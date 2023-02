Misstänkt mördare i Stuvkällaren-mordet går fri trots klockren dna-träff

Det var den 13 oktober 2005 som 36-åriga Marie Johansson mördades när hon skulle stänga tygbutiken Stuvkällaren i Göteborg. Polisen har haft dna-spår från den misstänkta, kvinnliga gärningsmannen i många år och har den senaste tiden inväntat klartecken för att få spåra brottslingen med hjälp av släktforskningsteknik. Ett besked som inte kommit.

I fredags ställdes i stället allt på ända genom ett smått chockerande besked till utredarna, något nyhetsbyrån TT var först med att kunna berätta.

– Vi fick ett samtal om att en person som topsats i ett helt annat ärende var en klockren träff med vårt dna-spår, säger kammaråklagare Ulrika Åberg.

Men lika snabbt fick de också veta att den här topsade kvinnan var endast 17 år vid tiden för mordet i tygbutiken.

– Vi har tittat på detta hela helgen och vridit och vänt på det, men hur vi än beter oss så kommer vi fram till att gärningen är preskriberad för hennes del. Det är ju jättekonstigt att det kan bli så, säger Ulrika Åberg.

Kammaråklagare Ulrika Åberg tvingas just nu konstatera att mordet i Stuvkällaren verkar vara löst, men att den troliga mördaren går fri. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Trots att preskriptionstiden för mord är borttagen i Sverige numera, så gäller särskilda regler för minderåriga. Och via en annan specialregel som säger att personer under 18 inte kan dömas till livstid landar utredarna i att just den här gärningen preskriberas efter 15 år. Mordet skedde för 18 år sedan.

– Det är enormt frustrerande. För jag kan säga att det är inte bara dna som stämmer, vi har också fingeravtryck, säger åklagaren.

Kan ni inte förhöra kvinnan ändå?

– Nej, det är preskriberat. Jag kan inte delge henne någon brottsmisstanke.

Så ni vet fortfarande inget om motivet till exempel?

– Nej, det är så klart möjligt för den som vill att höra av sig till oss och berätta vad man vet, men vi kan inte tvinga nån.

Den kvinna som nu kan kopplas till mordet i Göteborg är svensk medborgare och bodde i Sverige vid tiden för mordet och gör så även nu. Det brott som den nu 35-åriga kvinnan topsades för – och som ledde till träffen i Stuvkällarfallet – var av en helt annan karaktär än mord.

– Det hade ingen som helst beskaffenhet, som det heter, alltså det var inte alls någon allvarlig brottslighet, säger Ulrika Åberg.

Så kvinnan är inte frihetsberövad?

– Nej, hon är på fri fot.

Vet hon om träffen?

– Det utgår jag ifrån, säger Åberg, som tillägger att hon och utredarna nu måste samla sig och landa i den här nya situationen innan de fattar beslut om hur de eventuellt ska kunna gå vidare med fallet.

