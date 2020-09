Trots polisens kraftansträngning fortsätter det svenska gängvåldet att skörda liv

Operation Rimfrost

Operation Rimfrost hade fyra delmål:

1. Reducera antalet mord och sprängningar.

2. Gripa och lagföra personer som är aktiva i kriminella kretsar.

3. Öka beslagen av vapen och sprängmedelskomponenter.

4. Öka tryggheten hos allmänheten.

Den nationella särskilda händelsen påbörjades i december 2019 och pågick in i juni 2020. Under operationen fortsatte dock det gängrelaterade våldet i Sverige. Kritiska röster har därför menat att Rimrost måste betraktas som ett misslyckande. Regionala särskilda insatser pågår fortfarande som en fortsättning på Operation Rimfrost. På många håll har den metod som användes under operationen införlivats i polisregionernas löpande arbete.