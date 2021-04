Trafikverket: Ta det lugnt i påsktrafiken – tänk på sjukvården

Inför påsken 2020 befann sig Sverige fortfarande i inledningen av pandemin och smittspridningen hade nyligen slagit till med full kraft. Svenskarna uppmanades då att inte resa inom landet, och särskilt inte från storstadsregionerna.

Trafikverket såg då som exempel en trafikminskning under påsken på 61 procent på vägarna i Storstockholm.

– Det var precis vid den här tiden som krismedvetenheten slog igenom i Sverige, och på vägsidan gick trafiken ned väldigt mycket, säger Bengt Olsson.

Förra veckan var vägtrafiken i Stockholm respektive Göteborg nere på minus 6 respektive minus 7 procent jämfört med motsvarande vecka 2019. Hur det kommer att se ut i påsk är svårt att säga, men det blir sannolikt mer rörelse än i fjol.

– Vi ser redan att skidortsvägarna har en hel del trafik. Förra året slog hela pandemikrisen genom i beteendet, men det har börjat släppa, säger Bengt Olsson.

Det brukar bli som mest igenkorkat på vägarna under skärtorsdagens eftermiddag, eftersom många arbetar halvdag och sedan ger sig i väg till sommarstugor och skidorter. Trafikverket brukar alltid mana till lugn på vägarna, men betonar det extra mycket i år med tanke på att sjukvården är satt under hårt tryck under den tredje coronavågen.

– Vi måste ta det lugnt av respekt för den sjukvårdspersonal som kämpar med pandemin. Lätta på gaspedalen och skapa inte mer jobb för dem. Ju fler som är ute på vägarna, desto fler saker kommer att hända. Bidra inte till det, säger Bengt Olsson.

Färre åker tåg under påsk i år än tidigare. Foto: Magnus Hallgren

Vädret ser däremot inte ut att ställa till det för de som ska ut på vägarna.

– Det blir ett ganska lugnt trafikväder på många håll med klart och torrt väder. Uppe i Norrland har vi lite nederbörd främst i fjällen. Det kan sprida sig till norra Norrlands inland där det kan bli lokal ishalka, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Under våren får bara hälften av sittplatserna på långväga tåg och bussar säljas. Men SJ, ett av de bolag som kör tågtrafik i landet, ser att det på de flesta sträckor ändå inte är fullbokat.

– Vi är inte i närheten av de volymer vi brukar ha. I normala fall har vi fullbokat i veckor före påsk, och nu är det enbart fullt på ett fåtal linjer trots ett halverat utbud, säger Lina Edström, presskommunikatör på SJ.

Läs mer:

Sjukhusinläggningarna ökar för sjunde veckan i rad

Tegnell: Bristen på vaccin gör det svårt att stoppa en tredje våg

Smittskyddsläkarnas vädjan inför påsken: ”Umgås i din bubbla”

Solchans på flera håll i landet under påsken