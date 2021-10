Uppgifter: IS-kvinnor på väg till Sverige

DN:s källor bekräftar att utvisningen från nordöstra Syrien äger rum under dagen. Enligt en källa med god insyn rör det sig om tre svenska IS-kvinnor, som tillsammans med åtta barn, ska vara på väg till Sverige.

Enligt uppgifter till Expressen fördes kvinnorna och barnen vid 9-tiden lokal tid ut ur Roj-lägret i Syrien, där de suttit frihetsberövade.

Två av kvinnorna ska tidigare ha bott i Stockholmsområdet och en i Västsverige. En av kvinnorna har hos Skatteverket sedan 2015 saknat folkbokföringsadress, och är sedan 2018 registrerad som försvunnen. En annan kvinna är registrerad som utvandrad till Syrien sedan 2015.

Utrikesdepartementet, UD, vill inte kommentera det enskilda ärendet, men säger till DN att Sverige generellt jobbar för att utvisningar från läger i nordöstra Syrien ska ske under kontrollerade former.

– Säkerhetspolisen menar att den här typen av kontrollerade utvisningar, som skett tidigare, är att föredra ur ett säkerhetsperspektiv i stället för att de skulle komma till Sverige under okontrollerade former. Vi jobbar för att utvisningar ska ske under säkra och kontrollerade former, och i enlighet med internationell praxis. Det här är särskilt viktigt med tanke på barnens utsatta situation, säger Klara Höök, presskommunikatör vid UD:s presstjänst.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) vill inte kommentera det aktuella ärendet. Till DN säger han:

– Av säkerhetsskäl kan inte jag bekräfta när personer som blir utvisade från olika länder kommer till Sverige. Däremot är det ingen hemlighet att det kurdiska självstyret har sagt att de kvinnor som man inte har haft bevis för att kunna fälla i rättegångar i regionen kommer man att utvisa. Om det sker kommer svensk polis, Säkerhetspolisen och sociala myndigheter att agera och är förberedda för detta.

Vad kommer att hända när de kommer hem?

– Om personer kommer till Sverige efter en utvisning möts de av polis, säkerhetspolis och social myndigheter. Då gör man individuella utvärderingar. Fram till i dag har sociala myndigheter omhändertagit alla de barn som kommit till Sverige.

Med stöd i vilken lagstiftning kommer kvinnorna hem?

– Det är det kurdiska regionala självstyret som har valt att utvisa dem efter att de inte haft tillräckliga bevis själva för att åtala dem i regionen. Då har man valt att utvisa ett antal personer och sagt att man kommer att fortsätta göra det framöver. Sverige har valt att inte åka dit med flygplan att hämta hem kvinnor och barn. Det som hänt hittills närt utvisningar skett är att de fått betala sina egna biljetter och mötts av polis, säkerhetspolis och sociala myndigheter i samma stund de har landat i Sverige.

Vad kommer hända med barnen?

– Det är sociala myndigheter som fattar beslut. Men än så länge har alla barn som landat i Sverige omhändertagits, säger Mikael Damberg.

Även i september utvisades tre andra kvinnor av det kurdiska självstyret, som bevakar lägren al-Hol och Roj. Orsaken var då, enligt beslutet som DN tog del av, att kvinnorna anses vara ett hot mot ”säkerhet, lag och ordning” på grund av sitt samröre med terrorsekten Islamiska staten.

Men till följd av bristande resurser hade självstyret inte möjlighet att samla in bevis starka nog för att säkerställa åtal och rättvisa rättgångar mot kvinnorna, enligt beslutet. Kvinnorna utvisades på livstid och får aldrig återvända.

Enligt Säkerhetspolisen har cirka 300 svenskar rest till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten innan terrorsekten föll. De flesta reste enligt Säkerhetspolisen mellan år 2013 och 2014. När IS föll hamnade många av de svenska kvinnorna och barnen tillsammans med över 70.000 andra flyktingar i läger.