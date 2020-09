Utländska medier svänger i bevakningen om den svenska strategin

Ett flertal europeiska länder har de senaste dagarna rapporterat om att smittotalen stiger och många befarar att det är inledningen på en andra våg. Danmark hade i veckan en dramatisk ökning av antalet bekräftat smittade och regeringen vidtog nya stränga restriktioner.

Läs mer: Storbritannien överväger ny stängning av samhället

WHO kallar ökningen av nya fall i Europa för ”alarmerande” och organisationens europachef Hans Kluge har varnat för att dödstalen, som hittills inte ökat på samma sätt som smittotalen, kan stiga i oktober och november.

Ett land sticker dock ut – Sverige, som nu har ett av de lägsta smittotalen per invånare. Det har gjort att allt fler har börjat omvärdera den svenska coronastrategin.

I takt med att dödstalen steg dramatiskt i Sverige under våren rapporterade flera medier kritiskt om den svenska strategin. I Le Monde beskrevs de svenska åtgärderna som ”futtiga”, Danmarks Radio ifrågasatte om svenska myndigheter förstått allvaret och i The Guardian liknades strategin vid ”rysk roulette”.

Statsepidemiolog Anders Tegnell beskrivs som hjärnan bakom modellen och har nu gått från att utmålas som paria till att hyllas. Hans ansikte ses på tv-skärmar och pryder förstasidorna på flera stora utländska tidningar. Alla verkar vilja prata om den svenska coronastrategin – och Anders Tegnell.

”För många svenskar har deras statsepidemiolog förkroppsligat en rationell inställning eftersom andra länder tycktes offra vetenskapen för känslor”, skriver Financial Times och citerar en anonym svensk vd:



”Det sätt han [Tegnell] har stått upp för vad han tror på medan resten av världen gjort något annat är beundransvärt”.

The Telegraph har rubriken ”Är det öppna Sverige på väg att vinna i Skandinavien?” och The Guardian ”Sverige skonat från Europas andra våg när smittan hålls nere”. Den brittiska tabloiden The Sun går så långt att de kallar Tegnell för en ”hjälte” som ”räddat landet” och skriver att han har status som ”en femte Abba-medlem”.

Sverige var tillsammans med Storbritannien tidigt i våras ett av få länder i Europa som inte införde en ”lockdown”. Men en studie från London’s Imperial College fick britterna att stänga stora delar av samhället eftersom den uppskattade att runt en halv miljon britter och cirka 85.000 svenskar riskerade att dö i covid-19.

Men i Sverige fortsatte Folkhälsomyndigheten på sitt inslagna spår och förlitade sig på att svenskarna skulle ta sitt ansvar och följa riktlinjerna.

Hittills har drygt 5.800 personer avlidit i sjukdomen, långt fler än i grannländerna. Även om det är extrema tal har kurvan sakta planat ut sedan i våras då dödstalen skenade. Nu har både Danmark och Norge gått om Sverige i antal smittade per dygn.

”När Sveriges dödstal i våras steg till en av de högsta i världen anklagades denna forskare [Tegnell] för att skapa en ”paria-stat”. Nu verkar det som att hans beslut har gett resultat”, skriver The Sun.

Tabloiden The Sun går, föga förvånande, längst i sin hyllning till Anders Tegnell.

Imperial Colleges-studien har Tegnell kommenterat med orden: ”Skräp in, skräp ut” och han har inte gjort någon hemlighet av att han inte tror på drastiska stängningar.

– Det är som att använda en hammare för att döda en fluga, säger han till Financial Times.

I stället handlar det om att ha en strategi som kan fungera i flera år om det behövs, och som befolkningen orkar leva efter. Undersökningar visar att åtta av tio svenskar följer FHM:s rekommendationer. Att öppna och stänga skolor, restauranger och liknande fungerar inte om man gör det för många gånger. Då tröttnar människor och företag drabbas ännu hårdare än om man stänger dem en gång, säger Tegnell till Financial Times.

Folkhälsomyndigheten räknar med att smittotalet kommer att stiga i Sverige i höst men inte alls som i övriga länder och inte heller på samma sätt som det gjorde i våras. Troligen kommer det handla om lokala virusutbrott som kan hindras från vidare spridning.

Den svenska modellen ser i utländska medier nu ut som något för framtiden, även om kritiker förstås finns kvar. Danska forskare menar att vårens ”lockdown” kan ha gjort att nivån av immuna har blivit så låg att man inte har byggt upp något motstånd hos befolkningen, vilket har lett till den nya smittspridningen i landet.

Läs mer: Dansk forskare: Pandemin i Sverige är kanske över

Tidningen The Spectator tycker fortfarande att brittiska regeringen förlitar sig för mycket på studier liknande Imperial Colleges. Boris Johnson borde i stället slå en signal till Anders Tegnell för att få råd att lösa sitt dilemma med de skenande smittotalen, skriver tidningen.

Och Anders Tegnell ser gärna mer samarbete över landsgränserna i kampen mot coronapandemin.

– Om vi hade hade haft mer öppenhet och fler diskussioner på en teknisk nivå mellan länder innan sådana här beslut togs så tror jag att vi hade kommit fram till något - tillsammans - som skulle ha fungerat bättre än den situation vi har just nu, säger Anders Tegnell till The Spectator.