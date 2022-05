Toppadvokat får varning av Advokatsamfundet

Varningen gäller ett fall där en 15-åring, misstänkt för bland annat grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott, begärt Viktor Banke som sin försvarare.

Banke har enligt utredningen gjort bedömningen att han kunde hantera ärendet och tackade därför ja till uppdraget. Men under processen har Banke sedan ersatt sig själv med två andra advokater – utan rättens tillåtelse.

Banke anger i utredningen att han snabbt insåg att fallet var speciellt eftersom det handlade om en så pass ung person med väldigt allvarliga brottsmisstankar. Redan vid första mötet med klienten informerade därför Banke om att det ”kunde uppstå behov av substitution”, det vill säga att en annan advokat ibland kan komma att ersätta Banke för att processen inte ska stanna av. Något klienten samtyckte till, enligt Banke.

Därefter ska Viktor Banke själv och en annan advokat ha turats om att träffa 15-åringen och närvara vid förhör. När häktningen hävdes placerades 15-åringen på ett Sis-hem där den andra advokaten besökt honom vid ett tillfälle.

För att slippa en ersättare vid huvudförhandlingen som skulle hållas under sommaren gav Viktor Banke åklagaren förslag på datum då han kunde närvara. Men eftersom åklagarsidan inte var redo för huvudförhandling innan Banke gick på semester kom han överens med 15-åringen om att kollegan skulle ersätta honom för att huvudförhandlingen skulle slippa dröja. När förhandlingen blev schemalagd under den vecka som även kollegan hade inbokad semester bestämdes det att en tredje advokat skulle företräda 15-åringen. Denne hade då tolv dagar på sig att förbereda försvaret. Klienten var inte helt nöjd med lösningen, men samtyckte ändå enligt Viktor Banke – något som förnekas av 15-åringen enligt anmälan.

Ett par dagar efter att toppadvokaten kom tillbaka från semestern meddelades domen – 15-åringen dömdes för grovt vapenbrott, grov vapensmuggling, grov narkotikasmuggling och narkotikasmuggling med påföljden ett år i sluten ungdomsvård. 15-åringen valde, efter råd av Viktor Banke, att inte överklaga domen.

Enligt den anmälan som kommit in till Advokatsamfundet har Viktor Banke och hans advokatbyrå inte försvarat 15-åringen så som utlovats. Viktor Banke beskrivs som frånvarande under en större del av uppdraget. Insatsen från den tredje advokaten som slutligen försvarade klienten under huvudförhandlingen kritiseras också.

”Advokaterna verkar bara ha belastat skattebetalarna utan att faktiskt göra jobbet som de blivit kompenserade för”, står det i anmälan. Enligt domslutet fick Viktor Bankes advokatbyrå en ersättning på 295 877 kronor av staten.

Av anmälan framgår också att 15-åringen delvis valde att inte överklaga domen eftersom ”advokaten inte bryr sig”. Efter att domen meddelats ska 15-åringens familj och personal från Sis-hemmet försökt ringa samtliga advokater ett flertal tillfällen för att få råd. Ett par timmar innan 15-åringen hade bokat tid för att nöjdförklara sig fick han rådet av advokaterna att göra det.

Enligt anmälan tycker 15-åringens familj att domen var välavvägd och rimlig, men att det var åklagarens förtjänst och inte advokatens.

Advokatsamfundet har efter genomgång av anmälan och redogörelser från både Viktor Banke och den tredje advokaten angående fallet beslutat att ge Viktor Banke en varning för sitt agerande. I beslutet står att uppdraget som offentlig försvarare är ett personligt uppdrag och att en advokat inte kan ta in en ersättare utan rättens tillstånd – även om klienten gett samtycke. Rätten gav tillstånd för en ersättare under huvudförhandlingen men inte under förundersökningen.

Viktor Banke bör alltså ha bett om tillstånd för att låta en annan advokat närvara vid förhören med 15-åringen.

Men Advokatsamfundet skriver också att det i ”praktiken förekommer skilda uppfattningar hos rättens aktörer” i frågan om vilka rättsliga förutsättningar en advokat har att ta in en ersättare under förundersökningen. I beslutet står att Advokatsamfundet själva anser att en ersättare ska kunnas tas in utan rättens tillstånd och samfundet har begärt ett förtydligande av hur lagstiftningen ska tillämpas i den frågan. Men så länge ingen lagändring skett så krävs tillstånd.

Nämnden ser allvarligt på Viktor Bankes hantering av ärendet och pekar inte minst på det faktum att klienten var ”mycket ung” och hade begärt just Banke som försvarare. I beslutet står att Banke ”allvarligt brutit mot god advokatsed”.

Banke är kritisk till beslutet att ge honom en varning när Advokatsamfundet själva ifrågasätter hur reglerna ser ut.

– Som jag ser det så har samfundet varnat mig för ett brott mot en regel som inte finns. Och som de inte själva tycker finns, säger han till DN.

– Det finns inget i beslutet som säger att ärendet i sig är misskött. Det handlar bara om begäran av substitution eller ej. Det är det jag klandras för att jag inte har gjort. Hade jag vetat att det här var samfundets syn på saken så hade jag självklart begärt substitution.

Bortsett från diskussionen om reglerna. Är du nöjd i övrigt med hur det här ärendet har hanterats?

– Jag vet att det här ärendet är väl hanterat. Beslutet att ta in en annan advokat under förhören gjordes i samråd med klienten för att det skulle gå så snabbt som möjligt.

Advokatsamfundet kritiserar inte att en tredje advokat togs in som ersättare under själva huvudförhandlingen eftersom det godkändes av rätten. Men enligt anmälan är det just denna del som åsamkat 15-åringen mest skada eftersom advokaten inte hade en relation till klienten och inte kände till fallet sedan innan.

Enligt Viktor Banke är det tingsrätten och åklagarmyndigheten som bär skuld i den frågan.

– Det fanns en enda vecka på hela året där varken jag i första hand eller den andra advokaten som kände klienten kunde ta det. Och jag är väldigt besviken på att huvudförhandlingen blev lagd den veckan. Det framförde jag till tingsrätten och åklagaren, säger Viktor Banke.

– Jag kan med gott samvete säga att jag gjorde allt i min makt för att den situationen inte skulle uppstå. Och jag tycker att det är riktigt, riktigt dåligt att de inte kunde lösa det om jag ska vara ärlig. Just när det är en 15-åring som har begärt en viss advokat.

Vad gäller den tredje advokaten, som också kritiseras i anmälan för sin insats vid huvudförhandlingen, så anser inte nämnden att några regler har brutits.