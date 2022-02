Tre av de åtalade för Husbymordet försatta på fri fot

I fredags avslutades rättegången kring det brutala mord på en 28-åring som inträffade den 31 maj förra året. Fyra personer står åtalade för mord, två med alternativyrkandet medhjälp till mord och de två, enligt åklagaren, utpekade skyttarna även för framkallade av fara för annan då två helt oskyldiga personer var nära att träffas av de skott som avlossades.

Nu har tre av de fyra åtalade – två 18-åringar och en 21-åring – försatts på fri fot.

– Med tanke på hur bevisningen såg ut i målet så var det väntat, säger advokat Max Ahlgren som försvarar en 21-åring som enligt åtalet ska ha försett de två skyttarna med information om hur offret röde sig genom Husby centrum.

Enligt Max Ahlgren var hans klient på platsen och han syns även på bilder från de övervakningskameror som fångade hela förloppet.

– Men han var där för att han skulle köpa en hamburgare, ingenting annat. Det finns inga vittnen och ingen annan teknisk bevisning som binder min klient till brottet, säger han.

Advokat Nina Löwenhielm, som försvarat en av de 18-åringar som enligt åtalet pekats ut som skytt, men som nu är på fri fot säger:

– Jag tolkar frisläppandet som att min klient kommer att bli frikänd. Vi har hela tiden hävdat att bevisningen mot honom inte varit tillräckligt robust. Min klient nekar till att ens ha varit på platsen, han har heller inte använt det Snapchat-konto som åklagaren tror sig ha kopplat till honom.

Under rättegången har ett stort fokus satts på det faktum att flera poliser har identifierat de två maskerade skyttarna som fastande på övervakningskamerorna. Försvararna har varit kritiska till hur det har gått till.

– När det gäller min klient har vi kunnat visa att poliserna inte varit helt säkra, säger Nina Löwenhielm.

Bevisningen i målet består bland annat av kameraövervakningsbilderna, kartlagda telefontrafiken och meddelanden i sociala medier. För att knyta de åtalade till brottet har utredarna bland annat jämfört en lång rad olika detaljer på kläder och skor som de maskerade skyttarna bar med bilder som de tagit på sig själva.

Advokat Robin Söder, som försvarar den 18-åring som är fortsatt häktad i väntan på dom, är inte förvånad över frisläppandet av de tre medåtalade.

– Bevisningen skiljer sig åt, trots att det handlar om samma händelseförlopp, säger han.

När det gäller hans klient var polisens utpekade mycket tydligt, mot honom finns också tydligare teknisk bevisning i form av telefonanalyser.

– Kommer domstolen fram till att att min klient är den person som använt den telefon som åklagaren hävdar var ”mordtelefonen” så är det sannolikt att min klient kommer att dömas, konstaterar han.

Under rättegången hördes offrets mamma. Under förhöret sa hon att hon önskar att ”polisen hittar den riktiga mördaren”. Hon är övertygad om att mordet var ett beställningsmord. Åklagaren har under rättegången lagt ner en del tid på att leda i bevis att mordet skedde i det som beskrivs som en kriminell nätverkskontext.

– Jag har inte så mycket att säga innan dom faller. Det är möjligt att de tre som är försatta på fri fot kommer att frias, säger kammaråklagare Alexandra Bittner som beskrivit mordet som särskilt hänsynslöst med tanke på det stora antalet skott som avlossades (20 hylsor påträffades) och att det befann sig många människor på platsen när mordet begicks.

Dom faller den 4 mars.