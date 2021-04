Utdragna förhandlingar om svensktillverkat vaccin

Den franska vaccintillverkaren Valneva kommunicerar att man kommer att nedprioritera förhandlingarna med EU-kommissionen och istället rikta in sig på att sälja sitt vaccin till enskilda länder. Bland annat har man slutit avtal om 100 miljoner doser med Storbritannien.

”Trots resultaten av våra kliniska studier har inte betydelsefulla framsteg i förhandlingarna gjorts”, säger Thomas Lingelbach, vd för Valneva i ett pressmeddelande.

Men enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström betyder inte beskedet att ett avtal är uteslutet.

– Företaget har sagt att man nedprioriterat förhandlingar med EU, men det ser jag som en del i förhandlingsspelet. Det finns fortfarande intresse av ett kontrakt från EU, men vi är inte i mål än, säger han.

Vad kvarstår för att ett avtal ska bli verklighet?

– Det är ett antal saker som jag inte riktigt kan gå in på tyvärr. Företaget har haft ett antal krav som vi inte kan ställa upp på. Men det är inget som är oöverkomligt. Det kommer att lösa sig, det är jag ganska säker på.

– Någon form av avtal är jag övertygad om att det blir under de kommande veckorna.

Tidigast i december i år kan vaccinet komma att användas i Sverige, enligt Bergström.

Vaccinet som Valneva utvecklar är ett inaktiverat helvirusvaccin, där viruset dödats av så att det inte kan orsaka sjukdom. Vaccinet skiljer sig från både mrna-vaccinen som Moderna och Pfizer/Biontech tagit fram och Astra Zenecas och Janssens vektorvaccin.

Den aktiva substansen i Valnevas vaccin tillverkas i Skottland medan flaskorna fylls på och förpackas i bolagets fabrik i Solna utanför Stockholm.

Under onsdagen meddelade läkemedelsföretaget att man nu går in i den sista fasen av teststadiet och att man siktar på att ansöka om tillstånd hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA under hösten.

I pressmeddelandet säger företagets vd Thomas Lingelbach att han är övertygad om att vaccinet kommer att ha en viktig roll när eventuella modifikationer behövs för att hantera virusmutationer som riskerar att göra vaccinen ineffektiva.

