Ukrainare byggde lyxhus i Härjedalen – lurades på lön

Logga in

En drönare försedd med kamera sveper över ett snötäckt berg och en frostbiten, solbelyst skidanläggning. Välkommen till ”Mountainliving in the heart of Funäsfjällen” förkunnar introtexten till reklamfilmen.

För den som klickar vidare på annonsen står det snabbt klart att det byggprojekt som presenteras består av ett antal lyxiga bostadsrätter. Säljbilderna skvallrar om generösa ljusinsläpp och exklusiva materialval, renfällar pryder golven och på köksbänkarna står det färska örter i stilrena krukor.

Det var de här husen ukrainarna Viktor, Volodomyr, Vitalii och Denys var med och byggde förra året. Sedan mitten av november sitter de i en villakällare i Stockholmsområdet och undrar vad som hände.

– Tillsammans har vi slitit i tusentals timmar, men vi har bara fått ut knappt hälften av våra löner. Vi är grundlurade, säger Viktor Kautsman, 39.

Byggnadsarbetarna Viktor Kautsman, 39 och Volodymyr Holaika, 31 bor sedan mitten av november i en källare tillsammans med två landsmän. Hyran är 4 500 kronor i månaden per sovplats. Foto: Niklas Porter

Han visar oss en tjock lunta tidrapporter. Datum, tider, timmar, utfört jobb. Allt finns på pränt. I sin telefon har han bilder på allt från markberedning till gjutning av grundplattor till snickeriarbeten. Flera av de bostadsrätter som färdigställdes under hösten har sålts – för fem miljoner styck.

Men någonting gick snett. Ukrainarna – och flera lokala entreprenörer i – hamnade mitt i en infekterad tvist mellan det fastighetsbolag som ligger bakom projektet och huvudentreprenören – ett byggbolag. Båda företagen är Stockholmsbaserade.

Volodymyr Holiaka bläddrar igenom alla tidrapporter han lämnat in under byggtiden i Härjedalen. Byggföretaget som anlitat honom menar att de inte stämmer – att han inte jobbat så mycket som han påstår. Foto: Niklas Porter

För ukrainarna innebär det att de fortfarande saknar en dryg tredjedel av den avtalade lönen. För flera av de lokala entreprenörerna handlar det om obetalda fakturor för runt 5 miljoner, en riskerar konkurs. Även andra leverantörer har krav i miljonklassen.

– Jag har ingenting att dölja i det här. Vi tecknade ett avtal om en stor entreprenad i Härjedalen. Plötsligt slutade beställaren betala. Jag kan inte betala så länge beställaren inte betalar, säger vd:n på byggbolaget som menar att hans byggbolag har blivit lika lurat som ukrainarna.

”Vi tänker stanna kvar i källaren tills vi har fått våra pengar”, säger Denys Kharytonov, byggnadsarbetare från Ukraina. Foto: Niklas Porter

Att beställaren inte betalar är dock inget legalt skäl till att inte betala ut lön. I det här fallet går dock bilderna av vilket anställningsförhållande ukrainarna egentligen hade med byggbolaget i sär. Ukrainarna hävdar att de varit direktanställda och två av dem berättar att de fått pengar rakt i handen under förra våren. Byggbolaget menar att de betalat ut pengar mot faktura till ett bemanningsföretag registrerat i Polen, ett bolag som sedan varit ansvarig för att betala ukrainarna.

Enligt byggbolaget har de i dag ostridiga krav på drygt 35 miljoner på fastighetsbolaget som anlitade dem. Tvisten är anmäld till enskilt skiljeförfarande – vilket är ett sätt att lösa avtalstvister utanför domstol. Allt som avhandlas där förblir hemligt. Fastighetsbolagets vd vill inte prata med DN i telefon – i ett sms skriver man att man beställt en tjänst som inte höll måttet, men eftersom det pågår en tvist vill man inte lämna ut sina bevis för det. Enligt DN:s källor är det inte första gången fastighetsbolaget agerar så här, vid minst två andra projekt har det varit samma sak.

Bild 1 av 2 Så här såg det ut i början av bygget. Viktor Kautsman var med redan i januari förra året. Foto: Privat Bild 2 av 2 Så här ser lägenheterna ut. De flesta av dem har sålts.

