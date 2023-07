Tusentals unga i kö till bup: ”Skiter i om våra barn dör”

Logga in

2011 beslöt regeringen att alla under 18 år som söker specialistvård för psykisk ohälsa, ska erbjudas ett första möte med barn- och ungdomspsykiatrin, bup, inom 30 dagar.

I dagsläget är Gotland och Kalmar de enda av Sveriges 21 regioner där fler än 90 procent av alla barn som står i kö till bup får hjälp i tid. Det visar siffror från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Sämst är Region Västerbotten där endast 12 procent av de cirka 1 100 barn som stod i kö till bup i maj, fick ett första möte inom 30 dagar.

– Det känns så hemskt för det är år av lidande för ens barn som får sin barndom och skolgång förstörd, säger mamman Anneli till DN.

För två år sedan anmälde Anneli bup i Västerbotten till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo. Hennes son hade då väntat i nästan ett år på ett första möte med bup.

– Jag tycker det är fruktansvärt. Han blir inte den han skulle kunna bli när han han inte får hjälp i tid, säger hon.

– Under tiden barnen står i kö far de fruktansvärt illa och vi som föräldrar far illa. Vården hänvisar till långa köer och priolistor. Det känns som att de skiter i om våra barn dör.

De långa köerna till bup i Västerbotten har pågått i decennier. Redan för 20 år sedan skrev lokaltidningarna om att köerna växt ”lavinartat”. Statistik från SKR som DN tagit del av visar att Västerbotten och Västernorrland legat i botten de senaste 10 åren när det kommer till att hjälpa barn som mår psykiskt dåligt.

I mars i år konstaterade Ivo att bup i Västerbotten hade ”brustit i att säkerställa att vårdgarantin upprätthålls”. Trots Ivos kritik har Anneli många gånger klandrat sig själv för att sonen inte fått hjälp.

– Man funderar ofta över vilket fel man gör som inte kommer fram i vården? För det räcker inte att man ringer eller skriver mejl på mejl för att berätta hur dåligt de mår, säger hon.

– Man lägger väldigt mycket skuld på sig själv för man ser att ens barn håller på att gå under, men hur mycket man än skriker och bankar på dörren till bup så släpps man inte in.

Under våren försämrades sonens mående allt mer. Till slut skadade han sig själv så pass allvarligt att han vara nära att dö, först då agerade bup enligt Anneli. I dag har sonen regelbundna träffar en gång i veckan med en psykolog. Nyligen har han även påbörjat en utredning som han och familjen efterfrågat sedan våren 2021.

– Det känns hemskt att säga det, men nu när han har fått hjälp känns det som att det är för sent. Det är mycket svårare nu för en psykolog att hjälpa honom än vad det hade varit för två år sedan, säger hon.

DN har under flera veckor varit i kontakt med verksamhetschefen på bup, Kerstin Eliasson, men hon har avböjt en intervju innan semestern. Istället får DN en intervju med Kerstin Eliassons chef, Christer Wilhelmsson, områdeschef för närsjukvård Umeå. Han menar att köerna till bup beror på två saker.

– Vi har haft svårt att rekrytera och behålla personal, särskilt specialistläkare. Nu ser det dock bättre ut, säger han.

– Samtidigt har andelen remisser ökat med 107 procent sedan 2017. Vi har lyckats öka produktionen med 70 procent, men det räcker inte. Vi har fortfarande runt 950 barn som väntat mer än 30 dagar och över 700 barn som väntat mer än 90 dagar.

Varför så många barn remitteras till bup i Västerbotten vet inte Christer Wilhelmsson. Inte heller regionens ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Anna-Lena Danielsson (S) har svar på frågan.

– Jag vet inte. Jag känner inte till att någon undersökning om barns psykiska hälsa har gjorts, men det hade varit intressant att se, säger hon.

Kan regionen göra en sådan undersökning?

– Det kan vi säkert göra. Det kan också finnas någon som redan forskar på det. Men det är absolut en viktig grund när man ska ta framtida beslut om varför så många unga söker vård.

– Det viktigaste nu är att vi kommer till handling och får ett gemensamt arbete kring barn och unga för att de ska kunna må psykiskt bra helt enkelt.

Varför fortsätter kön till bup i Västerbotten att växa?

– Jag kan inte svara på utvecklingen över tid eftersom jag inte varit med under alla år, säger Anna-Lena Danielsson.

