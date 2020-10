Tio kubakrokodiler har fötts på Kolmården

I slutet av förra sommaren fick 80-årige Lars Liedegren sin vänstra arm uppäten av en krokodil på Skansen. Det föranledde ett ombygge och de bägge krokodilerna Hillary och Castro fick tillfälligt flytta till Tropicarium på Kolmården.

Överraskande nog lade Hillary ägg under sin exil, men hon lade dem i vattnet vilket tvingade djurvårdarna att håva upp dem och i stället placera dem i en kläckningsmaskin. Samtliga tio har klarat sig genom sin första tid i den så kallade barnkammaren och finns nu att se för besökarna.

– Det känns otroligt under de förutsättningarna vi hade. Det är jättekul, inte minst för att det är en så extremt utrotningshotad art. Exakt hur många som finns är oklart för att de hybridiserar med andra krokodiler, det vill säga att de parar sig med andra och på så vis utrotas de, säger Tropicariums vd Rickard Sjödén.

Han säger att kubakrokodiler är väldigt aggressiva och att de är ett av få djur som faktiskt ser människan som ett byte. De tio nykläckta krokodilerna är ännu bara 15 centimeter långa, men redan kan man se att de hoppar och försöker attackera i princip allt som rör sig.

Kolmården får behålla kubakrokodilungarna som tack för att de hyst Hillary och Castro under Skansenakvariets renovering. Foto: Kolmården

Hillary och Castro kläcktes 1974 och tillhörde ursprungligen Kubas president Fidel Castro. Vid ett tillfälle skänkte han dem till kosmonauten Vladimir Sjatalov som var ordförande i sovjetisk-kubanska vänskapsförbundet, men när han fört hem dem från Havanna till Moskva tröttnade till slut hans fru på att ha reptiler i badkaret, berättar Skansen-Akvariets Jonas Wahlström.

– Han lämnade över dem till Moskvas zoo och 1981 var jag där. De skulle bygga om sitt terrarium och frågade om jag ville ta över dem, vilket jag självklart ville eftersom det är världens sällsyntaste krokodil, säger Jonas Wahlström, som tillägger att det blir ungefär en kull per år.

– Vi har kunnat sprida dem till djurparker runtom i världen, särskilt amerikanska. USA har ju stränga embargon mot kubanska produkter, det vill säga att dessa kommunistiska krokodiler inte får komma in, men deras ungar som kläckts i Sverige betraktas som bara socialistiska eller borgerliga och är därför välkomna av US Fish and Wildlife Service.

Kubakrokodiler blir som regel omkring 2,5 meter som fullvuxna och lever vilt i dag bara i Zapataträsket på kubanska Isla de la Juventud. Jonas Wahlström uppskattar att det finns omkring hundra helt renrasiga individer och så sent som för två år sedan reste han och hans dotter till Kuba för att överlämna tio stycken så att arten kunde få nytt blod.

– Krokodilerna är en jättegrej i Kuba. Sista gången Fidel Castro visade sig i offentligheten var när han som 89-åring skulle titta till sina ”barnbarn” som han kallade dem. Nu finns de alltså även i Kolmården som får behålla dem som tack för att de ställde upp när vi byggde om, säger Jonas Wahlström.

