Tungbandsklippningar på spädbarn minskar kraftigt i Stockholm

Under flera års tid ökade antalet tungbandsklipp på bebisar kraftigt i Sverige, något som DN uppmärksammade i en granskning i flera delar. Ökningen skedde trots att de vetenskapliga beläggen på området var svaga. DN kunde även berätta att många av tungbandsklippningarna skedde av andra skäl än amningsproblem.

Nu visar nya siffror från Region Stockholm (där flest operationer genomförs) att antalet tungbandsklippningar på barn under ett år minskat kraftigt de senaste två åren, från cirka 1 600 år 2020 till drygt 800 under 2022. I procent har andelen tungbandsklippningar på barn under 1 år, genomförda i huvudstadsregionen, minskat från 5,7 procent till 3 procent procent under samma år.

Ett tungbandsklipp innebär ett kirurgiskt ingrepp där tungbandet delas. Detta ska göra barnets tunga får ökad rörlighet och att amningen därmed blir bättre. I vissa fall är dock inte tungbandet huvudorsaken eller ens bidragande till amningsproblemen, enligt Caroline Gahm, överläkare och ordförande i regionalt programområde, RPO, öron-, näs- och halssjukdomar.

– En tungbandsklippning kan vara helt avgörande för att amningen ska fungera, men det kan också vara så att ett kort tungband inte alls orsakar amningsproblem, säger hon.

Hon säger också att det bara är ungefär en fjärdedel av barnen med kort tungband som får svårt att amma.

– Vi har blivit bättre på att fånga upp de patienter där tungbandsklippning behövs och sortera ut de som inte är symtomgivande.

När DN granskade tungbandsklippningarna för två år sedan meddelade det då moderata styret att man inlett ett arbete för att det säkerställa att ingreppen sker ”med stöd i evidens och där medicinskt behov finns.”

Sedan 2018 har tungbandsklipp på nyfödda barn varit ett prioriterat fokusområde i Stockholms så kallade kunskapsstyrning. En samverkansgrupp har haft i uppdrag att ta fram kunskapsstöd som tydliggör vårdkedjan och olika bedömningsinstrument.

Enligt Caroline Gahm vill Region Stockholm nu att alla kliniker som utför tungbandsklippningar ska göra det efter en bedömning av en barnmorska eller efter en remiss från en amningsspecialist.

– Sedan är det bra om inte tungbandsklippningar görs överallt, det bör vara lite centraliserat och utföras av en kirurg som är van att utföra ingreppet, säger Caroline Gahm.

Hon påpekar också att det finns risk för komplikationer efter en tungbandsklippning, även om dessa är små.

– Det handlar om blödningar, ärrbildningar nervskador. Infektioner är ovanliga.

Hur många av operationerna har gjorts utan att ge effekt?

– Det är svårbedömt hur många som har gjorts i onödan, det har inte funnits någon ordentlig uppföljning. Tidigare kan det varit så att patienter sökt sig direkt till den som klipper – utan att passera amningsexpertisen, säger Caroline Gahm.

