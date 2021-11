Uppsala konsert och kongress ska se över säkerheten

Det var strax före klockan 19 i tisdags som publiken började samlas för att ta rulltrappan upp till konserthallen i Uppsala Konsert & Kongress. En halvtimme senare skulle en hyllningskonsert till Björn Ulvaeus och Benny Anderssons musik, kallad ”Thank you for the music”, börja.

Då föll en man i 80-årsåldern över ett räcke på sjunde våningen i byggnaden och träffade en annan man i 60-årsåldern som befann sig på entréplanet.

Båda männen dog av sina skador. Polisen har tidigare sagt att det inte finns någonting som pekar på att mannen som föll velat skada andra personer. Det finns heller inga tecken på att någon annan ska ha orsakat fallet.

Verksamheten i konserthallen har varit stängd under veckan och nu meddelar Henrik Lillsjö som är vd och konstnärlig ledare, att man kommer att öppna igen från och med måndag.

– Det är ett beslut som tagits tillsammans med vår personal. De är såklart tagna av den tragiska händelsen men vill samtidigt öppna igen, säger Henrik Lillsjö på en presskonferens.

I närtid kommer Uppsala Konsert & Kongress att ha en förstärkt närvaro av personal och vakter på alla våningsplan i byggnaden.

– Och på längre sikt ska vi tillsammans med fastighetsägaren se över säkerheten och ta fram relevanta åtgärder. Lokalen lever i nuläget upp till alla krav och regler som finns men vi ska se hur vi kan göra lokalen säkrare ur ett kundperspektiv, säger Lillsjö.

Uppsala Konsert & Kongress har också ordnat ett journummer för besökare som behöver professionell hjälp för att bearbeta tisdagens händelse.

Läs mer:

Polisen: Vi har en klar bild av vad som har hänt

Två män dog efter fall i konserthallen i Uppsala