Tusentals hushåll utan el efter snöovädret i Småland

Det snöoväder som har dragit in över Sverige har skapat rejäla problem för elförsörjningen i Kalmar län.

Strax före klockan 15 uppgav Eon att elbolaget har över 1 900 hushåll som är strömlösa i landet, varav över 1 300 i Kalmar län till följd av det kraftiga snöfallet.

– När den här tunga snön lägger sig på träden, tillsammans med kraftig blåst, så viker sig träden över ledningarna, vilket orsakar strömavbrotten, säger Björn Persson.

Vissa av de strömlösa hushållen har varit utan el i drygt tio timmar.

– Vi har en kraftfull bemanning som håller på att förstärkas, men vi kan se mot eftermiddagen att det tillkommit ytterligare avbrott. Prognosen för vädret är ju att man ser framför sig ytterligare snöfall under natten och morgondagen och det är klart att det bekymrar oss, säger Björn Persson.

Han uppskattar att hundratals hushåll sannolikt kommer att vara utan el över natten.

– Vi tror inte att vi klarar av att reparera alla skador som har skett under dagen. Det kommer att vara kunder som är strömlösa över natten och en bit in under morgondagen. Sedan får vi se hur det utvecklar sig, det kan växa ännu mer.

Även i Nynäshamn, söder om Stockholm, pågår omfattande strömavbrott med över 1 300 hushåll utan el. Det är inte klarlagt om strömavbrotten beror på snöovädret.

– I nuläget har vi inte fått någon information om orsaken, det är personal på väg ut dit nu. Mest troligt är det nog det, men jag har ingen information om det, säger Stefan Boström på Ellevios presstjänst vid 15.30-tiden.

Texten uppdateras.

