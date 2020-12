När personalen på äldreboendet Åkerhus i Frölunda i västra Göteborg insåg att covid-19 tagit sig in i lokalerna och hotade de boende intog de en på många sätt impopulär ställning.

Åtta månader senare kan undersköterskan och skyddsombudet Elizabeth Laursen se tillbaka på åtgärder som både kan ha räddat människoliv och skapat en viss trygghet i kampen mot virusets andra våg.

– Vi alla som jobbar på C-huset kämpade hårt för att separera de friska från de sjuka, för viruset spred sig väldigt fort mellan husen. Det handlade om sunt förnuft, man kan inte springa fram och tillbaka i huset mellan friska och sjuka, det var vi enade om även om vi inte visste så mycket om pandemin.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har kritiserats för sin hantering av coronapandemin, där Sveriges flera tusen dödsfall, med en majoritet av äldre människor, är långt fler än våra grannländers. En stor anledning till de många dödsfallen kopplas just till att smittan tog sig in på landets äldreboenden, och när coronakommissionen presenterade sin första delrapport om pandemihanteringen pekade man ut personalen som en stor riskfaktor bakom den stora smittspridningen av covid-19 bland äldre i Västra Götalandsregionen.

Beslutet att stänga avdelning C på Åkerhus, där många av de boende lider av demens, var inte enkelt att ta enligt Elizabeth Laursen. De kände press från ledningen som ville fylla de tomma luckorna i personalschemat, men också från kollegor på de andra avdelningarna som inte kunde få tillräcklig förstärkning.

– Vi motsatte oss att hjälpa till på de sjuka avdelningarna, men vi avsade oss också alla vikarier till dem. Vi fick mycket kritik, men vi klarade också första vågen utan fall. Allt detta ledde till, åtminstone tror jag det, att vi räddat många liv genom att stå på oss.

– De andra två avdelningarna ville ju ha räddningen för dagen och att vi skulle komma och hjälpa till och jag förstår hur de tänkte, men samtidigt sa det sunda förnuftet nej. Om vi får in smittan så får vi isolera så de andra avdelningarna inte får den.

”Vi fick mycket kritik, men vi klarade också första vågen utan fall”, säger Elizabeth Laursen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Men personalbrist rådde även på avdelning C. Eftersom personalen inte rörde sig mellan husen tvingades de både jobba dubbla pass och pussla med sina scheman för att få det att fungera.

– Det hette att vi ”inte hjälpte till”. Nej, det gjorde vi inte, men vi blev också underbemannade och gick dubbelskift eftersom vi inte tog emot några vikarier. Vi bestämde oss för att vi får klara oss själva, kom bara inte hit med någon smitta.

Enligt Elizabeth Laursen fanns det tidigt en felaktig uppfattning om att hotet från det nya coronaviruset skulle vara mindre än det faktiskt är.

– Arbetsgivaren ser ju bara till att det ska vara bemannat överallt. Vi kände att många i ledningen försökte bagatellisera farorna lite genom att säga att ”de allra flesta klarar sig och att det inte smittar så mycket”. Det har visat sig i efterhand att det är en farlig sjukdom som smittar väldigt lätt.

I november tilldelades Elizabeth Laursen pris som årets skyddsombud i LO-distriktet Västsverige för sina insatser under våren.

– Jag blev jätteöverraskad och jättechockad faktiskt. Jag har fått jättefina nomineringar från mina kollegor och mycket stöd så det är tack var dem, jag kan fortfarande knappt ta in hur stort det är.

Under vintern har smittotalen återigen ökat på många håll i landet. Elizabeth Laursen säger att hon hoppas att äldrevården tagit lärdom av det som hände i våras.

– Det kommer nya vågor och vi är inte bortom fara än. Men i dag är det en annan situation för nu finns det skyddsutrustning. Just nu har vi ingen smitta på huset, men vi inser att det kan komma in när som helst eftersom både vi i personalen och besökare kan föra in smittan så man vet aldrig, jag hoppas att man lärt sig något av första vågen.