Det var i augusti, efter att bygget pågått i åtta månader, som fastighetsbolaget slutade betala byggbolagets fakturor. Kostnaderna för projektet hade skenat och var upp i närmare 80 miljoner kronor, grundkalkylen låg på runt 50 miljoner.

Fastighetsbolaget anklagade dessutom byggbolaget felaktigt för att ha anställt folk utan uppehålls- och arbetstillstånd. Det tog två veckor att reda ut att ukrainarna har rätt att både vistas och arbeta här under massflyktsdirektivet. Enligt byggbolaget förlorade man 100 byggdagar på grund av detta.

I mitten av november sa fastighetsbolaget sade upp avtalet med byggbolaget.

– Under hösten fick vi hela tiden höra att om vi bara byggde färdigt ett hus till och ett hus till så skulle det komma pengar. Så vi hade jobbat på, trots att vi inte fick någon lön. Vi tänkte att det var vår enda chans att till slut få betalt, berättar Vitalii Shanshyn, 41.

Han sitter på underslafen till den våningssäng i källaren där han och hans kollegor bott sedan de skickades hem från Funäsdalen. Han skakar bekymrad på huvudet, de vet inte vad de ska göra nu.

Vitalii Shanshyn står i "köket" i den källaren som han bott i sedan november. Han hävdar att han jobbat i princip 60 timmar i veckan och att han inte fått hela sin lön utbetald eller någon som helst övertidsersättning. Foto: Niklas Porter

– Vi har fruar och barn som sökt skydd från kriget i Polen. Jag har en gammal och sjuk mamma som bor kvar i Mariupol som jag måste hjälpa. Men nu är jag utblottad, konstaterar han.

När fastighetsbolaget bröt avtalet med byggbolaget erbjöd byggbolagets vd ukrainarna sovplatser i källaren till en villa som tillhör en anhörig.

– Jag vill verkligen göra rätt för mig. Jag har självklart för avsikt att betala dem så fort jag fått mina pengar. Jag kände också ett stort ansvar för dem, därför erbjöd jag dem ett boende när de blev av med jobbet, säger vd:n.

Viktor Kautsman visar bilder på bygget i Härjedalen han tagit med sin telefon. Foto: Niklas Porter

I det läget var löneskulden till ukrainarna runt 168 000 kronor. I ett brev till dem skrev vd:n att hans advokater jobbar hårt med att se till att de ska få betalt. Han skrev också att sängplatserna i källaren kostar 3 000 kronor per månad, men eftersom han inte kan betala deras löner skulle de inte behöva betala.

”Men det betyder inte att ni kan bo gratis. Självklart måste jag dra av för ert boende. Just nu är er hyresskuld upp i 72 000 kronor”, fortsatte brevet.

Några veckor senare höjdes hyran till 4 500 kronor per sängplats och månad. Höjningen baserades på att vd:n fått veta att ukrainarna nu jobbade åt ett annat företag.

– Två av oss fick en ackordsanställning på ett takläggningsföretag. Men det har inte blivit många timmar, hittills har vi tjänat 8 000 på tre månader. Allt har gått åt till mat, cigaretter och telefoner, säger Vitalii Shanshyn.

Bild 1 av 2 Viktor Kautsman, Volodymyr Holaika och Denys Khazytonov känner sig grundlurade. Först på lönen och sedan på de sovplatser de fått hyra för 4 500 kronor i månaden i en villakällare. Foto: Niklas Porter Bild 2 av 2 ”Vi såg väldigt mycket fram emot det uppdraget när vi fick det, det verkade seriöst och bra. Men ingenting blev som vi trodde”, säger Volodymyr Holiaka från Liviv i västra Ukraina. Foto: Niklas Porter

Den situation han, Viktor, Denys och Volodymyr hamnat i är långt i från unik. Enligt fackförbundet Byggnads finns det uppåt 8 000 EU-medborgare och migrantarbetare i byggbranschen bara i Stockholm. Om deras anställningsförhållanden vet man lite. På pappret påstås de arbeta under kollektivavtal eller, oftast, via så kallade bemanningsföretag registrerade i olika länder i Baltikum.

