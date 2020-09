Händelsen i Tumba, som Aftonbladet var först att rapportera om, inträffade på fredag eftermiddag. När polisen skulle genomföra en fordonskontroll stannade inte bilen utan körde iväg. Polisen hann ikapp med sitt fordon och prejade bilen.

Under jakten ska föraren ha försökt köra på en polis och en förundersökning om mordförsök är inledd.

– Det kan också bli försök till våld mot tjänsteman. Man har inlett med den rubriceringen men det kan komma att ändras under utredningens gång, säger Eva Nilsson.

Ingen skadades under händelsen. De fyra personer som färdades i bilen greps misstänkta för mordförsök men släpptes senare under kvällen efter beslut av åklagare, dock kvarstår misstankarna. Samtliga är män under 18 år.