Ulf Kristersson välkomnar Finlands statsminister Sanna Marin

Temat för mötet är Sveriges EU-ordförandeskap och det säkerhetspolitiska läget. Efter mötet kommer en pressträff att äga rum.

– Det allra första bilaterala utlandsbesöket jag gjorde som statsminister gick till Finland. Nu är det första besöket av en regeringschef till Sverige under EU-ordförandeskapet från just Finland. Våra båda länder har en lång historia av samarbete och gemenskap. Inte minst numera inom EU. Dessutom går vi hand i hand in i Nato, säger statsminister Ulf Kristersson i ett pressmeddelande.

Mötet sker i samband med att allt fler finländare tycks vara redo att gå med i Nato utan Sverige. Under torsdagen publicerade det finska opinionsinstitutet Taloustutkimus en undersökning där 53 procent av finländarna som svarat på enkäten uppger att Finlands Nato inte bör vara avhängigt av hur Sveriges tidsplan ser ut.

Samma sak säger Charly Saloinus-Pasternak, ledande forskare om säkerhetspolitik vid Finlands Utrikespolitiska institut, till HBL i en intervju som publicerades under torsdagen.

– Det är bara struntprat att det inte skulle gå att försvara Finland och Baltikum om inte Sverige är medlem i Nato. Det skulle gå att göra bättre med Sverige, men det nordiska militära samarbetet skulle fortsätta i vilket fall som helst och Finland och Norge kunde sy ihop försvaret i det arktiska området, säger Salonius-Pasternak i intervjun.

