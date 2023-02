Tullens beslag av kokain tredubblades under 2022

Under 2022 tog Tullverket 822 kilo kokain i beslag, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Det är mer än tre gånger så mycket som året före, då 261 kilo togs i beslag.

– Dödsskjutningar och sprängningar bottnar ofta i konflikter om narkotikamarknaden. Att stoppa smugglingen av narkotika är vårt viktigaste bidrag i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Tullverkets generaldirektör Charlotte Svensson i pressmeddelande.

Tullverkets generaldirektör Charlotte Svensson. Foto: Magnus Hallgren

Beslagen av flera andra narkotikaklassade preparat ökade också. Bland annat heroin, från 1 kilo 2021 till 8,3 kilo 2022, och amfetamin, från 330 kilo till 548 kilo. Samtidigt minskade beslagen av cannabis, från 3 243 kilo till 2 285 kilo.

– Även om beslagen av cannabis minskade så stoppade vi mycket sett i ett historiskt perspektiv. 2020 och 2021 hade vi hjälp av information från de knäckta brottschattarna i våra utredningar. 2022 hade vi inte lika stor användning av brottschattarna men kunde ändå slå ut 19 kriminella nätverk som ägnade sig åt narkotikasmuggling, säger Per Westberg, chef för Tullverkets kriminalavdelning, i pressmeddelandet.

Under året minskade antalet beslagtagna skjutvapen, från 85 till 64, samtidigt som beslagen av explosiva varor ökade rejält. Sammanlagt beslagtogs nästan 49 000 explosiva, framför allt så kallade bangers, under fjolåret. Det är mer än hälften så mycket som under 2021, då drygt 22 000 explosiva varor beslagtogs.

Däremot minskade beslagen av alkohol och cigaretter. 2021 beslagtogs nästan 217 000 liter alkoholhaltiga dricker. 2022 hade det mer än halverats och under året tog drygt 101 000 liter alkoholhaltiga drycker i beslag.

Även cigarettbeslagen mer än halverades, från nästan 12 699 000 cigaretter 2021 till nästan 5 580 000 förra året. Tullverket tror att minskningen till viss del kan bero på att färre smuggelcigaretter når Sverige från Belarus, med anledning av kriget i Ukraina.

