aggressiv stormakt som utgör ett hot mot grannar som Finland, Sverige eller Baltikum. Bland annat för att de baltiska länderna är med i Nato.

Ryssland har inga ”territoriella behov”, menar Hirdman.

I januari i år varnade rysslandsexperten Gudrun Persson på en säkerhetskonferens för Rysslands kommande aggressioner. Hon sa: ”Ingen kan säga att vi inget visste”. Borde inte du som följt Ryssland i sex decennier också ha anat något?

– Nej. Det här var inte ett rationellt beslut från Putins sida. Jag tror ju man gör saker för att åstadkomma någonting som är positivt för en själv. Det här var inte positivt för Ryssland. Men Putin har utvecklats sedan jag lämnade honom 2004 om vi säger så. Blivit allt mer enväldig och isolerad.

Sven Hirdman har inte varit ensam i att missbedöma Ryssland. Sett i backspegeln ångrar han inte sina uttalanden om Rysslands intentioner.

– Jag ångrar ingenting. När jag skriver gör jag det efter bästa förmåga. Jag hade kunnat ångra mig om jag medvetet skulle ha ljugit. Nej, jag försöker vara en hederlig person, säger han.

I arbetsrummet finns ett svärd undangömt. På bladet finns en inskription på ryska. ”Använd inte den här i onödan. Stoppa inte tillbaka den utan att ha vunnit ära”, står det enligt Hirdman. Foto: Robin Bäckman

Den tidigare ambassadören har kritiserats både för konkreta uttalanden – och även fått utstå mer svepande kritik om sin person och anklagats för att gå Kremls ärenden.

Men Sven Hirdman vill helst inte prata om kritik som riktats mot honom eller om sina tidigare uttalanden. Han tycker det är dålig journalistik och vill i stället att DN ställer frågor om hans bedömningar framåt.

– Journalister kritiserar regeringar och andra när de gör fel. Men om någon kritiserar en journalist så blir det ett jävla hallabalo och man skriker om tryckfrihetsförordningen. Man måste bli bättre på att bemöta kritik.

Nyligen intervjuades du av den högerpopulistiska nätsajten Samhällsnytt. Där gav du beskedet att varken Sverige eller något annat EU-land kommer attackeras av Ryssland. Kommer du ha rätt den här gången?

– Det tror jag faktiskt. Att Ryssland oprovocerat skulle angripa Sverige, Finland eller Baltikum tror jag inte på. Däremot ser jag att det blivit oerhört spänt mellan Ryssland, USA och Nato kring Östersjöområdet. Det kan leda till att det av misstag uppstår en konflikt, med början i Kaliningrad eller Litauen, för att sedan växa och bli till ett stormaktskrig. I så fall fruktar jag att Sverige blir indraget, säger Sven Hirdman.