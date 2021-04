Uppsägningar och sjukskrivningar – iva-personalen går på knäna inför sommaren

Det är deras lediga dag men för Ulrika Olsson och Anne Knudsen plingar telefonerna ändå. De jobbar båda som intensivvårdssjuksköterskor på Centralintensiven och covidenheterna på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och är också skyddsombud.

– Det finns ett behov av extrapass hela tiden. Det saknas personal i stort sett dagligen, säger Ulrika Olsson.

I en pandemi är det smittspridningen som avgör arbetsbelastningen och under året som gått har medierna flera gånger rapporterat om intensivvårdpersonal som varit nära bristningsgränsen.

– Vi gick in i detta på knäna, men på något vis ville ändå alla ställa upp. Vi kavlade upp ärmarna och tänkte att det här inte skulle vara för evigt. Vi gav allt och det kan man göra – ett tag. Men nu har vi kört på 100 procent av kapaciteten i snart ett år, säger Anne Knudsen.

Ordet hon och hennes kollega återkommer till är ”återhämtning”. Förra sommaren gav inte möjlighet till den vila som personalen behövde. Semestern delades upp i två delar förlagda under sommaren och hösten och när den andra vågen drog in över landet fick en del avsluta sina ledigheter för att gå in och jobba.

”Jag kom till jobbet och såg att jag skulle vara på en av covidenheterna. När jag gick ut i trapphuset kom plötsligt tårarna”, säger Anne Knudsen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Det mesta som brukade ge energi på jobbet – utbildningar, anhörigkontakt, tid för reflektion – har varit obefintligt eller kraftigt begränsat.

– Att man ställer in utbildningar, det förstår vi, men när man kommer hem och känner att man inte orkar göra det som man tycker är roligt, som att umgås med sin familj, träna eller vad man nu gör, då får man ingen påfyllnad. Då orkar man inte, säger Anne Knudsen.

Frustrationen byggs upp över tid och oftast är det en liten grej som gör att det tippar över, menar de.

– Jag hade en sådan dag för någon vecka sedan. Jag kom till jobbet och såg att jag skulle vara på en av covidenheterna. När jag gick ut i trapphuset kom plötsligt tårarna. Vi vet aldrig hur våra arbetsdagar ser ut och det ligger i intensivvårdens natur. Men just den dagen blev tanken på att ta på sig skyddsutrustning och veta att ett tungt pass väntar för mycket, säger Anne Knudsen.

Matilda Eriksson är huvudskyddsombud på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon känner igen bilden som de båda iva-sjuksköterskorna målar upp.

– Nu är det så att man bara kör på. Man hinner inte tänka. Av den statistiken vi får, ser vi att sjukskrivningarna överlag ökar, och definitivt inom intensivvård. Det gäller i första hand korttidsfrånvaron men även den medellånga på upp till 60 dagars frånvaro, säger Matilda Eriksson.

Matilda Eriksson, skyddsombud Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Enligt henne kommer det också rapporter från medlemmar och förtroendevalda om uppsägningar.

– Jag vet att många går runt och funderar på det. Både utifrån att man inte vet hur länge man kommer orka men också utifrån en oro för att inte få en ordentlig semester i år heller. Det är en del som tänker: Om jag säger upp mig nu då kan jag åtminstone vara ledig i slutet av sommaren, säger hon.

Att sjukskrivningarna har ökat bekräftas av Anna-Karin Juvél Egeland som är biträdande områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ansvarig för iva-bemanningen under pandemin.

– Det beror dels på smittläget och att vi måste vara hemma med allehanda symptom tills det finns ett negativt covidtest, men sedan är det också personer som har jobbat väldigt länge, väldigt hårt under året och är sjukskrivna av den anledningen, säger hon.

Sedan mars 2020 har, enligt uppgifter från Sahlgrenska, 52 sjuksköterskor slutat inom covidvården. Även här finns olika bakomliggande orsaker, berättar Anna-Karin Juvél Egeland .

– Vi har tagit in medarbetare från andra enheter, till exempel narkossköterskor, och det är klart att det finns de som känner att det inte var detta de ville arbeta med. För en del har det innebur att de har fått gå in på ett schema där man jobbar dygnets alla timmar och det har blivit för tufft. Och sen har en del sagt att de inte orkar med covidvården länge, det är för ansträngande, säger hon.

Hade man bara haft ett slutdatum hade man kunnat offra den där semesterveckan och tagit den senare. Men vi vet inte när det tar slut.

Planeringen för sommaren påbörjades redan före jul med ambitionen att erbjuda de anställda fyra veckors sommarsemester. Enligt Anna-Karin Juvél Egeland är semesterplanerna lagda och de flesta har fått besked om hur det blir.

– Men om det här går att genomföra, det vet vi inte riktigt, för det beror på pandemiläget. Jag har full förståelse för att man nu känner mycket mycket stark oro för att det ska bli en likadan sommar. Det var en stor grupp av våra medarbetare som inte alls fick en semester som man var nöjd med och heller inte riktigt betjänt av för att få den återhämtningen de behöver. Jag delar den oron.

Nu berättar flera att de är på bristningsgränsen. Hur ska ni klara bemanningen om många bestämmer sig för att sluta samtidigt?

– Det är jättesvårt att svara på. Vi hoppas att vaccinationerna har tagit ordentlig fart och att vi av det skälet har minskat smittspridning och att smittspridningen även denna sommar går ner. I och med kan det vara gynnsamt för den totala belastningen. Men om det inte blir så, då blir åtgärden att se hur vi kan omfördela semestrarna. För vi måste ta hand om våra patienter. Något annat finns inte, säger Anna-Karin Juvél Egeland.

För iva-sjuksköterskorna Ulrika Olsson och Anne Knudsen är det ovissheten som är jobbigast.

Ulrika Olsson vet inte hur länge hon kommer att orka. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Ulrika Olsson säger att hon hela tiden flyttar fram gränsen för hur mycket längre hon klarar att jobba med dessa förutsättningar.

– Hade man bara haft ett slutdatum hade man kunnat offra den där semesterveckan och tagit den senare. Men vi vet inte när det tar slut. Vi känner stor lojalitet mot våra patienter, kollegor och arbetsgivare men allt har ett pris och någon gång tar det stopp, säger Ulrika Olsson.