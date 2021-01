Tio covidsmittade på vårdboende trots två vaccindoser

Förutom de tio hyresgästerna på vård- och omsorgsboendet har fem ur personalen bekräftats sjuka. De boende fick första dosen av Pfizer/Biontechs vaccin den 27 december och den andra sprutan 19 januari.

– Eftersom det här är lite speciellt har vi i dag haft möte med regionen, vi har ju lite olika uppgifter i det här läget. Vi behöver se över detta för att se hur smittan har kommit in på boendet och regionen ska ta vaccinfrågorna, säger Babbs Edberg, direktör för Äldre-, vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs stad.

Babbs Edberg, direktör för Äldre-, vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs stad. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Svaret på testerna kom tillbaka på tisdagskvällen. Smittspårningen är ännu inte klar och kommunen vet därför inte vem som förde smittan in på Gerdas gård. Det troligaste är dock att viruset kommit in via någon i personalen som smittat under inkubationstiden, enligt Babbs Edberg. De flesta i personalen är ännu inte vaccinerade.

Pfizer/Biontechs vaccin ska enligt kliniska studier ge ett 95-procentigt skydd mot mot covid-19-infektion. Skyddseffekten var något högre för yngre deltagare än äldre.

Det tar dock ett tag efter vaccinering innan skyddet är helt utvecklat. Full effekt ger det först någon vecka efter båda doserna, enligt Sveriges nationella vaccinsamordnare Richard Bergström tidigare i januari.

– Vi vet inte riktigt när de här personerna blev smittade, vissa av dem har lindriga symtom. Vi uppmärksammade det någon gång efter helgen, Det smittan kan ha kommit innan vaccinet har börjat skydda, säger Babbs Edberg.

Det finns inga indikationer på att några fel har begåtts vid själva vaccineringstillfället, säger hon.