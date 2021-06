Upp till två månaders väntetid för att få nytt pass

Varje år hanterar polisen runt 1,5 miljoner nya pass. Men under coronapandemin har ansökningarna minskat kraftigt. Under årets tre första månader fick polisens passexpeditioner in 40 procent färre ansökningar jämfört med ett normalt år och polisen uppskattar att runt en halv miljon svenskar har utgångna pass som borde förnyas.

– Det är kanske nu när man får resa utomlands igen som man upptäcker att passet har gått ut, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för coronahantering inom polisen.

För att få ett nytt pass krävs först en tidsbokning och sedan ett besök på någon av polisens passexpeditioner i landet. Just nu råder stor variation för kötiden, enligt Per Engström.

– Det varierar ganska mycket över landet. I Göteborg, Stockholm och Malmö är det mellan fem och sju veckors väntetid för att få en tid. Det kan finnas enstaka tider i Stockholm men då får man ge sig iväg en bra bit, säger han.

Därefter tar det mellan tre till fem arbetsdagar för att färdigställa det nya passet, så har man otur kan det ta närmare två månader innan det nya giltiga passet är klart.

– Man måste ta nya foton på plats och därför måste man besöka våra passtationer.

För att möta efterfrågan försöker polisen att ha längre öppettider och mer personal, trots det lyckas man inte nå myndighetens mål för servicen för passutlämning på runt två veckor.

Per Engström råder även dem som ska åka utomlands senare i höst att vänta med tidsbokningen för att minska trycket på passexpeditionerna.

– Vi uppmanar den som ska resa senare i höst, från september och framåt, att boka lite längre fram och inte ta en attraktiv tid nu i juni och juli, säger han.