I verkligheten blir de ofta lurade, antingen av mellanhänder som förmedlat jobben, eller av bolag som anlitat dem i Sverige. SAC, som sedan snart två år tillbaka driver fackföreningen Solidariska byggare har på nära håll sett många olika varianter på hur det går till. I många fall tjänar migrantarbetarna så lite som 70 kronor i timmen – medan en avtalsenlig lön som täcker skatter och sociala avgifter uppgår till minst 400 kronor i timmen.

– De här människorna blir livegna. De går med på horribla villkor eftersom de är rädda att inte få ut sina slavlöner. De hotas av utarmning och utvisning, medan de som exploaterar dem inte riskerar någonting, säger Pelle Sunvisson, tolk och förhandlare för SAC:s lokalsektion i Stockholm som startat fackföreningen Solidariska byggare.

Han har träffat tusentalet migrantarbetare från hela världen och förhandlat med hundratalet av deras arbetsköpare. Enligt honom står de löner som betalas ut i direkt proportion till migrantarbetarens legala status i Sverige. Ju svagare den är, desto lägre är lönen. Före kriget tjänade till exempel en papperslös ukrainare oftast mindre än 90 kronor i timmen. I dag – när de får arbeta och vara här enligt massflyktsdirektivet tjänar de mer.

Denys Khazytonov, 37 från Zaporizyzya i Ukriaina valde att tillsammans med sina kamrater kontakta facket Solidariska byggare när de inte fick ut sina löner. Nu vill arbetsgivaren vräka dem från källaren. Foto: Niklas Porter

Ett modus som är vanligt, vilket bekräftas av både Solidariska byggare och Byggnads. När lönen har utbetalats så följer några från arbetsgivarsidan med till en bankomat där den anställde får ta ut pengar och direkt betala tillbaka en del av lönen; ibland som hyra för en sängplats, ibland som ett slags avgift för att man över huvud taget får vara här och arbeta.

– Det är bedrövligt, men det är så det går till 2023 här i Sverige, säger Tomas Kullberg, ordförande i Byggnads Stockholm.

Har migrantabetarna en säker arbetsmiljö, arbetskläder, lön att leva på?

– Knappast. Och problemet är ju att migrantarbetarna inte vet om att byggnadsarbetare i Sverige har rättigheter. Den situation som råder är parterna i branschens gemensamma ansvar, men byggföretagens medlemmar fortsätter ändå att anlita kriminella företag, säger Pelle Sunvisson.

Men SAC:s fackförening Solidariska byggare börjar bli känt bland migrantarbetarna. I dag har de 400 medlemmar och det ökar stadigt. De får in 2–3 nya ärenden per dag – i samtliga fall handlar det om människor som lurats och exploaterats.

Vitalii, Viktor, Volodymyr och Denys i källaren kom i kontakt med dem när de letade efter hjälp att försöka få ut sina löner.

– Vi har slitit stenhårt, vi har rättigheter och vi måste slåss för dem, säger Vitalii som säger att han ska bli medlem.

Sedan mitten av november har Vitalii Shansyn och Denys Kharytonov bott i en villakällare på Lidingö. De erbjöds boende av den byggare som inte kunnat betala dem lön eftersom han själv inte fått betalt av beställaren, ett fastighetsbolag baserat i Stockholm. Foto: Niklas Porter

En fredag i slutet av mars genomförde Solidariska byggare en indrivningsblockad mot det aktuella byggföretaget. Vd:n reagerade med att meddela ukrainarna att de snarast måste flytta ur källaren. Några dagar senare går han med på att förhandla, men inte på någon punkt var parterna överens. Facket argumenterade för att ukrainarna är att jämställa med arbetstagare, att det faktum att de fått delar av lönen i handen gör att det redan där uppstår en anställning. Att hota ukrainarna med vräkning ser facket som en stridsåtgärd – vilket kan leda till stora skadeståndsanspråk.

Till slut lämnade facket ett förlikningsbud: 80 000 kronor till tre av dem och 100 000 till Vitalii, som jobbat mest.

– Får vi bara ut våra löner lämnar vi gärna den här källaren, säger han.

Det som återstår för hans del är att avvakta byggbolagets svar på fackets förlikningsbud. Blir det tvärt nej kommer indrivningsblockaden fortsätta.

– Vi tänker inte ge oss. Rätt ska vara rätt.