Torra pressträffar har blivit svenska folkets nya lägerled

– Pandemin finns möjligen där framme någonstans, vi vet ännu inte om vi kommer dit, sade Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell från Virushuset på Folkhälsomyndigheten i Solna.

Det var den 6 mars år 2020. Sedan dess har nästan 150 liknande pressträffar hållits.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Arbetsmiljöverket höll en gemensam pressträff om covid-19 den 6 mars 2020. Foto: Anders Wiklund/TT

Under en toppnotering i april följde 1,5 miljoner personer den myndighetsgemensamma presskonferensen med anledning av covid-19. I maj följdes de av över en miljon. Under förra året mer än tiodubblades antalet sidvisningar Folkhälsomyndighetens hemsida jämfört med året innan och i snitt nämndes myndigheten 225 gånger per dag i artiklar och nyhetsinlag under hela förra året, enligt myndighetens egen årsredovisning.

– Det har varit väldigt lyckat, för man har fått ett otroligt stort genomslag. Å andra sidan tror jag att Folkhälsomyndigheten kunde ha använt sig av nästan vilket strategi som helst, säger Bengt Johansson, professor och ledare för forskningsgruppen Kris- och riskkommunikation på Göteborgs universitet.

I tre månader hölls pressträffen varje vardag och sedan mitten på juni infaller de varje tisdag och torsdag, alltid klockan 14. Här svarar Anders Tegnell på journalisternas frågor, 23 mars 2020. Foto: Alexander Mahmoud

Den svenska Folkhälsomyndigheten har lagt stor vikt just vid kommunikationen med medborgarna. Med mindre lagstiftade restriktioner har upplysning och normöverföring blivit ett viktigt verktyg.

I tre månader hölls pressträffen varje vardag och sedan mitten på juni infaller de varje tisdag och torsdag, alltid klockan 14.

– Den har ju blivit lite som en ny lägereld. Istället för rapport 19.30 så är det presskonferensen vid 14. Det är något man kan orientera sig kring. Man får det senaste och kan försäkra sig om att man inte missar något stort, säger Bengt Johansson.

Flera andra länder har också haft regelbundna lägesuppdateringar, antingen i form av presskonferenser eller i form av tal och anföranden. Sverige sticker dock ut i att informationen till så stor del kommit från expertmyndighetens representanter snarare än att i huvudsak från politiker.

Den 26 juni 2020 höll Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverket, Thomas Lindén, Socialstyrelsen, Taha Alexandersson, Socialstyrelsen och Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, gemensam pressträff om covid-19. Foto: Magnus Andersson/TT

Statsepidemiolog Anders Tegnell har blivit ett hushållsnamn – den svenska coronakrisens huvudperson för både kritiker och sympatisörer, förevigad i stickers, tatueringar och i en pepparkaka. Bland annat Anthony Fauci i USA och Christian Drosten i Tyskland har blivit liknande medieprofiler under krisen. Det är naturligt att något blir ansiktet utåt, tror Bengt Johanson.

– Samtidigt är ju Anders Tegnell inte riktigt som de andra. Han är fascinerande i sin lite slängiga stil, sin otroliga tillgänglighet och sin tålmodighet när han svarar på samma frågor om och om. Han blir ju väldigt svensk, inte så karismatisk och aldrig i slips och kostym, säger Bengt Johansson.

Statsepidemiolog Anders Tegnell i september förra året. Foto: Magnus Hallgren

Avancerad epidemiologi har presenterats för svenska folket, som har fått lära sig om samhällsspridning, riskgrupper och antikroppar. De dagliga pressträffarna inleddes egentligen den 4 mars, men först två dagar senare blev de en offentlig, livesänd tillställning.

– Det är ju ingen flashig tillställning. Och att de är till för både pressen och allmänheten kan vara lite svårt. En del tittare har till exempel uppmärksammat att det inte ställs tillräckligt med kritiska frågor, medan journalisterna vet att de kritiska frågorna sparar man ju alltid till enskild intervju. Men man hade kunnat tänka sig att journalisterna kunde vara bättre på att sätta en scen, säger Bengt Johansson.

Anders Tegnell svarar på frågor under tisdagens digitala pressträff, 2 mars 2021. Foto: Janerik Henriksson/TT

Den svenska befolkningen har formligen översköljts av information sedan pandemins början. Utöver Folkhälsomyndigheterna har regeringen, regioner och andra myndigheter kallar till pressträffar och inte sällan har det hållits flera per dag. Det innebär ett trendbrott, innan 2020 hölls pressträffar allt mer sällan, säger Bengt Johansson.

– Presskonferensen är ju en utdöende art så detta är något av en anomali. Det blir spännande att se om det här är enda gången vi gör såhär, eller om det blir den nya grejen eftersom man sett att det varit lyckat.

Läs mer:

”Anders Tegnell har blivit en James Bond i svensk byråkratversion”