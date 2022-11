Upprört i SD om bränslet: ”Svekdebatten är i gång”

Fakta. Bränslepriserna och Tidöavtalet.

I Tidöavtalet mellan M, KD, L och SD står att åtgärder riktade till hushållens ekonomi bland annat bör ha inriktning på lägre drivmedelspriser. Inför valet lovade framför allt M, KD och SD att sänka priset på bensin med runt 5-6 kronor och på diesel upp till 10 kronor.

I regeringens höstbudget som presenterades början av november föreslås att skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande en krona per liter vid pump vid årsskiftet. Men i själva verket blir sänkningen 14 öre per liter för bensin och 41 öre per liter för diesel på grund av att sänkningen äts upp av en årlig uppskrivning.

Reduktionsplikten planeras att sänkas till EU:s lägstanivå från 1 januari 2024. Enligt SD kan det handla om en sänkning på mellan 3 och 6 kronor.

Källa: Regeringen, Sverigedemokraterna och TT.