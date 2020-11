”Trycket är enormt” – alla som vill får inte coronatesta sig

Flera regioner upplever att trycket på provtagning av covid-19 är högre än vad de kan möta. Närmare 190.000 personer provtogs nationellt under vecka 44, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är omkring 25.000 fler än veckan innan.

– Det är en enorm ökning jämfört med de senaste veckorna, vilket belastar laboratorierna både nationellt och regionalt. Man ser att flera regioner nu är uppe i sin takkapacitet. På vissa håll har väntetiderna blivit längre, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Emma Spak. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Region Västra Götaland är en av de hårt pressade regionerna. På måndagen meddelade de att provtagningen för allmänheten tillfälligt minskar med 25 procent.

– Många vill testa sig, och det är vi tacksamma för. Men labben har uppnått maxkapacitet, både de regionala och externa, säger Kristine Rygge, medicinsk rådgivare, och fortsätter:

– Jag ser det inte som ett misslyckande, utan man har växlat upp otroligt. Men det har befolkningen också gjort. Vi har lyckats med uppmaningen att allmänheten ska testa sig. Det är tråkigt att vi inte kan möta det, och att smittspridningen har ökat snabbare än vad vi hade trott.

Hon menar att regionen nu bland annat ska utöka kapaciteten på labben de använder och att de tittar på internationella leverantörer.

Region Örebro län meddelade förra torsdagen att taket även där var tillfälligt nått. Det är framför allt provtagningen av allmänheten som har påverkats.

– Antalet tester har legat över vår analyskapacitet. Därför bromsade vi i förra veckan provtagningskedjan. Det måste vara hållbart över tid, och vi behövde signalera att vi inte klarade av det, säger Martin Sundqvist, överläkare på laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Nu har regionen fått tillgång till ytterligare ett externt laboratorium, och på måndagen släpptes nya tider.

– På sikt tror jag dock inte att det kommer täcka behovet, som just nu verkar nästintill oändligt. Därför diskuterar vi ytterligare åtgärder, till exempel fler externa labb. Men det går inte att trolla fram mer resurser i form av personal och apparater, säger Martin Sundqvist.

Region Stockholm stoppade hemtesterna för allmänheten under fyra dagar i förra veckan, eftersom kön ringlade sig för lång. Nu har regionen infört en dagskvot på hemtesterna. Än så länge ligger den på 5.000 per dag, vilket ska utökas senare i veckan när ett nytt analyslabb kopplas in.

– På torsdag ökar vi kapaciteten rejält, och räknar med att komma upp i en veckotakt på 50.000 tester totalt. Om det räcker vet vi inte. Trycket är enormt, behovet är ändlöst och efterfrågan är extremt snabbrörlig, säger Claes Ruth, funktionschef på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Ytterligare regioner upplever ett högt tryck på provtagningen för allmänheten, och tiderna tar med jämna mellanrum slut. Emma Spak på SKR säger att regionerna, labben och Folkhälsomyndigheten jobbar intensivt för att utöka kapaciteten.

Provtagning av covid-19 Det finns två typer av prov vid covid-19: Pcr-prov visar om du har en pågående infektion. Det kan du lämna när du har symtom som inte har gått över efter 24 timmar. Ett pcr-prov tas med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier i sekretet som finns i luftvägarna. Serologiskt prov visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar. Det kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom. Då har antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. Det går bra att lämna provet flera månader efter att du har blivit frisk. Serologiskt prov är ett blodprov. Källa: 1177.se Visa mer

