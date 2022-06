Torvalds canceroperation ställdes in i sista stund

Torvald Hurula är tillbaka i skogen. Björkarna som ska bli ved till den älskade bastun ligger fällda några kilometer in i skogen utanför byn Kivijärvi i Tornedalen. Han varvar upp motorsågen och kvistar två träd innan han tar en paus och torkar svetten från pannan med baksidan av handen. Viftar undan myggen som kommit med värmen.

– Ingen ska behöva drabbas på det här sättet, säger han.

Torvald Hurula kvistar en björk. Arbetet i skogen får tankarna att skingras. Foto: Anders Alm

Egentligen skulle 73-årige Torvald Hurula varit opererad och befriad från tumören i tjocktarmen. Tumören som upptäcktes den 23 maj. Tumören som gjort att magen krånglat senaste året. Men sjukvårdens kaos i Region Norrbotten drabbade Torvald Hurula som en rejäl käftsmäll. Något som NSD och Nordnytt berättat om tidigare.

DN har tidigare i veckan avslöjat att 200 patienter under sommaren ska flygas ner till Stockholm för operationer på grund av personalbristen. I måndags kom Torvald Hurula in för den planerade operationen på Sunderby sjukhus i Luleå. Han och är särbon Hjördis Palo hade kört de 20 milen från Kivijärvi, utanför Korpilombolo. En sköterska satte en nål i armen och ställde fram två näringsdrycker som skulle boosta honom inför operationen. Torvald Hurula hade precis fått igång tv:n när sköterskan kom in igen och berättade att operationen ställts in.

– Jag trodde inte det var sant när han berättade, säger Hjördis Palo och fortsätter:

– Vi fick sätta oss i bilen och köra de 20 milen hem. Vården i Region Norrbotten har raserats.

Hjördis Palo och Torvald Hurula är särbor. Hon var med Torvald Hurula i Luleå när han skickades hem. Foto: Anders Alm

Hon poängterar att Torvald Hurulas tjocktarmscancer spritts till lymfkörtlarna, att hans fall borde ses som akut.

– Vården här behandlar människor som en bit papper som skrynklas ihop och kastas bort, säger Hjördis Palo.

Under den flera timmar långa bilfärden kom tårarna.

Torvald Hurula berättar hur den ångest och oro som plågat honom sedan cancerbeskedet var tillbaka med full kraft. Mycket hade släppt när han kom till sjukhuset och han visste att operationen skulle genomföras.

- Allt är spolierat. Jag känner mig som en bricka i ett spel.

Nu har han ingen aning om när operationen på Karolinska i Stockholm blir av. Nästa vecka? Om flera veckor? Sjukhuset i Luleå har inte lämnat något besked. Samtidigt växer tumören i tarmen. Tumören som är så stor att läkaren knappt kom förbi med sitt instrument när tarmen undersöktes.

Torvald Hurulas cancer är spridd till lymfkörtlarna. Nu vet han inte när han ska opereras. Dagarna går. Foto: Anders Alm

– Inte är det kul att gå med cancer som växer och redan spridit sig. Cancern känns, som ett obehag i magtrakten, säger Torvald Hurula.

Nätterna fylls av grubblerier om livet och framtiden. Han oroar sig för resan till Stockholm och operation på ett främmande sjukhus i en annan stad.

– Jag är 73 år och inte särskild van att flyga. Resan oroar mig också. Hur kommer jag må efter efter operationen när jag ska flyga hem?

Samtidigt som tankarna maler försöker Torvald Hurula fylla vardag och väntan med aktiviteter som skingrar oron som gnager i huvudet. Han bastar med grannar och vänner i byn och fyller vedboden med ved, trots att huset har bergvärme.

– Jag gillar att elda när det är smällkallt på vintern. Men främst är det ved till bastun.

Bastun är en viktig i Torvald Hurulas liv. Här umgås han med grannar och vänner. Foto: Anders Alm

Torvald Hurula reser sig från soffan och går ut köket och gör i ordning en smörgås. Han behöver energi. Kompisen Rolf Liikamaa är på väg. Tillsammans ska de ge sig ut i skogen för att ta hand om de redan fällda björkarna.

De lämnar bilen vid slutet av en skogsbilväg och fortsätter på en stig i skogen. Rolf Liikamaa tar sig för ryggen när han trampar snett. Också han är drabbad av vårdkrisen i Region Norrbotten. En kota i ryggen sitter snett och läkaren kan inte ge besked om när en operation kan ske.

Torvald Hurula drar i startsnöret några gånger innan motorsågen tänder till. Han justerar ner choken och motorn varvar upp.

Att jobba med motorsågen är ett sätt att bemästra oron och ångesten. Foto: Anders Alm

– Det här gör jag att jag tänker bort cancern en stund. Men egentligen är jag mest sorgsen och mållös. Sorgsen över hur lite man betyder, säger han.