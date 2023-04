Trots överskott på fem miljarder – Region Stockholm räknar med att gå back

I nästan två decennier i rad har Region Stockholm redovisat positiva årsresultat. 2021 blev utfallet plus 1,75 miljarder kronor. Nu har redovisningen för 2022 kommit och den visar ett överskott på hela fem miljarder kronor.

Det stora överskottet beror till stor del på högre skatteintäkter och statsbidrag. Därtill ökade regionens verksamheter sina intäkter med 1,8 miljarder mer än beräknat.

Redan under 2022 fanns dock tecken på att sämre tider är att vänta.

Kollektivtrafiken, regionens näst största uppdrag efter sjukvården, fortsätter att kosta mer skattepengar än beräknat. Jämfört med 2021 ökade resandet något under fjolåret men jämfört med hur det såg ut före pandemin är resandet betydligt lägre. 2022 gjordes 23 procent färre resor än 2019. Trots att priserna på SL-kortet höjdes under 2022 var biljettinkomsterna cirka 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat.

Dessutom har sjukvården haft en kraftig kostnadsutveckling för personal.

Efter många år av gröna siffror räknar det nya styret i Region Stockholm, som består av S, C och MP, med en förlust på över tre miljarder kronor under 2023 – trots miljardöverskottet under fjolåret.

– Inflationen har slagit till med full kraft och den skapar extremt stora hål i regionens ekonomi. Dessutom har regeringen halverat stödet till regionerna. Vi stod inför valet att varsla personal, höja skatten eller försöka övervintra våra kärnverksamheter genom att budgetera för underskott, säger finansregionrådet Aida Hadzialic (S).

Hur ska överskottet användas?

– Pengarna ska till sjukvården så fort som möjligt. Vi har en inflationskris och då behövs pengarna i våra verksamheter. Framförallt om vi går in i en lågkonjunktur där skatteintäkterna börjar vika.

Vilken del av regionens verksamhet får det tuffast i år?

– Alla verksamheter får det tufft på grund av inflationen. Vi behöver hjälp med att klara av kärnverksamheterna och då pratar jag inte om några ambitionshöjningar.

Oppositionsregionrådet Irene Svenonius (M) har tidigare kritiserat det nya styret för att man budgeterat för ett underskott.