USA:s högste militär lovar Sverige mer stöd

Fakta. Milley är USA:s högste militär

Mark Milley är 63 år, blev löjtnant 1980 har gjort karriär i huvudsak inom armén och i olika kommandon, fyrstjärnig general 2014.

I USA är presidenten överbefälhavare medan försvarsstabschefen, Chairman of Joint Chiefs of Staff, är landets högste militär. Den posten tillträdde Mark Milley i oktober 2019, utnämnd av Donald Trump.

Med tiden blev Milleys relation till Trump alltmer ansträngd. Enligt boken I alone can fix it av två Washington Post-reportrar var Milley oroad över att Trump efter presidentvalet 2020 skulle genomföra en statskupp vilket Milley såg som sin plikt att förhindra.