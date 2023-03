Två unga döda efter rånet som gick snett – fyra åtalas

Senior åklagare Martin Svensson väckte på torsdagen åtal för dramat i en lägenhet i centrala Ulricehamn natten till 14 september i fjol.

Den i dag 22-årige man som bodde i lägenheten åtalas för två fall av dråp samt för narkotikabrott. Polisen hittade drygt 13 gram kokain i en låda utanför lägenheten.

I ett så kallat andrahandsyrkande åtalas mannen för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död.

En i dag 23-årig man från en ort strax utanför Ulricehamn och en 18-årig man bosatt i staden åtalas för försök till grovt rån.

En ung kvinna som befann sig utanför huset åtalas misstänkt för medhjälp till försök till grovt rån alternativt grovt skyddande av brottsling.

Senior åklagare Martin Svensson väckte på torsdagen åtal för dramat i Ulricehamn i september i fjol. Foto: Adam Ihse/TT

22-åringens då 16-åriga flickvän som också befann sig i lägenheten vid intrånget var till en början misstänkt för brott men släpptes tidigt och misstankarna avskrevs.

Åtalet som lämnades in till Borås tingsrätt och där rättegången väntas inledas i påskveckan gäller egentligen två separata polisutredningar: Den ena om hur det gick till när 17-åringen och 20-åringen, via husfasaden och balkongdörren, slog sig in i lägenheten och sedan kom att huggas till döds av lägenhetsinnehavaren.

Efter att teknikerna vid NFC bedömt att huggen utdelats i köket valde kammaråklagare Martin Svensson att ändra misstankarna från mord till dråp.

Den andra utredningen har gällt vad åklagaren bedömer var ett planerat rån mot 22-åringen, och där två av de fem som mitt i natten tog sig till huset blev stående i trapphuset medan knivdramat pågick inne i lägenheten. De två i trapphuset och kvinnan som väntade utanför är alltså misstänkta i den delen.

Förra torsdagen fick den 22-årige mannen återse sin lägenhet där han i september i fjol enligt egen utsago, högg ihjäl två inkräktare för att freda sig. Här leds han till den rekonstruktion som polisen ordnade på platsen. Foto: Jenny Ingemarsson

Åklagaren har sagt att såväl de misstänkta angriparna som 22-åringen var kända för polisen för att vara aktiva på den lokala drogmarknaden och det finns uppgifter i utredningen om att angriparna var ute efter att råna 22-åringen som ett led i kontrollen av narkotikahandeln i stan.

Som DN skrev tidigare i veckan anser den 22-årige mannens advokat Mia Sandros att hennes klient inte ska dömas för dråp, utan att dödandet ska betraktas som ett acceptabelt nödvärn.

Åklagaren Martin Svensson håller med om att mannen hade rätt att försvara sig, men anser att denne gick för långt i sina angrepp med den dubbeleggade jaktkniven. Att det var den typen av kniv menar åklagaren är försvårande.

Det var innanför den här dörren som dramat pågick natten till onsdagen 14 september i fjol. Foto: Jenny Ingemarsson

I en kommentar säger senior åklagare Martin Svensson:

– Sammanfattningsvis har lägenhetsinnehavaren befunnit sig i en nödvärnssituation och därmed haft rätt att försvara sig. Min uppfattning är dock att det våld han använt sig av har varit uppenbart oförsvarligt och han ska inte heller gå fri från ansvar på grund av så kallad nödvärnsexcess. Vid en sammantagen bedömning anser jag att det uppsåtliga dödandet är att anse som mindre grovt och har därför rubricerat det som två fall av dråp.

Utöver advokat Mia Sandros klient är det i dag enbart 23-åringen i trapphuset som fortsatt är häktad. Den andre i trappan, en 18-åring, är placerad på ett SiS-hem.

23-åringens advokat Payam Hatami har länge kritiserat häktningen.

– Han förnekar att han försökt råna någon. Han medger att han varit på platsen men bara på grund av en dispyt som han har velat reda ut. På sin höjd kan det kallas försök till olaga hot, men det är inte kriminaliserat, sa Payam Hatami till DN tidigare i veckan.

Polisinspektör Malin Kannius har lett den utredningsgrupp i Ulricehamn inom lokalpolisområde Borås som har jobbat med ärendet.

– Det har varit ett gediget polisarbete där vi har hållit ett stort antal förhör. Mycket bevismaterial är genomgånget. Framför allt har det vi hittat i mobiltelefoner hjälpt oss, säger Malin Kannius.

